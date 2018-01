Der Fall Niels Högel hat viel verändert im Delmenhorster Krankenhaus, zahlreiche Maßnahmen zum Patientenschutz wurden ergriffen, erklärt der Ärztliche Direktor Frank Starp. Unter anderem hat die Klinik bundesweit als erstes die Qualifizierte Leichenschau eingeführt. (INGO MOELLERS)

Im Zuge der Mordserie von Niels Högel wurden auch am Josef-Hospital einige Maßnahmen zur Steigerung des Patientenschutzes getroffen. Das medial prominenteste Element dabei war sicherlich die Qualifizierte Leichenschau.

Frank Starp: Das stimmt. Wir haben als bundesweit erstes Krankenhaus die Qualifizierte Leichenschau eingerichtet, das Projekt hat also Pilotcharakter. Das bedeutet, dass nach dem Tod eines Patienten nicht nur wie sonst üblich die Todesbescheinigung durch den behandelnden Arzt ausgestellt wird, sondern zusätzlich eine zweite Leichenschau durch einen externen Rechtsmediziner erfolgt, der die natürliche Todesursache bestätigt. Wenn Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, werden sofort die zuständige Station sowie Staatsanwaltschaft und Polizei alarmiert.

Wie wird mit den Resultaten dieses Verfahrens dann umgegangen?

Die Ergebnisse der Leichenschau werden regelmäßig statistisch aufgearbeitet und auch in internen Fortbildungen kommuniziert.

Ein weiteres Thema an vielen Krankenhäusern ist ein sogenanntes Whistleblowing-System, bei dem Mitarbeiter Beobachtungen melden können. Ein Problem bei Högel war ja offenbar auch, dass Kollegen ihre Verdachtsmomente äußerten, auf Ebene der Vorgesetzten aber nicht adäquat reagiert wurde.

Um eine oft vorhandene Hemmschwelle beim Melden von Auffälligkeiten herabzusetzen und den Mitarbeitern die Sorge zu nehmen, durch das Aufdecken von Missständen persönliche Nachteile zu erfahren, wurde auch in unserem Haus ein Whistleblowing-System implementiert. Es ermöglicht allen Mitarbeitern, vermutete Zwischenfälle, Auffälligkeiten oder Beinaheunfälle zu melden, und zwar anonym. Unser System ist onlinebasiert. Die Meldungen werden zentral erfasst, ausgewertet und gegebenenfalls auch auf oberster Leitungsebene besprochen, immer mit der Maßgabe, ob sich durch den Hinweis notwendigerweise Änderungsmaßnahmen ergeben.

Was gibt es noch für Mittel, um zu beobachten, ob auf einer Station eventuell etwas schief läuft?

Zum Beispiel Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen. In diesen Konferenzen werden alle eingetretenen Komplikationen, Todesfälle und auch sogenannte Beinahezwischenfälle erfasst und kritisch hinterfragt. Ziel ist es, festzustellen, ob eine Komplikation hätte vermieden werden können. In diesem Fall zieht man dann die entsprechenden Konsequenzen. Die Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen finden im ersten Schritt abteilungsintern statt, in der Regel wöchentlich.

Was für Konsequenzen können diese Konferenzen zum Beispiel haben?

Wenn fehlerhafte Abläufe im Zusammenspiel mehrerer Abteilungen oder Dienstgruppen auffallen, werden zusätzlich entsprechend interdisziplinäre Konferenzen durchgeführt. Hier wird also auch das Handeln der Dienstarten untereinander kritisch beleuchtet.

Im jüngsten Prozess gegen Högel wurde auch offensichtlich, dass die erhöhte Todesfallquote auf der Intensivstation gar nicht aufgefallen ist.

