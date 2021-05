Im Landkreis Oldenburg gibt es die Gelben Tonnen seit Beginn dieses Jahres. Das begrenzte Volumen der Tonnen führt mancherorts - wie hier in Ganderkesee - zu Problemen. (Jochen Brünner)

Zum 1. Januar 2023 sollen die Gelben Säcke in Delmenhorst verschwinden. Der Stadtrat hatte im Februar beschlossen, dass die Säcke zukünftig durch Gelbe Tonnen ersetzt werden sollen. Der Vorlauf ist lang und das gefällt nicht allen. Detlev Roß, SPD-Ratsherr und Vorsitzender im zuständigen Umweltausschuss hatte jüngst die Verwaltung hart dafür kritisiert, dass nicht schon zum Beginn des kommenden Jahres umgestellt würde. Am Mittwoch, 5. Mai, beschäftigt sich der Stadtrat mit der Frage, warum es mit der Umstellung so lange dauert.

„Die Verwaltung hat in meinen Augen sehr nachvollziehbar erklärt, warum die Tonnen nicht schon im nächsten Jahr kommen können“, sagt hingegen Axel Unger von den Freien Wählern. Denn die Verhandlungen seien schwierig gewesen. In eine ähnliche Richtung schlägt auch Harald Schneewind von den Grünen, der betont, dass die Verwaltung schon im vergangenen Jahr darauf hingewiesen habe, dass die Verhandlungen schwierig werden würden. „Damals war nur nicht abzusehen, dass es sich direkt um ein ganzes Jahr verzögern könnte“, sagt Schneewind, „aber wir leben jetzt schon so lange mit den Gelben Säcken, dass es auf das eine Jahr auch nicht mehr ankommt“. Der Umweltausschuss hatte zuvor beschlossen, dass man der Stadtverwaltung noch ein Vierteljahr einräumen würde, dass die Umstellung also zum 1. April 2022 erfolgen solle. Doch der Verwaltungsausschuss hatte diesen Beschluss kassiert. „Die Verwaltung sagte, dass eine Verlängerung um ein Vierteljahr mit der DSD nicht zu machen sei. Dann hätten wir erst in vier Jahren wieder die Chance, wenn die Verträge auslaufen“, so Schneewind.

Der Grund für die lange Verzögerung liegt in der besonderen Stellung des Gelben Sacks. Anders als beim Restmüll sind nämlich nicht die Kommunen zuständig, sondern ebenjene DSD, die ausgeschrieben Duales System Deutschland heißt. Diese DSD erlebte ihre Geburt Anfang der 1990er-Jahre, als die Bundesregierung die Recyclingquote erhöhen wollte und die Industrie zwang, sich ihrer Verantwortung am Müll-Problem zu stellen. Daraus entstand das Duale System und der Grüne Punkt. Dual deshalb, weil die Hersteller von Verpackungen diese zukünftig auch wieder zurücknehmen sollten und deshalb eine Partnerschaft aus öffentlicher und privater Hand entstehen sollte. Zuvor waren einzig die Kommunen damit betraut, Müll einzusammeln und zu verarbeiten. Der Grüne Punkt wurde zum Zeichen für die Verpackungen, die in den Gelben Sack gehörten.

Auch Flaschen und Pappkartons sind Verpackungen und damit Teil des Dualen Systems. Spricht man also vom Gelben Sack, müssen Altglas und Pappe mitgedacht werden. Die Verhandlungen zwischen der Stadt und der DSD umfassten also nicht bloß den Wunsch, den Gelben Sack durch die Gelbe Tonne zu ersetzen, sondern eben auch die Fortführung des Entsorgungsauftrags für Altglas und Altpapier. Ein zusätzlicher Grund also für komplizierte Verhandlungen. Und die Delmenhorster Bevölkerung lebt komfortabel: „Mir sind nur ganz wenige andere Kommunen bekannt, in denen das Altglas zu Hause abgeholt wird“, sagt Grünen-Politiker Schneewind. Zwar gibt es im Stadtgebiet mehrere Altglas-Container, aber diese dienen eben nur als Ergänzung zur Abholung am Straßenrand. Und daran soll sich auch, so der Wunsch aus Politik und Verwaltung, in Zukunft nichts ändern.

Die Umstellung von Sack auf Tonne wird derweil schon seit Längerem in der Politik diskutiert. Im Frühjahr vergangenen Jahres wurde ein 14 Straßen umfassendes Testgebiet im Stadtteil Brendel ausgewählt. Dort bekamen die Hauseigentümer Gelbe Tonnen vor die Tür gestellt. Zwar gab es aus der dortigen Bevölkerung auch kritische Stimmen, aber die große Mehrheit der Haushalte sprach sich für die Tonnen aus, weshalb die Stadtverwaltung damit in die Verhandlungen ging. Für Harald Schneewind liegen die Vorteile auf der Hand: „Die Gelben Säcke fliegen bei Wind häufig durch die Gegend und verlieren ihren Inhalt. Der landet dann in den Büschen und verwandelt sich im Laufe der Zeit zu Mikroplastik und landet im Meer. Das darf nicht sein.“ Sein Ratskollege Axel Unger betont zwar, dass die Hausbesitzer nun vor der Frage stehen, wo sie eine zusätzliche Tonne unterbringen sollen und dass ebenjene Tonnen auch nur ein begrenztes Fassungsvermögen haben. Aber mit der Meinung konnte er sich in den politischen Gremien nicht durchsetzen.