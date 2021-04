Zu Demonstrationszwecken: Utensilien für den Konsum von Drogen. (Christophe Gateau)

„Wer an Heroinabhängige denkt, hat meistens auch ein bestimmtes Bild vor Augen“, sagt Nicole Meyer-Böhle von der Anonymen Drogenberatung, kurz Drob, in Delmenhorst. „Viele Ärzte wollen solche Menschen nicht in ihren Praxen haben, weil sie womöglich befürchten, dass sie furchtbar aussehen, die anderen Patienten anpöbeln oder sogar im Wartezimmer Drogen verticken“, erzählt sie weiter. Vorbehalte wie diese seien der Hauptgrund dafür, dass es viel zu wenige Ärzte in Delmenhorst gibt, die Substitutionsbehandlungen anbieten. In vier Praxen im Stadtgebiet ist eine solche Behandlung möglich – laut Meyer-Böhle viel zu wenig, um den Bedarf zu decken. Doch nicht nur die Ärzte seien das Problem. Auch unter den Opiatabhängigen sei die Möglichkeit der Substitution zu wenig bekannt.

Deshalb beteiligt sich die Drob am Mittwoch, 5. Mai, am bundesweiten Aktionstag Substitution. An dem Tag bieten Nicole Meyer-Böhle und Mauricio Blanco Crespo von 9 bis 14 Uhr allen Interessierten eine telefonische Beratung an. Sie sind unter der Rufnummer 04221/14055 zu erreichen. Übrigens nicht nur am Aktionstag: „Auch an allen anderen Tagen kann man uns unter dieser Nummer anrufen. Wer dann auch das Stichwort Substitution sagt, bekommt innerhalb von zwei Tagen einen Termin bei uns. Die Beratung ist zuerst einmal anonym“, erklärt Blanco Crespo.

Pro Jahr gebe es in Delmenhorst immer rund 100 Klienten einer Substitutionsbehandlung. Nicht immer geht es dabei laut Meyer-Böhle um den kompletten Ausstieg aus der Sucht. Aber die Substitution, also der Ersatz der Droge durch ein Medikament, sichere das Überleben sowie die gesundheitliche und soziale Stabilität der Betroffenen. Und oft sei es schon ein Erfolg, wenn der Begleitkonsum, zum Beispiel durch Alkohol, wegfällt oder die Substitution mit der Zeit zumindest herunterdosiert wird.

Damit mehr Betroffene eine Behandlung antreten können, müssen sich Ärzte finden, die die benötigte Zusatzausbildung absolvieren und die Behandlung anbieten. Dafür will das Drob-Team am Aktionstag und darüber hinaus verstärkt Werbung machen. „Die benötigte Zusatzausbildung ist überhaupt nicht aufwendig. Und sie ist nicht nur auf Hausärzte beschränkt“, betont Meyer-Böhle. „Auch Psychiater könnten die Behandlung anbieten“, ergänzt Blanco Crespo. Doch die Substitution sei nicht alles. Auch eine Begleitung auf psychosozialer Ebene sei nötig. Diese bietet die Drob an, die auch die Daten der Betroffenen sammelt und sie zumeist an die Arztpraxen vermittelt.