Die New Orleans Shakers waren am Freitag bei den Jazzfreunden in Wildeshausen zu Gast. (INGO MÖLLERS)

Eine Eisenbahn fährt in den Bahnhof ein. Es quietscht, schnauft. „Einsteigen bitte“, quält sich eine Stimme durch die Lautsprecher. „Türen schließen.“ Die Lokomotive pfeift, lässt tutend den Dampf ab, die Maschine setzt sich mit ihrem schneller werdenden „Tsch Tsch“ in Gang. Sie kreuzt eine Straße, ein rhythmisches Scheppern mahnt die anderen Verkehrsteilnehmer anzuhalten. Während der Weiterfahrt klappert es mehr, weil der Zug über eine Brücke rattert und bevor er sein Ziel erreicht, klingen seine Geräusche gedämpfter, weil er noch durch einen Tunnel fährt.

Diese Szenerie ließ Torsten Zwingenberger in den Köpfen der über 80 Zuhörer entstehen, die am Freitag eines der Jubiläumskonzerte der Wildeshauser Jazzfreunde anhörten. Denn im historischen Saal trat Zwingenberger mit den New Orleans Shakers auf. Und als Perkussionist dieser Jazzcombo erzeugte er all die Geräusche der Eisenbahn am Schlagzeug.

Klarinettist, Saxophonist und Sänger Thomas l’Etienne führte die Besucher durch den Abend, indem er Anekdoten zu den New Orleans Shakers und den Künstlern erzählte, dessen Lieder sie aufführten: „Die New Orleans Shakers haben sich Mitte der 70er-Jahre in Hamburg gegründet, aber Mitte der 80er-Jahre haben wir eine Pause gemacht, um über das Leben und die Musik nachzudenken.“ Diese „Pause“ hat übrigens 30 Jahre gedauert. Während einer Autofahrt im Jahre 2009 habe er mit Zwingenberg über die Band gesprochen und dieser soll l’Etienne gefragt haben, ob man die Band nicht wieder ins Leben zurückholen solle. „Ich habe sofort 'Ja' gesagt“, räumte l’Etienne ein und fügte augenzwinkernd hinzu: „Ich wusste ja nicht, dass Torsten das ernst gemeint hatte.“ Seitdem sind sie jedenfalls wieder dabei, Elemente des alten New Orleans Jazz mit verschiedenen Stilen aus der Karibik zu mischen.

Als New Orleans Shakers begannen sie auch mit New Orleans Jazz und dem „Wolverines Blues“ von Jelly Roll Morton. Später erzählte l’Etienne, dass er vor ungefähr 15 Jahren einen neuen Musikstil entdeckt hatte: Den Choro, der sich um 1870 in Rio de Janeiro entwickelt hatte. Um davon eines von vielen Beispielen an diesem Abend zu geben, spielten die New Orleans Shakers „Amoroso“ von Augusto Anibal Sardinha („Garoto“). Auch die eingangs erwähnte akustische Illusion einer Zugfahrt leitete einen Choro ein: „Vibrações“ von Jacob do Bandolim.

Das letzte Lied vor der Pause war „Tico-Tico no Fubá“ („Oh Spatz, du frisst mein Maismehl“). Das ist ein brasilianischer Chorosong und erzählt in der Version vom Aloísio de Oliveira von einem Spatz, der das ganze Maismehl aufpickt und sich weder von der Katze, einer Vogelscheuche noch von einer Falle vertreiben lässt. Die New Orleans Shakers spielten zwar die ursprüngliche Instrumentalversion von Zequinha de Abreu aus dem Jahr 1917, aber l’Etienne an der Klarinette spielte das Lied mit so viel Verve und Mimik, dass man sehr wohl glauben konnte, die Handlung verfolgen zu können. L’Etienne verstand es auch, selbst alltägliche Bandansagen mit Humor zu würzen. So kündigte er die Pause an, indem er behauptete: „Wir werden es nicht schaffen, dass Torsten eine Pause braucht, der Mann hat einfach zu viel Energie. Deswegen werden wir ihn anders auslasten.“ Und auch Zwingenberger sagte nicht einfach nur, dass er während besagter Pause neben dem Getränkestand CDs der Combo verkaufe, sondern fügte noch mit einem schelmischen Lächeln hinzu: „Jede verkaufte CD unterstützt eine Selbsthilfegruppe für angstfreies Musizieren.“

Kein Wunder also, dass die Jazzfreunde diese Combo in ihrem Programm als Highlight ankündigten: „Diese Band ist hochqualitativ und musikalisch auf einem tollen Level“, sagte Jörg Skrzippek, erster Vorsitzender der Jazzfreunde. „Torsten Zwingenberger ist der Bandleader. 2001 war er das auch bei der Formation Lyambiko, mit der er zweimal in Wildeshausen aufgetreten ist, bevor er dort als Schlagzeuger ausgestiegen ist. Seitdem sind wir regelmäßig in Kontakt.“

Die New Orleans Shakers traten als eine von vielen Bands während des Jubiläumsjahres der Wildeshauser Jazzfreunde auf. „Das wirkliche Jahreshighlight ist das Wochenende 20., 21. und 22. September, wenn wir unser kleines Festival feiern“, betonte Skrzippek. Dann treten die Second Line Jazzband, das Axel Zwingenberger (der Bruder von Torsten Zwingenberger) und Frank Muschalle Trio sowie die Swinging Feetwarmers Jazzband und die Sultans of Swing auf.