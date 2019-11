Der stellvertretende Maxe-Schulleiter Andreas Langen begrüßte am Freitag den Ersten Stadtrat Markus Pragal sowie dessen Vater und DDR-Zeitzeugen Peter Pragal (v.l.). (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Genau 30 Jahre ist es an diesem Tag her, dass die Berliner Mauer, die Deutschland für 28 Jahre in West und Ost splittete, gefallen ist. Und einer, der damals unmittelbar dabei war, ist Peter Pragal – Vater von Delmenhorsts Erstem Stadtrat Markus Pragal und seinerzeit Korrespondent für den Stern in Berlin. An diesem Freitag war der 80 Jahre alte Journalist im Max-Planck-Gymnasium in Delmenhorst zu Gast und hat dort am Thementag zum Mauerfall über die Ereignisse damals berichtet und mit den Schülern diskutiert.

„Ich glaubte damals durch meine langjährige Erfahrung im Osten nicht, dass die Kommunisten ihre Macht so einfach abgeben würden“, erzählte Peter Pragal. Auch im Spätherbst noch habe er nicht gedacht, dass das SED-Regime so schnell verschwinden würde. Im Vorfeld der Pressekonferenz am 9. November 1989 mit SED-Mitglied Günter Schabowski, die letztendlich den Mauerfall einleitete, habe man zwar geahnt, dass es auch um den Reisegesetzentwurf gehen würde. Aber mit der Verkündung, die letztlich erfolgte, habe man nicht gerechnet. „Ich habe nicht geglaubt, dass das alles friedlich enden würde“, sagte der Journalist.

Peter Pragal berichtete nicht nur über die DDR, sondern lebte zeitweise auch dort. 1974 ging er als Korrespondent nach Ost-Berlin für die Süddeutsche Zeitung, nachdem kein anderer sich auf den Posten beworben hatte. Viele Kollegen von ihm lebten in West-Berlin, das kam für ihn aber nicht in Frage. Auch seine Kinder schickte er in Ost-Berlin zum Kindergarten und zur Grundschule. „Ich wollte den Leuten erklären, wie die Menschen in der DDR leben, wie ihr Alltag aussieht“, erklärte Pragal. Sogar in seiner umfangreichen Stasi-Akte, die fortlaufend über den Journalisten in der Zeit geführt worden war, steht, er habe versucht, wie ein DDR-Bürger zu denken und zu leben. 1979 zog Pragal dann mit der Familie nach Bonn, kehrte fünf Jahre später aber nach Berlin zurück – inzwischen allerdings als Journalist für den Stern.

Bei dem Gespräch mit dem Zeitzeugen am Maxe ging es am Freitag aber nicht nur um die Geschehnisse rund um den Mauerfall selbst, sondern auch um die Auswirkungen auf die Menschen, die sich auch heutzutage teils immer noch benachteiligt fühlen. „Für mich persönlich ist die Vereinigung noch nicht abgeschlossen“, sagte Pragal. Inzwischen gebe es viele kritische Stimmen von Menschen aus dem Osten, die sagen, sie seien damals vom Westen überrollt worden. „Da ist sicherlich teilweise auch was dran. Bei der Wiedervereinigung sind auch viele Fehler gemacht worden“, erklärte Peter Pragal und sein Sohn Markus Pragal ergänzte: „Ich verstehe, warum sich viele abgehängt fühlen. Sie haben in der DDR einfach ein Stück weit ein glückliches Leben geführt. Für sie hat sich einfach alles geändert.“

Oftmals gehe es bei der Kritik der Wiedervereinigung um eine materielle Verteildiskussion. Dabei würden aber die fundamentalen Dinge wie Demokratie, Einigkeit oder Freiheit oft außer Acht gelassen. „Heutzutage nehmen viele die Demokratie als selbstverständlich“, sagte Markus Pragal. Dabei sei das alles andere als eine Selbstverständlichkeit. „Man muss auch immer einen Blick darauf haben, wie gut es uns in Deutschland eigentlich geht.“

Problematisch waren bei der Wiedervereinigung auch die Vorurteile, die teils auch heute noch Bestand haben. „In den ersten Jahren haben sich viele Westdeutsche auch als Schulmeister aufgespielt, die den Ostdeutschen Demokratie beibringen wollten“, erzählte Peter Pragal. Das sei oftmals auch in beleidigender Form geschehen. „Man trat wie ein Sieger auf.“ Dieses Verhalten habe sich oft auch auf die nachfolgende Generation übertragen.