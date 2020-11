Das Weihnachtshaus der Familie Borchart strahlt ab dem ersten Advent wieder festlich in rot- und goldfarbenen Tönen. (INGO MÖLLERS)

Eine überdimensionale Weihnachtspyramide, 60 Quadratmeter Schnee, Engel, Weihnachtsmänner und rund 60 000 Lichter – es gibt viel zu entdecken im Weihnachtshaus der Familie Borchart. Jedes Jahr kommen viele Besucher aus Delmenhorst und der Region, um die opulente Beleuchtung im Vorgarten zu bewundern. Auch dieses Jahr wird das Haus an der Brechtstraße wieder erleuchten. Allerdings darf aufgrund der coronabedingten Hygienemaßnahmen die weihnachtliche Welt nur von außen betrachtet werden.

„Am ersten Advent und am Nikolaustag laden wir jedes Jahr zum gemeinsamen Glühweintrinken ein“, erzählt Martina Borchart. Doch die Tradition muss nun aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. „Und wir haben dieses Jahr eigentlich unser 20-jähriges Jubiläum, das wir gebührend feiern wollten“, sagt sie bedauernd. Stattdessen müssen die Weihnachtsfans nun ihr Grundstück sperren. Bis Anfang Oktober waren die coronabedingten Regelungen noch nicht so strikt, mittlerweile gibt es eine ganze Liste mit Auflagen, die das Ehepaar für dieses Jahr beachten muss. „Die Laune lassen wir uns damit aber nicht verderben“, betont Sven Borchart.

Das Weihnachtshaus ist mittlerweile weit über Niedersachsen hinaus bekannt. In den Vorjahren kamen jeweils Hunderte Besucher, um sich das Weihnachtshaus anzusehen. „Vergangenes Jahr erreichte uns sogar eine Spende aus Schweden“, erzählt Martina Borchart. Angefangen hatte alles mit fünf Lichterketten und drei Litern Glühwein für die Nachbarn. „Das hat irgendwann eine Eigendynamik bekommen und war eigentlich nie so geplant“, sagt Borchart scherzend.

Und so kamen mit den Jahren immer mehr Lichter, Figuren und aufwendige Selbstbauten hinzu. „Wir gestalten die Verzierung bewusst nicht amerikanisch“, betont die Hausbesitzerin. „Außerdem bauen wir alles selbst, und es gibt nichts, was nicht beleuchtet ist“, ergänzt ihre Ehemann und zeigt auf das Haus, das festlich in rot- und goldfarbenen Tönen strahlt. Für die Lagerung der Dekoartikel hat die Familie mittlerweile drei zusätzliche Garagen angemietet.

Als Neuheiten präsentieren die Weihnachtsfans nun zwei überdimensionale Schwibböden, zwei neue Weihnachtsbäume aus Holz, große Gestecke und mehr als 60 Quadratmeter Schnee. Von Februar bis Oktober werkelte das Ehepaar gemeinsam an ihren neuen Dekorationen. Mittlerweile hilft auch Sohn Marc seinem Vater beim Basteln der jährlichen weihnachtlichen Neuheiten. „75 Sägeblätter haben wir für die neuen Elemente gebraucht“, sagt Borchart. Das Holz – 60 Quadratmeter Multiplexplatte – bestellten sie sogar schon im Januar, lange bevor klar war, was die Corona-Pandemie für Auswirkungen haben sollte.

Der Stromverbrauch wird in den nächsten Wochen wieder nach oben schnellen, wenn das Weihnachtshaus in seiner Pracht fünf Stunden am Tag leuchtet. Jedes Jahr kommen um die Weihnachtszeit so Stromkosten in der Höhe von rund 500 Euro auf die Familie zu. Das sei nur noch die Hälfte der Kosten, die vor den LED-Lampen entstanden. Auch die Nebelmaschine im Schornstein liefe deswegen nur an den Adventssonntagen. Zu teuer seien ansonsten die Kosten für die Nebelfluide, betont Borchart.

Die Spendeneinnahmen der Gäste geben die Borcharts jedes Jahr komplett an ein Projekt, das heilpädagogisches Reiten finanziert. Im vergangenen Jahr sind rund 4500 Euro zusammengekommen. „Das wird dieses Jahr wahrscheinlich weniger sein, aber das Projekt freut sich über jede Spende“, erklärt er. Für die Spenden steht an einigen Tagen eine Spardose vor den Toren des liebevoll weihnachtlich geschmückten Hauses.

Anders als in den Vorjahren darf das Grundstück an der Brechtstraße nicht betreten werden. Familie Borchart bittet deswegen die Besucher, die geltenden Hygieneregeln einzuhalten. Intessenten können vom ersten Advent bis Silvester täglich in der Zeit von 16 bis 21 Uhr vorbeikommen. „Dieses Jahr ist alles nur auf Abstand möglich“, betonen die Borcharts. Das Gute sei aber, dass das leuchtende Weihnachtsparadies von der Straße und vom Bürgersteig aus zu sehen sei. Die Borcharts wollen so das Beste draus machen. „Wir feiern nächstes Jahr einfach die 20 plus eins“, sagt Sven Borchart.