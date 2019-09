Ein immer häufigeres Bild im Landkreis Oldenburg: Achtlos weggeworfener Sperrmüll. Wird der Verursacher ermittelt, droht ein empfindliches Bußgeld. (Landkreis Oldenburg)

Der Unmut beim Landkreis Oldenburg wächst: Immer mehr Menschen entsorgen ihren Müll unerlaubt und illegal in freier Natur. „Die Fallzahlen von sogenannten wilden Müllablagerungen im Landkreis Oldenburg steigen stetig an. So hat sich die Zahl zwischen 2005 und 2018 fast verdreifacht“, wie Landkreis-Sprecher Oliver Galeotti mitteilt. Vor 14 Jahren seien es noch 310 Fälle gewesen, im vergangenen Jahr schon 860.

Immer häufiger gehen Meldungen bei der unteren Abfallbehörde ein. So auch bei den beiden jüngsten wilden Müllablagerungen aus zwei umliegenden Ortschaften der Stadt Wildeshausen, die innerhalb einer Woche bei der Kreisverwaltung gemeldet wurden. „Wir haben in letzter Zeit leider sehr viel mit Altreifen und mit Sperrmüll zu tun“, erklärt Stefanie Siefken-Hahn, Leiterin des Amtes für Bodenschutz und Abfallwirtschaft. Regelmäßig fänden die Mitarbeiter des Landkreises auch entsorgte Kinderwagen, was bei Siefken-Hahn auf Unverständnis stößt, da man diese doch auch gut verkaufen könne.

„Häufig ist auch, dass die Menschen ihren Abfall einfach neben der Müllannahmestelle abladen, wenn diese geschlossen hat“, berichtet die Amtsleiterin. Ein weiterer Schwerpunkt seien Waldgebiete, „wo sich die Leute nicht gesehen fühlen“. Aber auch Säcke an Autobahn-Rastplätzen seien keine Seltenheit.

Wilde Müllablagerungen müssen durch externe Entsorgungsfirmen eingesammelt und beseitigt werden. Rund 50 000 Euro zahlt der Landkreis Oldenburg jährlich dafür. Und schon jetzt stellt Siefken-Hahn fest, dass die Tendenz auch in diesem Jahr weiter steigt. Das Geld muss im Endeffekt auf die Gebührenzahler umgelegt werden. „Steigende Fallzahlen bedeuten wiederum steigende Beseitigungskosten, welche auch aus den Abfallgebühren generiert werden müssen“, erläutert die Amtsleiterin.

Keine Besserung in Sicht

Dass keine Besserung in Sicht ist, ist für sie auch deshalb nicht nachzuvollziehen, da der Sperrmüll einmal jährlich sowieso kostenlos abgeholt wird. Auch die Entsorgungskosten an den Müllannahmestellen seien nicht so hoch, dass sie nicht tragbar wären.

Wenn Verursacher ermittelt werden können, müssen diese selbstverständlich alle anfallenden Kosten übernehmen und ein Bußgeld bezahlen. Laut Stefanie Siefken-Hahn hängt die Höhe der Bußgelder dabei von der Qualität und der Menge des entsorgten Mülls ab: „Bis zu 1000 Euro können das schnell werden. Theoretisch könnten wir sogar bis zu 100.000 Euro Bußgeld verhängen.“ Hinzu kämen dann auch noch die Entsorgungskosten, die die Betroffenen auch noch zu tragen hätten.

Auch Landrat Carsten Harings kann das Verhalten einiger Bürger nicht nachvollziehen: „Das ist wirklich ein Ärgernis. Und das macht mich richtiggehend sauer. Das geht von Wohlstandsmüll über Kohlfahrtsmüll bis Bauschutt. Da fragt man sich tatsächlich, was in den Köpfen einiger Menschen vorgeht“, erklärte er am Mittwoch anlässlich des Wettbewerbs „Aktion Saubere Landschaft“. Das Thema Klimaschutz, zu dem vor allem auch der Umweltschutz gehört, sei gefühlt das Topthema in sämtlichen Lebensbereichen. „In Teilen der Wegwerf-Gesellschaft scheint das aber nicht angekommen zu sein oder kommt einfach nicht an.“

Hinweise aus der Bevölkerung über illegale Abfallablagerungen nimmt der Landkreis Oldenburg immer dankbar entgegen. Diese können gemeldet werden an Hergen Stolle oder Sabrina Grensemann, entweder unter den Rufnummern 0 44 31 / 85 443, 0 44 31 / 85 671 oder per E-Mail an Hergen.Stolle(at)oldenburg-kreis.de und Sabrina.Grensemann(at)oldenburg-kreis.de.