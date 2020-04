Der neue Sprungturm ist bereits errichtet, auch die Pflasterarbeiten kommen gerade gut voran. Auf der Freibad-Baustelle in Ganderkesee läuft der Betrieb trotz der Corona-Krise weiter. (INGO MOELLERS)

Auch wenn wegen der Corona-Krise das öffentliche Leben in der Gemeinde Ganderkesee weitgehend still steht, gehen die Arbeiten auf der Freibad-Baustelle mit unverminderter Intensität weiter. „Gerade in den vergangenen beiden Wochen herrschte aufgrund des guten Wetters Hochbetrieb. Bislang gibt es dort noch kein Unternehmen, das aufgrund der Corona-Krise seine Arbeit eingestellt hat. Grundsätzlich haben die Firmen gerade in der aktuellen Lage auch ein großes Interesse daran, die Arbeiten fertigzustellen, damit sie ihre Mitarbeiter beschäftigen und ihre Leistungen auch abrechnen können“, erklärt Henry Peukert, Geschäftsführer der Bädergesellschaft und des Saunahuuses.

Die Firmen hätten die Arbeiten untereinander gut organisiert und würden ihre Pausen beispielsweise zeitversetzt einlegen. Zudem sei der Krankenstand zurzeit gerade auffallend niedrig. Viele Betriebe seien dankbar, in einem leeren Gebäude oder an der frischen Luft arbeiten zu können. „Wohnungssanierungen bei Privatleuten sind da gerade viel problematischer“, sagt Peukert. So soll in der kommenden Woche der Hubboden des neuen Kursbeckens endgültig fertiggestellt werden und auch die Gestaltung der Grünanlagen und die Pflasterarbeiten im Freibad kommen gerade gut voran. Auch der neue Sprungturm sei bereits errichtet. Lediglich bei einigen Beleuchtungskörpern, die in China produziert werden würden, habe es einen Lieferengpass gegeben. Hier haben sich die Verantwortlichen inzwischen aber für ein anderes Produkt entschieden.

Filteranlagen müssen laufen

Im Augenblick werden die mit Folien ausgekleideten Becken gerade auf ihre Dichtigkeit geprüft. „Dort wird jeden Tag der Wasserstand gemessen“, erklärt Peukert. Ende April sollen die drei Becken endgültig befüllt werden. Dann steht auch noch der sogenannte Durchströmungstest an. Dabei spritzen die Düsen eine Farblösung ins Wasser. Die Erkenntnisse des Tests geben darüber Aufschluss, ob später auch das desinfizierende Chlor an sämtliche Stellen des Beckens gelangt. Und wenn das Wasser erst einmal eingelassen ist, kann man es dort auch nicht wochenlang einfach stehen lassen. Dann würde es grün werden. Das bedeutet, dass die Filteranlagen auf jeden Fall laufen müssen, wenn auch nur mit geringer Leistung. Lediglich die Heizung sei erst einmal verzichtbar – nachdem die Wärmetauscher auf ihre korrekte Funktion überprüft worden seien. „Wir müssen auch weiterhin so tun, als ob wir das Bad wie geplant am 4. Juli in Betrieb nehmen“, sagt Peukert. Und sofern das Gesundheitsamt grünes Licht gebe, könne man dann öffnen. „Ich befürchte allerdings, dass Bäder und Gastronomen wohl zumindest nicht die Ersten sein werden, die wieder an den Start gehen dürfen“, gibt sich der Geschäftsführer realistisch.

Natürlich hat auch das Saunahuus seinen Betrieb inzwischen corona-bedingt einstellen müssen. „Im Augenblick haben wir die Mitarbeiter erst einmal freigestellt, damit sie Überstunden und Resturlaub abbauen können“, erklärt Peukert. Für die nahe Zukunft könne aber auch er nicht ausschließen, Kurzarbeit anmelden zu müssen. Dabei gibt es im Saunahuus und im Freibad auch für das Team eine Menge zu tun. Die Revision der Saunaanlage, die ursprünglich im August oder September über die Bühne geht, will Henry Peukert vorziehen. „Alles, was wir zum jetzigen Zeitpunkt erledigen können, erledigen wir zum jetzigen Zeitpunkt“, sagt er. Mit Blick auf die nahende Freibad-Eröffnung stehen zudem jede Menge Einweisungen in die neue Technik an. Nach Ostern lege man mit der Vorbereitung der Freibadsaison dann richtig los. Unter anderem stehe dann die Endreinigung der Becken an.

Gebuchte Wellness- und Massagetermine im Saunahuus, die nun ausfallen müssen, vergütet die Einrichtung mit Wertgutscheinen. Auch der Online-Verkauf von Gutscheinen laufe nach wie vor gut. „Ich habe nicht den Eindruck, dass die Menschen die Hoffnung verloren haben. Das Telefon steht nicht still. Wir kriegen immer noch viele Anfragen, ob wir geöffnet haben“, berichtet Peukert. Letztendlich aber hält auch er es für richtig, den Verlauf der Pandemie erst einmal abzuwarten. „Das Leben steht über allen wirtschaftlichen Interessen“, betont Peukert.