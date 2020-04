Die Altpapiertonnen quellen vielerorts in Delmenhorst bereits über, weil die Abfuhr seit Wochen eingestellt ist. (INGO MOELLERS)

Seit mehreren Wochen schon wird in der Stadt derzeit kein Altpapier von den Haushalten abgeholt und der Verdruss und das Unverständnis bei den Bürgern immer größer. „Unsere Tonnen sind voll und wir haben als Mieter sowie auch unsere Nachbarn leider kein Fahrzeug“, macht ein Anwohner seinem Ärger bei Facebook Luft. Wenn die Stadt nicht dazu in der Lage sei, das Papier abzuholen, solle sie diese eben an einen privaten Verwerter abgeben, schlägt er vor. Ein weiterer merkt an: „Die Nachbarn in Ganderkesee bekommen weiterhin ihre Papiertonnen abgeholt.“ Und eine andere Delmenhorsterin schreibt: „Bei uns an der Ecke wird schon Papier am Altkleidercontainer entsorgt. Liegt alles voll da.“

Auf eine direkte Anfrage an die Stadtwerkegruppe (SWD), zu denen auch die zuständige Abfallwirtschaft (ADG) gehört, seitens eines Lesers wurde diesem in einem Schreiben dazu mitgeteilt: „Wir haben zur Sicherstellung der Bio- und Restmüllabfuhr (hierzu sind wir verpflichtet) unsere gesamte Belegschaft in zwei Teams aufgeteilt, die im Wochenwechsel arbeiten.“ Ebenso seien nur noch zwei Mitarbeiter insgesamt auf den Fahrzeugen, was zur Folge habe, dass mehr Fahrzeuge eingesetzt werden müssen. Weiter heißt es wörtlich: „Somit sollte erklärt sein, warum wir nicht alle Stationen öffnen können beziehungsweise kein Altpapier abholen. Stellen Sie sich bitte einmal vor, dass in der Belegschaft ein oder mehrere Mitarbeiter von dem Virus betroffen wären. Sämtliche Kollegen müssten in Quarantäne. Somit würde nicht nur das saubere Papier bei Ihnen bleiben. Nein, Sie hätten auch keine Bio- und Restmüllabfuhr. Ich möchte mir nicht ausmalen, welche Folgen das hätte.“

Abhilfe gefordert

Dass es so aber nicht noch Wochen weitergehen kann, weil sich das Altpapier besonders in Mehrfamilienhäusern in den Fluren, Treppenhäusern und Kellern mangels alternativer Lagerungsmöglichkeiten staut, sehen auch die Politiker der Stadt. Sie versuchen auf verschiedenen Wegen, dem Ganzen entgegenzuwirken. So fordern CDU und Grüne in einem gemeinsamen Antrag, dass auch die Blauen Tonnen künftig wieder geleert werden. „Die Tonnen quellen inzwischen in der ganzen Stadt über“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Kristof Ogonovski, der das Thema auch bereits im Verwaltungsausschuss angesprochen hat. Er selbst kann die Einstellung der Abfuhr nicht nachvollziehen. „In anderen Kommunen wird ja auch der Infektionsschutz eingehalten und trotzdem läuft die Abfuhr wie gehabt“, sagt er.

Und auch die SPD hat sich in einem Schreiben an SWD-Chef Hans-Ulrich Salmen gewandt: „Das etwas hastige Einstellen der Abfuhr von Altpapier und das gleichzeitige Schließen der Annahmestellen unter anderem auch für Papier bitten wir dringend zu überprüfen und, falls irgend möglich, baldmöglichst wieder aufzuheben“, heißt es darin.

Inzwischen haben auch die Stadtwerke reagiert und in einer Pressemitteilung am Freitag bekanntgegeben, dass sie neben der Annahmestelle an der Steller Straße nun auch zwei weitere Möglichkeiten zur Altpapierabgabe einrichten werden. Ab kommenden Donnerstag, 30. April, können Bürger demnach auch auf den Graftwiesen in Höhe der Wohnmobilplätze sowie beim Inkoop an der Schönemoorer Straße Ecke Dwostraße ihr Altpapier abgeben. Auf den Graftwiesen ist die Entsorgung von Altpapier von 8 bis 12 Uhr und bei Inkoop zwischen 13 und 17 Uhr möglich. Das Angebot gilt allerdings nur für 30. April, 7. und 14. Mai. Ein ADG-Mitarbeiter ist vor Ort.

„Beide Standorte sind so gewählt, dass es im Umfeld einige Wohngebiete gibt und sie auch mit dem Fahrrad gut erreichbar sind“, heißt es seitens der SWD. Dennoch wollen CDU und Grüne an ihrem Antrag, der in der nächsten Ratssitzung am Dienstag, 28. April, thematisiert werden soll, festhalten. „Das ist ja keine wirkliche Alternative“, findet Ogonovski. Wer eine große Tonne voll mit Altpapier zu Hause stehen habe und kein Auto besitzt, werde sicherlich nicht mit der Tonne durch das Wohngebiet bis zur Annahmestelle rollen. „Uns ist wichtig, dass man noch mal schaut, was man da noch machen kann.“ Vorstellbar wäre laut dem CDU-Fraktionsvorsitzenden etwa eine Abholung des Altpapiers wenigstens alle vier Wochen, um die Anwohner zu entlasten.

Stadtwerke Delmenhorst verweisen auf Hygienevorschriften

Die Stadtwerke verweisen in ihrem Schreiben auch noch einmal auf die Hygienevorschriften, die auch die Kunden vor Ort einhalten sollen. „Die Schutzmaßnahmen sind zwingend notwendig, um den Entsorgungsauftrag von Rest- und Biomüll verlässlich sicherzustellen. Deswegen sind unsere Mitarbeiter weiterhin in Teams aufgeteilt. Sie arbeiten in zwei Schichten, ohne sich zu begegnen, um die sozialen Kontakte untereinander zu reduzieren. Die Lage ist weiterhin sehr dynamisch und erfordert eine tägliche Neubewertung der Situation“, heißt es.

Mittlerweile ist auch bekannt, dass die Mitarbeiter der ADG 50 Prozent Kurzarbeit machen, weil eben nur noch in wöchentlich wechselnden Schichten gearbeitet werden kann. Da die Abfahrten alle von einem Betriebshof aus los gehen und es nur begrenzt räumliche Kapazitäten für die Mitarbeiter etwa zum Umziehen gibt, lässt sich das laut SWD nicht anders händeln.

CDU und Grüne hoffen dennoch auf eine andere Lösung. „So könnten gestaffelte Zeiten für den Arbeitsbeginn und den Pausen für eine zeitliche Trennung der Schichten sorgen. Trennwände in den Aufenthaltsräumen können ebenfalls verhindern, dass es zu Kontakten zwischen den Mitarbeitern unterschiedlicher Schichten kommt“, schlagen sie in ihrem Antrag vor. Das hätte auch noch einen anderen positiven Nebeneffekt: „Die soeben eingeführte Kurzarbeit kann dann wieder aufgehoben werden“, erklären die Fraktionsvorsitzenden Marianne Huismann und Kristof Ogonovski. „Das hat den weiteren Vorteil, dass die Mitarbeiter weiterhin ihren vollen Arbeitslohn erhalten und nicht auf Teile ihres Gehalts verzichten müssen.“