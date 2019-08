Pferdefreunde kommen auf den Landtagen-Nord wieder auf ihre Kosten. Neben Fohlenchampionat und Springreiten gibt es als diesjährige Neuheit auch Westernreiten. (NBHA)

Ob Fohlen-Championat, Stutenschau, Ponyspiele oder Springreiten: Die Landtage Nord in Wüsting bieten eine ganze Reihe an Attraktionen für Pferdefans. In diesem Jahr ist das Reitsportprogramm sogar noch um ein Angebot reicher, wenn die National Barrel Horse Association of Germany (NBHA) am Sonnabend und Sonntag, 24. und 25. August, demonstriert, was es mit der Westernreiterei so auf sich hat.

An beiden Tagen sind die Reiter der Showgruppe laut Ankündigung im Schauprogramm der Agrarmesse zu erleben. „Zu erwarten sind schnelle Ritte auf wendigen Pferden, denn die NBHA-Reiter haben sich den Disziplinen im Bereich des Speed-Rodeos verschrieben“, verspricht Landtage-Sprecher Hanno Pietrowski jede Menge Aktion auf dem Pferderücken.

Die Zuschauer erleben unterschiedliche Rennen, unter anderem das Barrel Race (Tonnenrennen). Bei dieser Disziplin gilt es, drei Tonnen in einer bestimmten Reihenfolge auf Zeit zu umreiten. Wenn die Tonnen nicht von der richtigen Seite oder in der falschen Reihenfolge angeritten werden, wird der Teilnehmer disqualifiziert. Beim Pole Bending werden im Slalom Stangen umritten. Gymkhana ist dagegen ein Mixed Race, auch Mixed Pattern genannt, bei dem Tonnen und Stangen den Kurs vorgeben. Weitere Disziplinen sind unter anderem das Keyhole- und das Stake-Race. „Im Showprogramm sind viele dieser Elemente oder auch ganze Aufgaben zu finden“, kündigt Pietrowski mit Blick auf die Landtage an.

Die NBHA ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, als Bundesverband die Speed-Disziplinen des Westernreitens, insbesondere das Pole Bending und das Barrel Race, in Deutschland zu fördern und dabei dem Sport ein einheitliches Regelwerk zu geben. Ziel ist es auch, das Wohl des Pferdes dabei nicht in den Hintergrund geraten zu lassen. Als einziger bundesweit tätiger Verband dieser Sportart ist er in vier Regionalgruppen gegliedert.

„Anfang des Jahres hat sich das Showteam neu formiert“, erklärt Pietrowski. Gezeigt werden in dem Programm Elemente aus Barrel Race, Pole Bending und Keyhole Race. Neben Pferden und Reitern stehen beim Westernreiten aber auch die Helfer vor großen Herausforderungen. Diese müssen in kürzester Zeit das Equipment umbauen und es gegebenenfalls immer neu anpassen.

Neu auf den Landtagen ist auch die Siku-Control-Anlage, die Betreiber Gerd Mohr aus Schleswig-Holstein im Gewerbezelt auf einer Fläche von mehr als 40 Quadratmeter aufbaut. Detail- und maßstabsgetreu im Maßstab 1:32 können die Besucher mit den Siku-Fahrzeugen per Fernbedienung die Arbeit in der Landwirtschaft nachspielen. Dafür bringt Mohr 15 seiner insgesamt 200 Fahrzeuge mit nach Wüsting.

Seit 15 Jahren erweitert der Mann aus Bargenstedt seine Anlage. Für die Messe hat er moderne Modelle ausgewählt, die an allen vier Tagen bei den LandTagenNord zu sehen und zu fahren sein werden. So können die Besucher sieben mal sieben Meter große Ackerflächen mit Traktoren und Mähdreschern befahren. Zehn bis zwölf Fahrzeuge können gleichzeitig betrieben werden. „Die Gäste dürfen aber auch eigene fernsteuerbare Siku-Modelle mitbringen, die zu Hause im Schrank ihr Dasein fristen und bei den Landtagen Nord einmal so richtig ausgefahren werden können“, erklärt Pietrowski.

Und Gerd Mohr weiß aus Erfahrung, dass nicht nur Kinder ihren Spaß an den Mini-Traktoren haben. Gerade auch erwachsene Modellfans stehen immer wieder interessiert vor seiner Anlage. Und die haben dann auch mal den Wunsch, eines der Oldtimer-Modelle im Nachbau zu fahren.

Auf den Landtagen mit einem Gemeinschaftsstand vertreten sind auch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Oldenburg (WLO), einige Gemeinden sowie die interkommunale Initiative „4auf dem Rad“. Die Agrarmesse ist von Freitag, 23., bis Montag, 26. August, jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Mehr als 600 Aussteller präsentieren ihre Produkte auf rund 130 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche.