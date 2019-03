Viele Bauern landauf und landab düngen derzeit ihre Felder wieder mit Gülle. (INGO WAGNER/dpa)

Nicht nur empfindlichen Nasen stinkt es in diesen Tagen und Wochen wieder erheblich. Denn seit Februar dürfen die Landwirte wieder Gülle auf ihren Feldern verteilen. Der beißende Geruch dieses organischen Düngers stieg dieser Tage auch einem 70-jährigen Wildeshauser in die Nase, als er auf dem Radweg zwischen Ahlhorn und Wildeshausen unterwegs war: „Es stank bestialisch.“ Als er sich umblickte, entdeckte er den fraglichen Acker. „Auf dem Feld standen richtige Gülleseen, so intensiv hat der Landwirt dort Gülle ausgebracht“, erzählt der Wildeshauser, der sich nach eigenen Angaben stark für den Umweltschutz engagiert. Weil er eine Überdüngung des Ackers vermutete, wollte er davon mit seinem Handy ein paar Bilder machen. Was dem Landwirt offenbar missfiel.

Dieser fuhr gerade mit seinem Traktor auf der Bundesstraße und hatte den 70-Jährigen beim Fotografieren seines Feldes gesehen. Auf seinem Trecker sitzend, steuerte er über die Gegenfahrbahn und den Grünstreifen auf den Wildeshauser zu. „Der ist direkt auf mich zugefahren. Ich habe auch ein Bild von dem ‚Attentat‘ gemacht“, erzählt der 70-Jährige. Denn das Handy habe er ja noch in der Hand gehalten.

Passiert ist bei dem vermeintlichen Attentat nichts. Der Landwirt drehte vorher ab und fuhr zurück auf die Straße. Auf sich beruhen lassen wollte es der 70-jährige Wildeshauser damit aber nicht. „Wäre ich nicht zur Seite gesprungen, hätte er mich vielleicht erwischt“, ist er überzeugt. Und so erstattete er bei der Polizei Anzeige. „Es gibt eine entsprechende Strafanzeige, der auch nachgegangen wird“, bestätigt Polizeisprecher Albert Seegers. Man werde beide Seiten anhören und die Ergebnisse dann an die Staatsanwaltschaft weitergeben. „Die entscheidet dann, ob das Ganze weiter verfolgt wird“, ergänzt Seegers. Noch habe das Gespräch mit dem Landwirt aber nicht stattgefunden.

Von einem „Attentat“, wie es der Umweltschützer nennt, will der Vater des Landwirtes nichts wissen. Sein Sohn hatte ganz andere Absichten: Er wollte lediglich mit dem 70-jährigen Wildeshauser reden, deswegen sei er auf die andere Straßenseite gefahren. Doch der Mann habe wild mit den Armen gefuchtelt, zudem Fotos gemacht. Das habe sein Sohn so interpretiert, dass er weiterfahren solle – was er dann auch tat. „Und wenn der Herr sich mit einem Sprung in Sicherheit bringen musste, frage ich mich, wie er die ganze Zeit noch fotografieren konnte“, sagt der Landwirt im Gespräch mit dem DELMENHORSTER KURIER.

Die beiden Parteien liegen nicht erst seit dem „Traktor-Attentat“ im Streit, vielmehr gärt dieser schon länger. Es geht um den Betrieb einer Hähnchenmastanlage mit 29 745 Schwermastplätzen, die direkt an dem besagten mit Gülle gedüngten Acker liegt. Bereits 2017 hatte der Nabu Niedersachsen nach eigenen Angaben mit Unterstützung des ortsansässigen Bündnisses Mensch-Umwelt-Tier (MUT) vor dem Verwaltungsgericht Oldenburg einen Eilantrag auf Außervollzugsetzung einer Baugenehmigung dafür eingereicht. Neben Verstößen gegen das Natur- und Tierschutzrecht hatte der Naturschutzbund gerügt, dass eine gewerbliche Privilegierung nach Paragraf 35 Baugesetzbuch von vornherein ausscheide, weil innerhalb des Gemeindegebietes Gewerbe- und Industriegebiete verfügbar seien, in denen der gewerbliche Mastbetrieb untergebracht werden könnte.

Diesen Antrag hatte das Oldenburger Gericht mit Beschluss vom 13. April 2018 zurückgewiesen, sodass mit der Errichtung der Mastanlage begonnen wurde. Damit gaben sich die Umweltschützer jedoch nicht zufrieden. Sie zogen vor das Oberverwaltungsgericht Lüneburg – und bekamen im September 2018 recht. In der Begründung des Gerichts hieß es, dass allein die vom Vorhaben hervorgerufene Bodenversiegelung bereits zu einer Beeinträchtigung der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege und damit zur Unzulässigkeit des Vorhabens führt. Der weitere Betrieb der Hähnchenmastanlage wurde damit gestoppt, zumindest vorerst. Denn das eigentliche Klageverfahren läuft noch. „Wann über die Klage entschieden wird, ist noch nicht absehbar“, teilt das Verwaltungsgericht Oldenburg auf Nachfrage mit.

