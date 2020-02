In den vergangenen vier Jahren hat Michael Garms den Dachboden seiner Scheune zu einer Miniaturwelt ausgebaut. Im Maßstab 1:32 lässt sich hier realitätsgetreu landwirtschaftliches Leben nachspielen. (INGO MOELLERS)

Die gute Nachricht vorweg: Verschärfte Düngeregeln spielen in „Sikuhausen“ keine Rolle. Ansonsten bildet die rund 100 Quadratmeter große Miniaturwelt, die Michael Garms auf seinem Hof in Dötlingen-Iserloy geschaffen hat, realitätsgetreu landwirtschaftliches Leben ab. Hier lässt sich fast alles nachspielen, was in der Agrarwirtschaft tägliche Arbeit ist.

Rund 30 ferngesteuerte Traktoren im Maßstab 1:32 ziehen über Äcker, Felder und Straßen, umrahmt von Bauernhöfen mit Ställen, Scheunen und Tieren. Der Acker besteht statt aus Boden aus Kaffeesatz. „Das hat den Vorteil, dass man die Spuren der Traktoren gut sehen kann“, erläutert Garms. Als Zubehör stehen unterschiedliche Walzen und Eggen zur Ackerbearbeitung bereit. Geübtere Traktorfahrer können ihr Geschick auch auf einem Balancierbalken oder einer Balancierwippe unter Beweis stellen.

Liebste Beschäftigung der Besucher ist Silo-Fahren. Dazu können die Hobby-Landwirte Schlepper und Gespanne anhängen, mit Silage beladen und sie zur Siebanlage mit Sortiertrommel und Förderbändern bringen. Sie können aber auch die Biogasanlage ansteuern oder zur Genossenschaft rüberfahren. Die Silage besteht übrigens aus einem Gemisch aus Kork und Sägespänen. Vorhanden ist auch eine vollelektronische Waage zur Gewichtskontrolle der Gespanne. Und auch einen Bagger mit dazugehörigem Baggerloch hält die Anlage bereit. „Alles, was eine Fernbedienung hat, fasziniert die Leute einfach“, weiß Garms.

Zu schnell fahren darf man übrigens auch in Sikuhausen nicht. „Dann wird man schon mal geblitzt“, verrät der Betreiber. Das kann auch in den Abendstunden passieren, denn eine Lichtanlage simuliert einen Tag-Nacht-Rhythmus. Außerdem sind Lichtbänder zwischen den Holzbalken eingelassen, für Disco-Flair im Dorf.

Die Idee kam vor gut vier Jahren durch die Kinder: „Mein Sohn spielte liebend gern mit Siku-Traktoren, ebenso der Junior von Nachbar Kai Ostendorf.“ Und auch die Väter fanden durchaus Gefallen daran. „Doch Kinderzimmer eignen sich nur suboptimal zum Traktor spielen, nicht nur aus Platzgründen, sondern auch, weil Erde und Sägespäne dort nicht erwünscht sind“, erzählt Garms. Nach einem Besuch einer Siku-Anlage stand der Entschluss fest: „Das können wir auch.“ Kurzerhand wurde der Dachboden einer Scheune zum Hobbyraum umfunktioniert.

Was mit wenigen Quadratmetern Fläche begann, entwickelte sich schnell zu einer umfangreichen Spielwelt. Schließlich galt es, auch die Traktoren der Nachbarskinder unterzubringen. Inzwischen ist Sikuhausen ein beliebtes Ziel für Kindergeburtstage. Von der großen Resonanz ist der Initiator selbst überrascht. Mittlerweile empfängt er drei bis vier Gruppen pro Woche – von Schulklassen bis hin zu Feuerwehr-Senioren. Außerdem ist die Anlage als Ferienpassaktion geöffnet.

Erweiterungen und Verbesserungen gibt es laufend. „Fertig ist man eigentlich nie“, berichtet der Chef der Miniaturwelt. „Vieles wird zwei- oder dreimal aufgebaut.“ Neue Ideen kämen auch immer wieder von den Besuchern. Im Sommer erweiterte ein Zelt mit einer Siku-Racing-Bahn die Anlage. „Die haben wir immer als krönenden Abschluss genutzt. Allein schon, um die Kinder wieder vom Dachboden zu kriegen.“

Feste Öffnungszeiten gibt es in Sikuhausen nicht. Hintergrund ist der begrenzte Platz für maximal 20 Personen. Besuche laufen daher ausschließlich über Anmeldung, die Garms unter Telefon 01 72 / 4 42 79 74 entgegen nimmt.