Normalerweise lebt Esel Pico zusammen mit Shetland-Pony Felix und Kaschmir-Ziege Marei auf dem Hof von Karin Sandkuhl in Wildeshausen, doch in diesem Jahr spielt er in der Weihnachtsgeschichte mit. (INGO MöLLERS)

Weihnachten findet statt – Corona zum Trotz. Seit Monaten machen sich die Kirchengemeinden Gedanken darüber, wie sie dieses Jahr ihre Gottesdienste feiern können. So auch die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg. Ihre Lösung: Gemeinsam mit einem Filmteam des Lokalsenders Oeins drehte sie ein Weihnachtsvideo. Kinder erzählen darin die Weihnachtsgeschichte und Erwachsene spielen einzelne Szenen nach. Umrahmt wird dies von Weihnachtsliedern, angestimmt von Kindern aus dem Oldenburger Land. Bei dem Filmdreh mit dabei war auch der Esel „Pico“ aus Wildeshausen.

„Im Oktober bekam ich unerwartet einen Anruf“, erzählt Karin Sandkuhl, die seit 15 Jahren in der Bauerschaft Hanstedt das Café Kuhstall betreibt und auf ihrem Hof neben zwei Ponys und Ziegen auch einen Esel hat. Der Anrufer war Manfred Scholz von der Oldenburgischen Kirche, der ihr von dem geplanten Filmdreh über die Weihnachtsgeschichte erzählte und auf der Suche nach einem Esel war. „Es sollte bereits am nächsten Tag losgehen. Zunächst habe ich überlegt, ob ich das machen soll, dann aber zugesagt“, erzählt Sandkuhl.

Es gab allerdings einen Haken. Der Esel „Pico“ geht ohne seinen besten Freund, ein Shetland-Pony namens Felix, nirgends hin. „Die beiden sind wie ein altes Ehepaar“, sagt ihre Besitzerin. Also musste auch das Pony mit zum Dreh, der bei einem Schafstall in Bissel stattfand. „Ich musste mit Felix zusammen immer vorneweg gehen, damit Pico die gewünschten Wege geht“, erzählt Sandkuhl. Für das Filmteam war dies eine besondere Herausforderung. „Da ein Pony in der biblischen Weihnachtsgeschichte nicht vorkommt, konnte der Dreh immer erst dann beginnen, wenn Felix aus dem Bild gelaufen war“, schreibt Pfarrer Hans-Werner Kögel in dem Beitrag über den Dreh für das Magazin der Oldenburger Kirche „Freut euch“.

Je länger der Drehtag dauerte, desto herausfordernder wurde die Arbeit mit dem tierischen Filmstar. Denn trainiert ist Pico nicht für einen Auftritt vor der Kamera. „Am Vormittag hat noch alles gut geklappt, am Nachmittag wurde es dann aber schwierig“, gesteht Karin Sandkuhl. Denn ihr Esel zeigte eine für diese Tierart so typische Eigenschaft: das Bocken. „Das tat auch Pico in einer Sequenz, nur um dann so schnell hinter seinem besten Freund hinterher zu rennen, dass die Maria buchstäblich durch den Dornwald flog“, berichtet Pfarrer Kögel.

Der Esel ist jedoch nicht der einzige tierische Held, der dem Filmteam die Dreharbeiten nicht einfach gemacht hat. An der Hirtenszene mit dem Verkündigungsengel sollten 40 Heidschnucken mitwirken. „Während die menschlichen Darsteller erst gegen Mittag zum Set kamen, waren die Schafe bereits am Morgen eingetroffen, um sich zu akklimatisieren. Sie inspizierten zuerst das für sie unbekannte Gelände, fraßen sich anschließend durch die Heide und als der Dreh begann, lagen sie vollgefressen herum und zeigten an den Dreharbeiten nur geringes Interesse“, berichtet Pfarrer Kögel in seinem Beitrag über den Filmdreh.

Trotz dieser Widrigkeiten waren die Aufnahmen am Schafstall in Bissel nach zwei Drehtagen im Kasten. Doch damit war es noch nicht getan. Nach Beginn des Lockdown-Light im November wurden die Textpassagen mit Kindern der Peter-Lehmann-Grundschule in Sage aufgezeichnet. Der vierte Drehtag fand auf dem Hof der Schaustellerfamilie Hempen in der Nähe von Oldenburg statt. Während der Aufnahmen am Schafstall hatte Bischof Thomas Adomeit den Wunsch geäußert, seine Begrüßung an einem leeren Kinderkarussell aufzuzeichnen. Denn das hätte eigentlich in der Adventszeit auf einem Weihnachtsmarkt stehen sollen und drehte nun aufgrund der Pandemie einsam auf dem Hof seine Runden. Für die musikalischen Aufnahmen gab es drei weitere Drehtage. Der Film enthält außerdem eine Verdolmetschung der Textpassagen in Gebärdensprache.

Das fertige Weihnachtvideo hat Karin Sandkuhl bereits gesehen und ist begeistert: „Es ist toll geworden.“ Bereut hat die Café-Betreiberin die Entscheidung, ihren Esel bei dem Weihnachtsvideo mitmachen zu lassen, nicht. „Es hat viel Spaß gemacht“, lautet ihr Resümee. Zu sehen ist der Film auf Oeins am Donnerstag, 24. Dezember, um 15, 17 und 20 Uhr sowie am Freitag und Sonnabend, 25. und 26. Dezember, um 15 und 17 Uhr. Wiederholungen laufen am Sonntag, 27. Dezember, um 16 und 20 Uhr.