Zu viel Gülle ausgebracht?

Neben der Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs hat der 70-jährige Wildeshauser den landwirtschaftlichen Betrieb in der Gemeinde Großenkneten außerdem wegen Umweltverschmutzung angezeigt. Der Vorwurf: Es wurde zu viel Gülle auf den wassergesättigten Boden ausgebracht. Für die Überprüfung ist jedoch nicht die Polizei zuständig. Diese würde laut Seegers erst eingeschaltet, wenn sich bei der Prüfung herausstellt, dass ein Straftatbestand vorliegt.

Zuständig für die Überprüfung, ob der Großenkneter Landwirt die Düngemittelverordnung eingehalten hat oder nicht, ist die Landwirtschaftskammer Niedersachsen. „Jeder kann uns Verdachtsfälle melden. Bei einem erst zunehmenden Verdacht schicken wir noch am selben Tag jemand von unserem Prüfdienst raus, ob der Tatbestand erfüllt ist“, erklärt Wolfgang Ehrecke, Pressereferent der Landeswirtschaftskammer. Auf tiefgefrorenen Böden oder wassergesättigte Flächen dürfe ein Landwirt nicht mit Gülle düngen.

Über den Verdachtsfall und die Anzeige gegen den Landwirt in Großenkneten wurde der Prüfdienst der Landwirtschaftskammer von den ermittelnden Wildeshauser Polizeibeamten umgehend informiert, wie Ehrecke bestätigt: „Die Fotos eines Zeugen zeigen eine Wintergetreidefläche, die mittels Breitverteiler mit Gülle gedüngt wurde.“ Auf den Fotos ist laut Landwirtschaftskammer zu erkennen, dass der Boden, bedingt durch die Regenfälle der Vortage, zwar nass, aber nicht wassergesättigt im Sinne der Düngeverordnung war. „Diese Einschätzung wurde von einem Mitarbeiter des Landkreises Oldenburg, der vor Ort war, vollumfänglich geteilt“, führt der Pressereferent weiter aus.

Von dieser Seite droht dem Landwirt in Amelhausen also kein weiteres Ungemach. Allerdings wird er sich so wie alle anderen Bauern im Landkreis Oldenburg, Niedersachsen und ganz Deutschland schon bald auf strengere Auflagen fürs Düngen einstellen müssen. Denn die Nachschärfung des Düngerechts, die die Bundesregierung zuletzt vorgelegt hatte, ist der EU-Kommission zu lasch. Sie verlangt bis Ende März einen weiteren Aufschlag aus Berlin.

Landvolk sieht Existenz bedroht

In einem erneut verschärften Düngerecht sieht Albert Schulte to Brinke, Präsident des Landvolkes Niedersachsen, „eine echte Existenzbedrohung“ für die Bauern: „Wenn die Politik Landwirten jetzt vorschreibt, dass sie unterhalb des Bedarfs der Pflanzen zu düngen haben, dann lässt sich Ackerbau nicht mehr wirtschaftlich betreiben.“ Hierzulande würden Gemüse, Obst und Brotgetreide, auch als Ökoware, nicht mehr in der von den Kunden gewünschten Qualität erzeugt. „Im Gespräch mit der EU-Kommission müssen wir gemeinsam zu einer neuen Lösung kommen. Die Landwirte nehmen die Herausforderung Grundwasserschutz an – zu wirtschaftlich vertretbaren Konditionen“, sagt Schulte to Brinke.

Vor allem in landwirtschaftlich genutzten Gebieten ist das Grundwasser an vielen Stellen zu stark mit Nitrat belastet. Es stammt hauptsächlich aus Dünger, etwa Gülle, denn Pflanzen brauchen Nitrat zum Wachsen. Wenn Gewässer aber überdüngt sind, schadet das Pflanzen und Tieren. Auch im Landkreis Oldenburg ist das Grundwasser, das seit 2013 überwacht wird, belastet. Seit 2017 gibt es zusätzlich, auf Anregung des Landvolks, eine Nitrat-Tiefensondierung. Die Zwischenergebnisse dieser Untersuchung stellte der Grundwasserfachmann Bernd Masthoff Mitte März im Ausschuss für Umwelt und Abfallwirtschaft vor. Insgesamt stellte er bei fünf der zehn untersuchten Grundwassermessstellen hohe Nitratgehalte fest. Diese seien eine Folge intensiver landwirtschaftlicher Bewirtschaftung. Eine Ursache sei aber auch zu wenig Pflanzenwachstum aufgrund großer Trockenheit wie im vergangenen Sommer.