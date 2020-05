Die Polizei schnappte eine betrunkene Autofahrerin in Hude. (Symbolbild) (Björn Hake)

Ein auffällig fahrender Wagen auf dem Stöverskamp in Hude wurde der Polizei am Freitag gegen 21.10 Uhr gemeldet, die den Wagen schließlich am Haus der Besitzerin fand. Die 58-Jährige gab zu, mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein. Eine Atemalkoholmessung war laut Polizeibericht bei ihr nicht mehr möglich. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurden ihr Blut und der Führerschein abgenommen.