Zum besseren Verständnis der Zusammenhänge sollte erwähnt werden, dass die überwiegende Zahl der Menschen in Deutschland im Krankenhaus verstirbt. Sterbefälle gehören also zum Arbeitsalltag. Um Auffälligkeiten gerade nach den Taten von Niels Högel frühzeitig zu entdecken, führen wir im Josef-Hospital eine interne Todesfallstatistik. Hier wird nicht nur die absolute Zahl der Todesfälle erfasst, sondern nach behandelnder Fachabteilung und nach Stationen getrennt aufgearbeitet. Statistische Auffälligkeiten führen dann dazu, dass jeder Todesfall im betroffenen Zeitraum noch mal einzeln auf Plausibilität geprüft wird.

Ein weiterer Punkt, der es Högel vor fast 15 Jahren leicht gemacht hatte, war die Verfügbarkeit auch des gefährlichen Medikamentes Gilurytmal, das er am häufigsten eingesetzt hatte. Dabei fiel der statistisch erhöhte Verbrauch niemandem auf. Wie ist an dieser Stelle angesetzt worden?

Medikamentenbestellungen können prinzipiell nur nach Freigabe durch einen autorisierten Arzt erfolgen, der dafür sein eigenes Passwort eingeben muss. Abhängig von der Art des Medikamentes werden die Berechtigungen zur Bestellung nur höheren Dienstgruppen, also Ober- oder Chefärzten, erteilt. Bei kurzfristig aufeinander folgenden Bestellungen desselben Medikamentes, auch durch verschiedene Mitarbeiter, erfolgt eine automatische Warnmeldung.

Im Prozess vor dem Landgericht Oldenburg wurde deutlich, dass die Passwörter einzelner Ärzte de facto wohl zahlreichen Kollegen aus der Pflege bekannt waren, sodass sie selbstständig Medikamente bestellen konnten.

Alle Kollegen sind dafür sensibilisiert, und ich gehe davon aus, dass niemand leichtfertig sein Passwort weitergibt. Außerdem gibt es auch bei der Arzneimittelbestellung weitere Kontrollmechanismen. Neben halbjährlich stattfindenden Arzneimittelkonferenzen erfolgt zusätzlich eine externe statistische Aufarbeitung der Arzneimittelverbräuche. Zuständig dafür ist der Apotheker der uns beliefernden Apotheke. Die Aufarbeitung erfolgt in dreimonatigen Intervallen. Bei Auffälligkeiten in der Menge bestellter Arzneimittel erfolgt eine Überprüfung auf Plausibilität. Dies kann im Einzelfall soweit gehen, dass Verbräuche pro Patient und Behandlungszeitraum errechnet werden, um statistisch erkennbare Fehl- oder Überdosierungen auszuschließen.

Intern wurden auch unklare Zuständigkeiten auf der Intensivstation als Fehlerquelle genannt. Wurde an der Stelle reagiert?

Ja. Auf der Intensiv- und Intermediate-Care-Station wurde eine eigenständige ärztliche, speziell intensivmedizinisch qualifizierte Leitung in zurzeit doppelt vorgehaltener Chefarztfunktion eingerichtet. Auch die Zahl der dort diensthabenden Ärzte wurde insgesamt gesteigert. Anders als in vergangenen Zeiten behandeln damit nicht mehr nur die belegenden Abteilungen – wie es in vielen Krankenhäusern üblich ist – die Intensivpatienten. Neben der dadurch verbesserten Qualität in der intensivmedizinischen Behandlung wird damit natürlich auch eine erhebliche Verbesserung in der Überwachung der Abläufe erreicht. In regelmäßigen Stationsbesprechungen werden zudem die Abläufe, insbesondere zwischen den Dienstgruppen Ärztlicher und Pflegedienst, besprochen und bei Problemen oder Auffälligkeiten kritisch hinterfragt. Bei unterschiedlichen Auffassungen hinsichtlich der Behandlung intensivmedizinischer Patienten nehmen wir die Möglichkeit wahr, den Rat eines externen Spezialisten einzuholen.

Die Fragen stellte Andreas D. Becker.