Der Kampfmittelbeseitigungsdienst zog den Torpedo in zwei Teile auseinander und transportiere den gefährlichen Teil zum Ort der kontrollierten Sprengung. (Ingo Moellers)

Ein alter Torpedo aus dem Zweiten Weltkrieg hat am Donnerstag Polizei, Behörden, Feuerwehren und Rettungskräfte in der Gemeinde Hude in Atem gehalten. Die 300 Kilogramm schwere Bombe war am Vormittag bei Straßenarbeiten im Bereich der Baustelle an der Bremer Straße gefunden worden. Am Nachmittag entschied der Kampfmittelbeseitigungsdienst, dass die Gefährdung, die von dem Sprengsatz ausgeht, so hoch sei, dass er noch am Abend kontrolliert gesprengt werden solle. Das sollte in einer alten Sandgrube am Barkemeyersweg passieren, die bereits in der Vergangenheit für ähnliche Aktionen erfolgreich genutzt worden war. Bei Drucklegung dieser Ausgabe dauerte die Bombenentschärfung noch an.

Gegen 17.30 Uhr begannen die örtlichen Feuerwehren sowie Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes, des Malteser Hilfsdienstes und der Johanniter-Unfallhilfe damit, insbesondere die Ortsteile Wüsting, Altmoorhausen und Hemmelsberg zu evakuieren. In einem Umkreis von 1500 Metern um den Ort der geplanten Sprengung mussten sämtliche Menschen ihre Häuser verlassen. Hudes Bürgermeister Holger Lebedinzew schätzte vor Ort, dass etwa 500 Anwohner von der Räumungsaktion betroffen sein würden. "Wir gehen davon aus, dass es eine nicht unerhebliche Druckwelle geben wird, weshalb wir den Radius der Evakuierung lieber ein bisschen größer gezogen haben", erklärte Lebedinzew. Die Feuerwehren hatten sich derweil die einzelnen Straßen aufgeteilt. Für die Dauer der Aktion standen Notunterkünfte unter anderem im Feuerwehrhaus in Altmoorhausen sowie in der Gaststätte Wüstenlander Hof zur Verfügung. Auch zahlreiche Straßen mussten in diesem Zusammenhang gesperrt werden.

Ähnliche Bombe schon vor neun Jahren

"Eigentlich wollte die Firma einen Kanal für ein Gasrohr bauen, als man die Bombe fand", erklärte Lebedinzew. Den ganzen Tag lang hatte der Kampfmittelbeseitigungsdienst den Sprengsatz untersucht und das weitere Vorgehen überlegt. Nach Auskunft des Rathauschefs handelte es sich dabei um einen Torpedo, der gegen Ende des Krieges als Landmine verwendet worden war. Eine ähnliche Bombe sei bereits vor neun Jahren – ebenfalls im Bereich der Bremer Straße – gefunden worden. Für die Bergung und die Untersuchungen war die Bremer Straße für mehrere Stunden zwischen Hatter Landstraße und Grenzweg komplett gesperrt.

Während die Feuerwehren unterwegs waren, die Häuser zu räumen, zog der Kampfmittelbeseitigungsdienst den Torpedo in zwei Teile auseinander und transportiere den gefährlichen Teil zum Ort der kontrollierten Sprengung.

Zunächst hieß es, die Aktion sei gegen 21 Uhr beendet. Wie die Polizei mitteilte, kommt es jedoch zu Verzögerungen. Rinder eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Nähe mussten noch in Sicherheit gebracht werden.

+++ Dieser Artikel wurde um 21.45 Uhr aktualisiert +++