Jaroslaw Poljak wurde von der AfD als Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl aufgestellt. (AfD)

Jetzt hat auch die AfD einen Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am 12. September nominiert. Mit großer Mehrheit, so heißt es in einer Pressemitteilung, habe die Partei in einer Mitgliederversammlung den promovierten Juristen Jaroslaw Poljak aufgestellt. Mit seiner Nominierung würde die AfD „die Hoffnung auf ein Ende einer jahrzehntelangen Politik der Enttäuschung sowie einen Neubeginn mit kommunikativer Bürgernähe, gesundem Menschenverstand und politischer Kompetenz“ verbinden.

Die Stadt würde am Boden liegen „und das nicht nur wirtschaftlich“. Die AfD wünscht sich einen „Neustart der Vernunft“.

Für Poljak seien die Liebe und Wertschätzung für das Heimatland elementar. „Es ist unsere Stadt, gestalten wir sie und führen sie in eine neue Zukunft“, so die AfD. Die Partei stehe für Heimatliebe, „sie steht für die Liebe zu unseren Kindern und zu unseren traditionellen Werten“.