Kein Leerstand: Die alte Feuerwehr soll nach CDU-Meinung übergangsweise genutzt werden. (INGO MöLLERS)

Bis das Urgeschichtliche Zentrum (UZW) in Wildeshausen eröffnet wird, werden wohl noch einige Jahre ins Land gehen. Die Stadtverwaltung nannte kürzlich das Jahr 2024 als frühesten Start. Bis dahin will die CDU das alte Feuerwehrgebäude, in dem das UZW entstehen soll, aber nicht leer stehen lassen. Deshalb stellte Fraktionsvorsitzender Wolfgang Sasse einen Antrag beim Bürgermeister.

Zum einen soll die Stadtverwaltung prüfen, ob die einstige Fahrzeughalle anderweitig genutzt werden kann. Die CDU nennt als Beispiele eine Verkaufsstelle für Direkterzeuger aus den Wildeshauser Landgemeinden, Floh- und Trödelmärkte sowie Ausstellungen und Vorträge zum UZW und zum Neuanfang auf der „Herrlichkeit“.

Ein weiterer Antrag der CDU bezieht sich auf das Gelände vor der alten Feuerwehr. Dort ist im Zusammenspiel mit dem UZW eine Veranstaltungsfläche geplant, die wie jetzt auch als Parkplatz genutzt werden soll. Deshalb kaufte die Stadt das angrenzende Burmeister-Haus, um es abzureißen, damit die Veranstaltungsfläche vor dem UZW größer wird. Die CDU-Fraktion hat nun beantragt, das Burmeister-Haus sofort abzureißen und das Gelände als provisorischen Parkplatz herzurichten.

Reichlich Gesprächsbedarf

Hinsichtlich des Urgeschichtlichen Zentrums gibt es offensichtlich noch reichlich Gesprächsbedarf, weswegen die Ausschusssitzung am 9. März kurzfristig abgesagt wurde. Dort sollte über das Betriebskonzept samt Kosten gesprochen werden, das die Stadtverwaltung und der UZW-Förderverein ausgearbeitet hatten.

In vergangenen Sitzungen des Fachausschusses zu diesem Thema wurde von verschiedenen Fraktionen immer wieder betont, dass erst alle Puzzleteile sichtbar auf dem Tisch liegen müssten, bevor ein endgültiges Ja zum UZW gegeben werden könne. Hingegen sprach Bürgermeister Jens Kuraschinski von mehreren Schritten und verlangte einen Beschluss, in welcher Variante das Urgeschichtliche Zentrum gebaut werden soll. Damit wollte er bei potenziellen Partnern werben.

„Bis jetzt ist noch unklar, wer beim UZW den Hut aufhaben wird“, meint Sasse. Aus den bisherigen Planungen geht hervor, dass ein Trägerverein gegründet werden soll, in dem unter anderem die Stadt und der Landkreis Mitglied werden sollen.

Wolfgang Sasse schaut diesbezüglich gern nach Hude, wo für die Klosterruine gerade ein Zweckverband in Gründung ist. Mitglieder sind dort der Landkreis, die Gemeinde Hude und die Eigentümerfamilie von Witzleben. Aus einer Umlage der Beteiligten soll ein Fachmann eingestellt werden, der drei Jahre die nächsten Projekte koordiniert. Ähnlich stellt Sasse sich das auch für das UZW in Wildeshausen vor. Doch über die Finanzen sei längst noch nicht das letzte Wort gesprochen worden.

Für die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) Wildeshausen ist die nun wieder aufkeimende Diskussion rund um das UZW unverständlich. Dieses wichtige Zukunftsprojekt der Stadt dürfte nicht kaputt geredet werden. Die UWG sieht das Urgeschichtliche Zentrum als Schlüssel für mehr Tourismus in Wildeshausen und damit als wesentlichen Baustein für die dauerhafte Belebung der Innenstadt. „Wildeshausen hat in seiner unmittelbaren Umgebung eine Vielzahl einzigartiger, oftmals geradezu mystischer archäologischer Stätten, die sich teilweise fast in einer Art 'Dornröschenschlaf' befinden und touristisch besser erschlossen und für unsere Stadt vermarktet werden sollten“, meint UWG-Fraktionsvorsitzende Rainer Kolloge. Die von den Kritikern des Projekts angeführten Bedenken wegen der Herstellungs- und Unterhaltungskosten des Urgeschichtlichen Zentrums teilt die UWG nicht und weist auf die Förderkulisse hin. „Angesichts der schon zugesagten Fördermittel wäre es schon ziemlich verrückt, wenn wir jetzt von dem Leuchtturmprojekt Abstand nehmen“, meint UWG-Ratsherr Matthias Kück.

Zwei Drittel öffentliche Förderung

Die Kosten für Umbau, Teilabriss, Sanierung und Neubau der alten Feuerwehr werden von der Stadtverwaltung auf vier Millionen Euro beziffert. Die Stadt zahlt davon ein Drittel, die öffentliche Förderung beträgt zwei Drittel. Erst mit den Plänen für das Projekt UZW konnten sechs Millionen Euro an öffentlichen Geldern aus dem Programm „Lebendige Zentren“ eingeworben werden. Damit soll das Gebiet an der Hunte zwischen „Herrlichkeit“ und Burgpark aufgewertet werden. 3,1 Millionen Euro muss die Stadt beisteuern. Darüber hinaus zahlt der Bund 500.000 Euro nur für die Ausstellung zur Megalithkultur. Die Betriebskosten fürs UZW müssen noch geklärt werden.

Die Beschlussempfehlung des Fachausschusses vom Dezember sieht wie folgt aus: Bevor beim alten Feuerwehrhaus etwas abgerissen oder saniert wird, muss ein Betriebskonzept samt Kosten für das Museum auf den Tisch. Und: Geplant werden soll das UZW in einer Größe von 400 Quadratmetern. Dieser Platz ist für die Dauerausstellung, Sonderausstellungen und Museumspädagogik vorgesehen. Der Fachausschuss hatte sich für den Abriss der Fahrzeughalle und den Neubau einer Ausstellungshalle ausgesprochen.