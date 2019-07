Gästeführer Jörg Reichel führt die Besucher als Nachtwächter durch die Wildeshauser Historie: Spektakulärste Episode ist die Enthauptung des Bürgermeisters Jacob Lickenberg im Jahr 1529. (INGO MöLLERS)

Rund 50 Geschichtsinteressierte stehen an diesem Nachmittag vor dem Büro der Tourist-Info in Wildeshausen. Die Neugier an Anekdoten aus einer Zeit, als die Rechtsprechung häufig noch mit sehr konkreten körperlichen Schmerzen verbunden war, ist groß. Und mit der Episode um den einstigen Bürgermeister Jacob Lickenberg hat auch die Stadt Wildeshausen in dieser Hinsicht eine spektakuläre Geschichte zu bieten. Die Zahl der Anmeldungen ist jedenfalls so groß, dass Karola Müller, die als Gästeführerin des Verkehrsvereins Wildeshausen in der historischen Rolle der Bürgermeister-Gattin Margarethe Lickenberg die Besucher durch die Innenstadt geleitet, den Andrang alleine gar nicht bewältigen kann. Weshalb sie sich mit Jörg Reichel einen veritablen Nachtwächter an ihre Seite gerufen hat, die die andere Hälfte der Gruppe übernimmt.

Nein, es war nicht nett, was Jacob Lickenberg und sein Amtskollege Robe bi dem Dore 1526 mit dem Kirchenmann Nicolaus Kasselmann veranstalteten: Jedenfalls hatten die beiden Stadtoberhäupter mit Kasselmann noch ein Hühnchen zu rupfen, leider ist heute nicht mehr genau überliefert, worum es dabei ging. Jedenfalls hatte Kasselmann offensichtlich eine Geliebte, und diese Tatsache machten sich die beiden Rathauschefs zunutze, um ihn mit einem gefälschten Liebesbrief in einen Hinterhalt bei Sandhatten zu locken. Dort verlor Kasselmann dann sein Leben, und die Tatsache, dass seine Peiniger ihm auch noch die Zunge herausschnitten, mag ein Hinweis darauf sein, dass sich der Priester möglicherweise eines Verrats schuldig gemacht haben könnte. Zumindest in den Augen der Wildeshauser Bürgermeister.

Bei den Kirchenoberen kam dieser Mord natürlich nicht gut an, woraufhin sie sämtliche Bürger Wildeshausens zu „Vogelfreien“ erklärten: Was aber drei Jahre lang niemanden sonderlich interessierte, wie der Nachtwächter zu berichten wusste. Erst 1529 erinnerte sich Bischof Friedrich von Münster der Tat und des gesprochenen Urteils, und er sandte seine Truppen aus, um Lickenberg habhaft zu werden. Der zeigte sich zwar geständig, was ihn allerdings vor der Enthauptung nicht bewahrte – immerhin ein ehrenvoller Tod, wie Reichel betonte. Und so wie Giftmischerin Gesche Gottfried „ihren“ Stein auf dem Bremer Marktplatz hat, hat Lickenberg den seinen also in Wildeshausen. Inklusive einer Kerbe, die das Schwert des Scharfrichters hinterlassen haben soll: „Es ist das einzige Todesurteil, das innerhalb der Stadtmauern vollstreckt wurde“, wie der Nachwächter erzählte.

Von Stadt zum Marktflecken degradiert

Nun wäre ein Bürgermeister sicher zu ersetzen gewesen, viel schlimmer aber war, dass der Bischof bei diesem Anlass auch noch verfügte, die 1,9 Kilometer lange Stadtmauer niederzureißen und sämtliche Geschütze und Munition zu beschlagnahmen. So machte er innerhalb kürzester Zeit aus einer Stadt ein Dorf. Die fehlende Befestigung war nämlich überaus schlecht für die Wirtschaft und den Tourismus: Wildeshausen verlor seinen Status als Handelsstadt und wurde zum einfachen Marktflecken zurückgestuft. Da nutzte Wildeshausen auch die verkehrstechnisch günstige Lage an der „flämischen Straße“, die quasi als Frühform der A1 von Lübeck über Hamburg und Bremen bis nach Antwerpen führte, nichts mehr. Die Kaufleute blieben nicht mehr zum Übernachten, innerhalb von rund 20 Jahren verlor die Stadt rund die Hälfte ihrer Einwohner. Und auch wenn die Mauern ab 1544 halbherzig wieder aufgebaut wurden, erholte sich die Stadt davon über Jahrhunderte nicht.

Im Dreißigjährigen Krieg – also gut hundert Jahre später – kamen die Schweden nach Wildeshausen, plünderten die Alexanderkirche und warfen eine kostbare Reliquie in die Hunte. Worauf der damalige Küster gleich hinterher gesprungen sein soll. Die Reliquie des Heiligen Alexander hatte Waltbert, ein Enkel des Sachsen-Herzogs Widukind, im Jahr 851 höchstselbst aus Rom herbeigeschafft, weil es mit der Christianisierung der ehemals heidnischen Sachsensiedlung immer noch ziemlich schleppend voran ging. „Das war eine super Reliquie, die auch echte Wunder bewirken konnte“, erzählt der Nachtwächter. Die Reise Waltberts ist schriftlich dokumentiert und stellt bis heute die wichtigste Quelle zur frühen Stadtgeschichte dar. Und Widukind übrigens war Ende des achten Jahrhunderts der wohl wichtigste Gegenspieler Karls des Großen in den Sachsenkriegen, bis er sich schließlich doch noch von der Taufe überzeugen ließ.

Natürlich gab es auf dem rund 90-minütigen Rundgang noch viel mehr zu erfahren. So etwa von bis zu 19 Pumpen, die bis ins 20. Jahrhundert hinein die Wasserversorgung sicherstellten, von verheerenden Bränden, die hunderte eng an eng stehende Häuser vernichteten, oder warum sich die Türen in den alten Häusern – wie auch im Rathaus – nicht in der Mitte befinden. Weil so nämlich die dahinter liegenden Räume besser genutzt werden konnten – zum Beispiel als Stall oder als Markthalle.

Ein weiteres bedeutendes – und freudiges – Ereignis jährt sich 2020 zum 750. Mal: Im Jahr 1270 nämlich schenkte der Bremer Bischof Hildebold Wildeshausen den Rathausplatz, und er verlieh der Stadt die Bremer Stadtrechte und damit eine weitgehende Zollfreiheit. Außerdem durften die Bürger auch die jeweils halben Erträge der beiden Mühlen, die sich an der Hunte befanden, behalten. Der abgeschlagene Kopf Jacob Lickenbergs bleibt aber zweifellos spektakulärstes Ereignis der Wildeshauser Historie. Noch dauert es zwar zehn Jahre bis zur 500. Wiederkehr des „Schicksalsjahres“, aber auch dann darf man gespannt sein, wie die heutigen Stadtoberen dieses Ereignis zu würdigen gedenken.