Jürgen Thölke war 15 Jahre Oberbürgermeister an der Delme. In puncto Konstanz macht er damit durchaus Helmut Kohl Konkurrenz. (MÖLLERS)

Am Sonnabend ist es 30 Jahre her, dass zusammenwuchs, was zusammengehört. Die in der Nationalhymne besungenen Werte von „Einigkeit und Recht und Freiheit“ sollten vom 3. Oktober 1990 an auch für die Bürger der ehemaligen DDR gelten. Doch dieses Zusammenwachsen begann nicht erst mit dem Inkrafttreten des Einigungsvertrags. Seit dem Fall der Berliner Mauer waren Bande geknüpft worden – politisch, wirtschaftlich wie privat. Durch Städtepartnerschaften rückten auch die Kommunen enger zusammen und reichten sich nach Jahrzehnten der staatlich verordneten Feindschaft wieder die Hände. So ist es kein Zufall, dass auch die Partnerschaft zwischen Delmenhorst und dem brandenburgischen Eberswalde in diesem Jahr 30. „Geburtstag“ feiert. Die Erinnerungen an die spannende Zeit der Wende bewegen die beiden Bürgermeister von damals bis heute.

Jürgen Thölke, der von 1986 bis 2001 das Oberhaupt der Stadt Delmenhorst war, erinnert sich als erstes an die Trabis. „Am Sonnabend nach dem Mauerfall rollten sie auch in Delmenhorst ein“, berichtet der 86-Jährige. Das Begrüßungsgeld von 100 D-Mark hatte die Stadtverwaltung kurzerhand um 30 Mark erhöht. „Wir hatten als Stadt zwar nie sonderlich viel Geld, aber da wollten wir uns nicht knickerig zeigen“, sagt Thölke. Die begehrte Westwährung gab es für die DDR-Bürger im eigens zu diesem Anlass geöffneten Rathaus. „Die Stimmung war fantastisch. Endlich konnten die Menschen die DDR verlassen und sich Wünsche erfüllen. Dieses Gefühl der Freiheit werde ich nie vergessen“, schwärmt der SPD-Politiker noch heute.

„Wunsch, dem Osten zu helfen“

Wenig später beginnt im Delmenhorster Rathaus die Suche nach einer geeigneten Partnerstadt in der DDR. „Diese Partnerschaften wurden von sehr vielen Kommunen angestrebt. Dahinter stand der Wunsch, dem Osten zu helfen“, erklärt Thölke. Fündig werden seine Mitarbeiter in Brandenburg vor den Toren Berlins. Wie auch Delmenhorst ist Eberswalde von der Industriekultur geprägt. „Auch die Lage direkt vor einer Metropole ist mit der Nähe von Delmenhorst und Bremen durchaus vergleichbar“, meint Thölke. Bis es dem Delmenhorster OB allerdings gelingt, seinen Amtskollegen im Osten zu erreichen, vergehen noch einmal fast zwei Tage. „Das war mit der Technik damals noch deutlich schwieriger als heute“, sagt Thölke und lacht.

Über ein halbes Jahr hinweg besuchen sich Delegationen der beiden Städte, dann steht am 19. Juni 1990 im Delmenhorster Rathaus die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde an. „Gleichberechtigt voneinander lernen“ titelt damals der DELMENHORSTER KURIER und schreibt von Beziehungen, die sich „stürmisch“ entwickelt hatten. „Die Partnerschaft zwischen Delmenhorst und Eberswalde-Finow möge, so Thölkes Hoffnung, über die beiden Städte hinaus wirken und einen kleinen Beitrag zu Frieden und Entspannung leisten“, heißt es in der Ausgabe vom 21. Juni 1990.

Dazu steht Thölke noch heute: „Die Partnerschaft sollte das Klima insgesamt verbessern. Die Staaten waren verfeindet, standen sich mit Waffen gegenüber. Als Stadt wollten wir zeigen: Das sind Freunde von uns.“ Die Jahre nach dem Mauerfall seien von Euphorie und Aufbruchstimmung geprägt gewesen. Doch in den 90er-Jahren zerbrechen viele Erwartungen an der Realität. „Wir hatten alle die Illusion, dass das schnell geht“, sagt Thölke mit Blick auf die Entwicklung der neuen Bundesländer.

Nach der Wende ist es in Eberswalde der SPD-Politiker Hans Mai, in den viele Bürger ihre Hoffnungen setzen. Er stammt aus einem evangelischen Haushalt und war nie Mitglied der SED. „Nach dem Mauerfall habe ich meinem Sohn als erstes das Aquarium des Zoos in Westberlin gezeigt“, erinnert er sich. Der gebürtige Ostberliner erlebte in der Nachkriegszeit, wie er ohne Probleme den westlichen Teil der Stadt besuchen konnte. Dann kam die Mauer. Sie versperrte Mai als Kind den Weg zu dem so geliebten Aquarium. Erst am 9. November 1989 sollte sich dieser Zustand wieder ändern.

„Als ich mit der Delegation über die Autobahn nach Delmenhorst fuhr, kamen mir beim Grenzübergang die Tränen“, erinnert sich Mai an seine Reise als Bürgermeister aus Eberswalde. In Erinnerung geblieben ist ihm ein Überangebot an Waren, Düften und Farben in der BRD. „In Delmenhorst habe ich erlebt, wie nach dem Streit im Ausschuss die SPD- und CDU-Politiker gemeinsam Bier getrunken haben“, berichtet Mai. Die Erfahrung, dass bei demokratischen Parteien trotz unterschiedlicher Meinungen Freundschaften entstehen können, war für ihn neu. Und noch etwas sieht Mai in Delmenhorst zum ersten Mal. „Der Fernseher im Hotel hatte einen Porno-Kanal“, berichtet der heute 77-Jährige und lacht.

Als Bürgermeister muss Mai Anfang der 1990er-Jahre miterleben, wie in Eberswalde diverse große Arbeitgeber den Betrieb aufgeben. „Ein Kranbauer hat weltweit exportiert und beschäftigte 3500 Menschen. Wenn daraus 60 werden, tut das schon weh“, sagt Mai. Viele Eberswalder machen ihn damals persönlich für den Niedergang verantwortlich. Auch Neonazis marschieren auf. „Die Zahl der Einwohner sank von 55 000 auf zwischenzeitlich 38 000. Inzwischen sind wir wieder bei rund 42 000. Es ist uns gelungen, kleine und mittlere Betriebe anzusiedeln. Wir profitieren auch von der Nähe zu Berlin“, erklärt Mai. Für die Stadt, in dessen Stadtrat er sich als stellvertretender Vorsitzender immer noch engagiert, zieht er nach 30 Jahren Wiedervereinigung deshalb ein positives Fazit.