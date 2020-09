Die Delmenhorster Bummeltage sollen die verkaufsoffenen Sonntage ersetzen, die coronabedingt nicht stattfinden können. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Als Ersatz für die eigentlich vorgesehenen verkaufsoffenen Sonntage plant die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft jetzt die ersten „Delmenhorster Bummeltage“. Die City wird zu den speziellen Aktionstagen hervorgehoben und die Geschäftsleute sollen in dieser schwierigen Zeit eine besondere Unterstützung erfahren. Geplant sind die Bummeltage am 10. und 24. Oktober sowie am 7. und 14. November.

Jeweils von 9.30 bis 15 Uhr soll es in der Fußgängerzone zu Auftritten von Straßenkünstlern kommen. Es könnte beispielsweise aus den Fenstern der Geschäftshäuser im Obergeschoss Vorführungen geben. Ziel ist es, den Besuchern der Einkaufsstraßen zu den Bummeltagen eine besondere Form von Unterhaltung zu bieten, ohne dass es dabei zu Ansammlungen von Menschen und dadurch dichtem Gedränge kommt, Corona lässt grüßen. Die unterschiedlichen Auftritte der Künstler werden nicht im Voraus angekündigt, erklärte Lena Wünker von der Wirtschaftsförderung in einem Schreiben an die Innenstadtkaufleute. Schausteller unterstützen die Aktion mit Buden entlang der Langen Straße und am Schweinemarkt.

Hintergrund für die besonderen Öffnungen am Sonnabend ist, dass die verkaufsoffenen Sonntage nach Niedersächsischer Gesetzeslage mit einem Anlass verknüpft sein müssen. Dieser Anlass muss ein größeres Gewicht haben als die Sonntagsöffnung selbst. „Das lässt sich aber leider nicht mit den derzeitigen Corona-Beschränkungen vereinbaren“, erklärte Rudolf Mattern, Stabsleiter Corona und Dezernent im Rathaus.