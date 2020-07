Frank L. Giesen und Uwe Schloen (von links) eröffnen am Sonntag um 15 Uhr die neue Ausstellung "Eimer für alle" in der Galerie am Stall. (INGO MöLLERS)

Leise hört man es plätschern. Ein Brunnen oder Waschbecken ist jedoch nirgends zu sehen. Auf der Suche nach dem Ursprung dieses Rauschens stößt man stattdessen auf sechs schwarze Eimer, die übereinander gestapelt sind. Daneben steht eine Leiter. Wenn man diese erklimmt, um in den obersten Eimer zu schauen, hat man die Quelle gefunden. Rot leuchtend sprudelt das Wasser. Es ist Teil des Kunstwerkes „Sinn des Lebens“, das ab Sonntag, 12. Juli, im Rahmen einer neuen Ausstellung in der Galerie am Stall zu sehen ist. „Der Sinn des Lebens ist das Leben selbst“, sagt Uwe Schloen, Kurator der Ausstellung, die insgesamt 23 Arbeiten des osteuropäischen Künstlers Juri Wedro umfasst und unter dem Titel „Eimer für alle“ steht.

Der Name der Ausstellung könnte nicht passender sein. Denn Eimer, egal ob einfache Mörteleimer oder bunte Plastikeimer, spielen in vielen Werken von Wedro eine Rolle. So sind sie auch in Reihe von Ausrissen aus russischen Kinderbüchern zu sehen oder auf dem Geweih eines modellierten Hirsches. Wedro nutzt den Eimer als skulpturales Stilmittel, erklärt Galerist Frank L. Giesen. Er diene ihm als Projektionsfläche für seine pessimistische Weltsicht und sei Symbol für seinen überwiegenden Gemütszustand, der da lautet: „Alles im Eimer.“ Doch seine Werke werfen nach Ansicht von Giesen noch eine andere spannende Frage auf: „Ist das Kunst oder kann das weg?“ Denn Wedro arbeitet nicht mit teuren Materialien wie Marmor, sondern mit Alltagsgegenständen, die man in jeder Drogerie bekommt. Neben Eimern finden sich auch immer wieder Schwämme, die zum Abwaschen und Putzen dienen.

Wie Juri Wedro ausgerechnet auf den Eimer und Schwämme als Material für seine Kunst gekommen ist, kann er nicht mehr verraten. Denn er ist bereits vor zehn Jahren verstorben. Sehr zum Bedauern von Uwe Schloen. Der Bremer Künstler, der immer wieder in Osteuropa unterwegs ist und dort unter anderem auch doziert, hatte 2008 auf einer Reise in die Ukraine von Wedro gehört. Zwei Jahre später wollte er diesen in dessen Heimat Transnistrien, einem Gebiet, das eigentlich zu Moldawien gehört, sich aber als eigenständig betrachtet, besuchen. Doch er traf nur Wedros langjährige Freundin an, die ihm vom frühen Tod des Künstlers berichtete und ein paar Skizzenbücher vermachte. „Bereits auf dem Heimweg habe ich die Skizzenbücher angeschaut und gesehen, dass man daraus etwas machen kann, ja sogar muss“, berichtet Schloen. Und so hat der Bremer Künstler im Laufe der Zeit die Arbeiten nach dem Konzept von Juri Wedro nachgebaut. Bereits vor zwei Jahren waren diese in einer Ausstellung im estnischen Tallinn zu sehen. Ein Teil davon ist nun in der Galerie am Stall in Hude aufgebaut.

Denn die neue Ausstellung in der Galerie am Stall hat noch eine weitere wichtige Botschaft: Sie übt Kritik an Fake News, die auch in der Kunstszene immer wieder zu finden sind. „Heutzutage können die Leute viel erzählen, wenn es möglichst interessant ausgestaltet ist. Auf diese Weise werden Künstler mit Legenden versehen und global vermarktet“, erklärt Giesen. Die Kunst selbst spiele dabei keine Rolle. Es werde lediglich der Name interessant gemacht, um dann dessen Werke für viel Geld den Millionären und Milliardären dieser Welt unterzuschieben. „Die haben dann teure Kunst stehen, die ein paar Jahre später nichts mehr wert ist“, fügt der Galerist hinzu.

Wie einfach es ist, die Legende eines Künstlers aufzubauen, zeigt das Beispiel Juri Wedro. Denn Juri Wedro existiert nicht – und er hat es auch nie. Der transnistrische Künstler ist lediglich eine Erfindung von Uwe Schloen. Seine Intention für die Ausstellung mit einem gefakten Künstler ist, „die Klischees über den Osten zu dekonstruieren.“ Aus seinen Reisen und seiner Arbeit als Dozent in Osteuropa weiß er, wie gut die zeitgenössische Kunst dort ist. „Es entstehen eben nicht nur Ikonen“, sagt Schloen. Eine Chance, nach dem Studium von ihrer Kunst zu leben, hätte jedoch kaum einer. „In Deutschland kommt ein Prozent durch, im Osten ist es nicht mal ein Prozent“, sagt er. Juri Wedro ist ein Symbol für all diese Künstler. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Zur Ausstellungseröffnung am Sonntag, 12. Juli, wird Uwe Schloen in der Galerie am Stall in Hude, Am Ebenesch 4, zugegen sein. Der Künstler wird um 15 Uhr im Gespräch mit Frank L. Giesen über seine Werke berichten. „Wir werden für die Vernissage nach draußen in den Skulpturengarten gehen“, sagt Giesen. Die Ausstellung läuft bis zum 9. August. Geöffnet ist Mittwoch bis Freitag von 15 bis 18 Uhr sowie Sonntag in der Zeit von 14 bis 18 Uhr.