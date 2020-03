In vielen Bereichen von Graft und Wiekhorner Wiesen steht derzeit wieder das Wasser. (Ingo Möllers)

Bereits seit einigen Wochen kann man in den Graftanlagen und den Wiekhorner Wiesen immer wieder überschwemmte Wiesen und Gebiete beobachten. Viele der Anwohner rund um die Graft haben derzeit auch wieder Probleme mit feuchten Kellern oder kleineren Seenlandschaften in den Gärten. Bereits seit drei Wochen ist der Pegel, der für die Situation in der Wiekhorn maßgeblich ist, um circa 30 Zentimeter überstaut, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Immer wieder hat es wegen der Überschwemmungen in den vergangenen Wochen Beschwerden gegeben, weil viele der Anwohner auch einen Zusammenhang zwischen den Versumpfungen und den derzeit laufenden Arbeiten an den Brunnen in der Graft vermuten. Nun hat die zuständige Stadtwerkegruppe (SWD) in einer Pressemitteilung dazu Stellung bezogen. Die Arbeiten an den Brunnen sind laut Stadtwerke-Sprecherin Britta Fengler jedoch „zwingend notwendig und haben keinen Einfluss auf den jetzigen sichtbaren Wasserstand“.

Bereits 2016 sind für die Entwässerung der Graft drei neue Brunnen gebaut worden, die ausschließlich Entwässerungszwecken dienen und auch entsprechend konzipiert worden sind. „Ab Herbst 2019 ließ die Ergiebigkeit der Brunnen nach“, räumt Fengler aber ein. „Die Brunnen werden daher mit erheblichem Aufwand zurzeit neu gebohrt, um sie wieder in den alten Zustand zu bringen.“

Die Arbeiten dazu haben bereits im Februar dieses Jahres begonnen und sollen nun Ende dieses Monats abgeschlossen werden. Allerdings gibt die Stadtwerkegruppe eine zeitweise Abschaltung der Brunnen zu: „Im Zuge dieser Instandsetzung werden die Brunnen temporär immer mal wieder für einige Zeit abgeschaltet. Diese Abschaltung lässt sich aufgrund der derzeitig laufenden Maßnahmen nicht vermeiden“, erklärt Fengler dazu. „Es ist aber so, dass immer ein Brunnen in Betrieb ist.“

Schuld an den derzeitigen Überschwemmungen in der Graft ist laut SWD die deutlich höhere Niederschlagsmenge des vergangenen Monats: „In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass im Februar 2020 eine Niederschlagsmenge von 137 Liter gemessen wurde. Im Februar 2019 waren es 28 Liter, im Februar 2018 sieben Liter und im Februar 2017 waren es 49 Liter. Im Vergleich zum langjährigen Mittel haben wir im Februar 2020 die rund dreifache Regenmenge gehabt“, erläutert die SWD-Sprecherin. Die unverhältnismäßig hohe Regenmenge bestätigt auch die Verwaltung, die die hohen Grundwasserstände in dem Bereich als eher „ungewöhnlich“ einschätzt.

Wohl ähnliche Niederschläge im März

Derzeit sieht es laut SWD auch so aus, dass die Niederschläge im März einen ähnlichen Verlauf nehmen. „Das bedeutet: Wir können so viel Grundwasser abpumpen wie wir wollen, auf die derzeit in den Graften auftretenden Vernässungserscheinungen hätte das keinerlei Auswirkungen“, teilt Fengler weiter mit.

Das sieht das Aktionsbündnis „Rettet die Graft“ jedoch anders. „Die Stadtwerke haben seit 2011 immer wieder die Behauptung aufgestellt, dass das Oberflächenwasser nichts mit dem Grundwasser zu tun hat. Aber das stimmt nicht“, moniert Harald Groth vom Aktionsbündnis. Er kritisiert vor allem das Vorgehen bei den Instandsetzungsarbeiten und nicht die Maßnahme an sich: „Das hätte man technisch vielleicht anders machen können oder zu einer anderen Zeit“, sagt er. Dass temporär gleich mehrere Brunnen abgeschaltet würden, hätte seiner Meinung nach nicht unbedingt sein müssen.

Und auch in der Politik stößt die Mitteilung der Stadtwerke auf Skepsis – zumal eigentlich ein Vertreter der Stadtwerkegruppe im Planungsausschuss am Dienstag Stellung zu dem Thema beziehen sollte, dieser allerdings abgesagt hatte. „Ich bezweifle auch die Richtigkeit dieser Mitteilung“, sagt Christdemokrat Heinrich-Karl Albers, Vorsitzender des Ausschusses für Planen, Bauen und Verkehr. „Man kann nicht alles auf die Regenmengen schieben.“ Er kritisiert in dem Zusammenhang auch, dass die Stadtwerke die Pressemitteilung rausgeschickt hätten, ohne dass die Mitglieder des Aufsichtsrates im Vorfeld darüber informiert worden sind. „Das ist nicht sehr vertrauensbildend“, sagt er.

Probleme bei den Kleingärten

Albers fordert daher auch noch einmal in einem Schreiben an Oberbürgermeister Axel Jahnz sowie Fachbereichsleiter Fritz Brünjes, einen Vertreter der Stadtwerke zur nächsten öffentlichen Ratssitzung einzuladen, damit dieser die Sachlage noch einmal darstellt und auch Fragen der Ratsmitglieder beantwortet. „Eine nicht öffentliche Behandlung dieses Thema geht gar nicht“, findet Albers, der auch gerne wissen würde, warum die Wartung der erst vier Jahre alten Brunnen überhaupt notwendig geworden ist. „Ich habe die Befürchtung, dass die Brunnen auch in Trockenphasen gelaufen und dann überhitzt sind.“

Neben den feuchten Kellern bei den Anwohnern in dem Gebiet gibt es laut Groth auch Probleme bei den dortigen Kleingärtnern. „Das Ganze ist mehr als ärgerlich“, findet er. Das Aktionsbündnis fürchtet auch eine Auswirkung auf die Bäume in der Graft. „Wir haben Sorge, dass jetzt auch wieder Bäume absterben“, sagt Groth, der von den Stadtwerken fordert, jetzt mit hohem Druck dafür zu sorgen, dass die Arbeiten schnellstmöglich abgeschlossen werden.