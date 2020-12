Seit Wochen kann Christian Geis (r.) seine Mutter nicht besuchen. (FR)

Christian Geis scrollt in seinem Smartphone. Ein Lächeln gleitet über sein Gesicht, dann versteinert es wieder. Der Dötlinger schaut Fotos durch, meist Selfies, die er mit seiner Mutter Christa Geis aufgenommen hat. Die 86-Jährige lebt seit Januar im Seniorenheim Johanneum in Wildeshausen, seit sie Ende 2019 einen schweren Schlaganfall erlitten hat. „Normalerweise besuchen meine Frau und ich sie nahezu täglich“, berichtet Christian Geis.

Aufgrund der Corona-Pandemie geht das nicht mehr. Das sei laut Christian Geis speziell im Fall seiner Mutter geradezu ein Drama: „Sie sitzt im Rollstuhl, kann weder schreiben noch lesen und auch nicht mehr sprechen. Das bedeutet, Briefe schreiben oder Telefonieren funktioniert nicht.“ Sie sei angewiesen auf persönliche Zuwendung. Besuche wurden im Laufe der Pandemie immer stärker reglementiert – seit vier Wochen konnten er und seine Frau gar nicht mehr ins Johanneum. Ina Geis ist besorgt: „Christians Mutter kann das doch nicht verstehen. Sie hat nur bemerkt, dass von einem auf den anderen Tag niemand mehr vorbeikommt.“

Das Ehepaar macht deutlich, dass es keineswegs die Gefahr des Coronavirus kleinreden möchte. Seine Freizeitaktivitäten hat das Paar aufgegeben, hat sich auf eigene Kosten auf das Virus testen lassen, trägt Maske, lebt freiwillig quasi in Quarantäne. „Wir könnten niemals damit leben, wenn wir die Erkrankung ins Heim einschleppen würden“, konstatiert Christian Geis. Aber genauso sagt er: „Gerade durch ein Hygienekonzept soll doch erreicht werden, dass Angehörige Kontakt halten können, oder nicht?“

Um etwas zu tun, hat er mit seinen Brüdern und seiner Frau einen Hashtag ins Leben gerufen: #alleinimheim. (Ein Hashtag ist ein Schlagwort, das dazu dient, Nachrichten zu bestimmten Themen in sozialen Netzwerken auffindbar zu machen, Anm. d. Red.) Mit anderen Angehörigen von in Heimen untergebrachten Personen wollen die Initiatoren so in Kontakt kommen.

Dabei gehe es keineswegs um die Versorgung im Johanneum: „Das ist eine tolle Einrichtung, das Pflegeteam ist super freundlich, hilfsbereit und gibt sich größte Mühe, diese schwierige Situation zu meistern.“ Dennoch könne das Personal niemals auffangen, was die eigenen Familienmitglieder geben könnten. Das Gesundheitsamt des Landkreises Oldenburg ist zwar zuständig für die Hygieneauflagen, doch die Besuche planen die Einrichtungen selbst, wie Leonhard Hamschmidt, Ärztlicher Leiter des Gesundheitsamts, mitteilt. „Solange es das Infektionsgeschehen zulässt, sollten Besuche möglich sein“, sagt er. Aber er ergänzt auch: „Sobald das Virus ausbricht, gibt es drei Stufen: Abschottung des Heims, dann die Lage-Erkundung und danach die Regelanpassung.“ Könnten Schnelltests da nicht helfen? „Derzeit möchten wir uns darauf nicht verlassen“, sagt Hamschmidt, „denn sie sind noch nicht zuverlässig genug. Das Wichtigste ist, die Basishygiene einzuhalten.“ Dazu zählt er auch das Tragen von FFP2-Masken.

Das bestätigt Anita Kenkel, die Heim- und Pflegedienstleitung im Pflegezentrum Johanneum: „Das Besuchskonzept soll die höchstmögliche Sicherheit für unsere Bewohner sowie unser Personal erzielen und gleichzeitig Besuche durch Angehörige ermöglichen.“ Derzeit seien sechs Besucher gleichzeitig zugelassen. Kenkel erklärt: „Wir wissen, dass die Nähe durch Angehörige ein wichtiger Beitrag für die Lebensqualität unserer Bewohner darstellt. Wir sind eine Einrichtung, in der Gemeinschaft gelebt wird.“ Ein Weihnachten in Einsamkeit werde es auf keinen Fall geben. „Wir hoffen natürlich, dass das Infektionsgeschehen sich so entwickelt, dass Besuche möglich sind“, resümiert die Heimleitung.

„Ich würde mir wünschen, dass das Besuchsrecht genauso ernst genommen wird wie das Recht auf Gesundheitsschutz“, fasst Ina Geis zusammen. Natürlich sehe sie den Konflikt: Einerseits Heimbewohner vor Corona zu schützen, andererseits vor Einsamkeit. Christian Geis meint: „Man muss den alten Menschen eine Stimme geben und versuchen, etwas zu verbessern.“

Zur Sache

Verfassungsrechtler sieht Grundrechte eingeschränkt

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (Basgo) mit Sitz in Bonn hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, um zu klären, ob die Besuchsrechte von Menschen, die in Pflegeeinrichtungen leben, in der Corona-Pandemie eingeschränkt werden. Der Mainzer Verfassungsrechtler Friedhelm Hufen hat jetzt seine Ergebnisse mitgeteilt: „Bewohnerinnen und Bewohner sind uneingeschränkt Träger von Grundrechten. Dasselbe gilt für Angehörige und andere Bezugspersonen.“

Daher gelte die Schutzpflicht nicht ausschließlich für die Vermeidung einer Ansteckung mit dem Coronavirus, sondern auch für die Grund- und Freiheitsrechte. Nach Aussage von Hufen liege dort ein Verstoß gegen die Menschenwürde vor, wo Menschen aufgrund von Besuchsverboten einsam sterben müssten. Der Professor mit den Forschungsschwerpunkten Kultur und Recht, Verwaltungsverfahrensrecht, Verwaltungsprozessrecht sowie Medizinrecht legt ein besonderes Augenmerk auf Demenzerkrankte: „Das Leiden von Demenzkranken unter einer für sie nicht begreifbaren Isolation ist dabei zu berücksichtigen; auch hier kann die Menschenwürde verletzt sein.“

Hufens Auffassung nach sei das derzeit geltende Infektionsschutzgesetz aufgrund seiner Unbestimmtheit derzeit keine hinreichende Ermächtigungsgrundlage, um die gravierenden Eingriffe in die Grundrechte zu rechtfertigen. Noch etwas stellt der Verfassungsrechtler heraus: „Rechtsverordnungen der Länder müssen die Ermessens- und Beurteilungsspielräume für Behörden, Heimträger und Heimleitungen auf ein Minimum beschränken.“ Außerdem müssten Hygienepläne darauf ausgerichtet sein, Besuche in Sicherheit zu ermöglichen, nicht, sie zu verhindern.

