Susanne Lebedinzew, Linda Bahr und Chris Peikert-Baramsky (von links) vom Hospizkreis Ganderkesee-Hude hatten am Mittwoch prominenten Besuch aus Berlin: Die Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen und Claudia Schmidtke, Patientenbeauftragte der Bundesregierung (von rechts), informierten sich über die Arbeit des Vereins. (Jochen Brünner)

Prominenten Besuch aus Berlin haben die Verantwortlichen des Hospizkreises Ganderkesee-Hude am Mittwochnachmittag empfangen. Claudia Schmidtke, ihres Zeichens Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Patienten, nutzte die Gelegenheit, sich beim gemeinsamen Austausch im Hospizbüro in Ganderkesee „an der Basis“ über ambulante Hospizarbeit zu informieren. Denn natürlich gibt es einige Themen, die dem rein ehrenamtlich arbeitenden Verein unter den Nägeln brennen. Organisiert hatte das Treffen die CDU-Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen.

So wünschen sich die Hospizkreis-Verantwortlichen um die Vorsitzende Chris Peikert-Baramsky und die beiden Koordinatorinnen Linda Bahr und Susanne Lebedinzew etwa, dass sich auch die Krankenkassen an den entstehenden Kosten beteiligen würden – obwohl Trauer auch weiterhin keineswegs als Krankheit gelten solle, wie Linda Bahr betonte. Doch die Aus- und Fortbildungen der ehrenamtlichen Hospizbegleiter müssten eben finanziert werden. Zurzeit geschieht das zu einem großen Teil über Spenden.

Bürokratie-Abbau gewünscht

Ein weiteres Anliegen an die Expertin aus Berlin war der Bürokratie-Abbau: So müsse es das Ziel sein, die ehrenamtlichen Helfer von der Dokumentation zu entlasten, damit sie sich ganz auf ihre Zeit mit dem Patienten konzentrieren können. Auch Förderanträge könnten deutlich einfacher gestaltet werden.

Schmidtke, selbst von Hause aus Medizinerin, würdigte die Arbeit des Vereins als „unheimlich wertvoll“ und versprach, den immerhin etwa 1500 ambulanten Hospizdiensten in Deutschland den Rücken zu stärken. Auch Grotelüschen nannte die Hospizdienste einen „wichtigen Baustein in der Versorgung“: Die Strukturen seien noch im Aufbau begriffen und die stationären Einrichtungen allein seien nicht ausreichend, um den Bedarf zu decken. Nach Auskunft Schmidtkes gibt es bundesweit etwa 230 stationäre Hospize, die durchschnittlich über je zehn Betten verfügen. Im vergangenen Jahr seien in Deutschland etwa 30 000 Menschen im Hospiz verstorben.

„Es wurde viel Gutes aufgebaut, aber wir müssen weiter wachsam bleiben und auch auf die Veränderungen des Bedarfs reagieren“, sagte Bahr. Veränderung – das bedeutete für den Hospizkreis Ganderkesee-Hude in den 14 Jahren seit seiner Gründung vor allem Wachstum: Mit zehn ehrenamtlichen Hospizbegleitern hat der Verein einst angefangen, inzwischen sind es 60, davon 14 zusätzlich ausgebildete Trauerbegleiter. 52 Sterbebegleitungen habe der Hospizkreis allein im vergangenen Jahr organisiert.

Auch die Voraussetzungen für die Versorgung hätten sich in den vergangenen Jahren verändert: Früher seien die Patienten auf eine Palliativstation gekommen, wenn sich die Betreuung zu Hause nicht mehr habe organisieren lassen. Inzwischen seien bestimmte „Grunderkrankungen“ erforderlich, um dort überhaupt einen Platz zu kriegen, berichtete Bahr. Weshalb auch die Hospizdienste immer stärker gefordert seien.

Grundsätzlich betonten die Gesprächsteilnehmer aber, dass die Hospizbegleitung auch weiter eine ehrenamtliche Aufgabe bleiben solle und eine Professionalisierung in diesem Bereich gar nicht erstrebenswert sei. Lediglich die Rahmenbedingungen gelte es zu verbessern. Denn letztlich sei es der Wunsch vieler Menschen, zu Hause zu sterben. „Das System der Hospizdienste funktioniert sehr gut und ist ohne Ehrenamt gar nicht leistbar“, betonte Chris Peikert-Baramsky. Allerdings werde es immer schwieriger, Menschen zu finden, die bereit seien, die Arbeit zu leisten: „Deshalb sind wir auch froh, so viele ehrenamtliche Helfer zu haben“, erklärte die Hospizkreis-Vorsitzende.

„Bislang haben wir gar nicht gewusst, dass es überhaupt eine Patientenbeauftragte gibt“, bekannte Linda Bahr. „Aber wir sind heilfroh, dass Frau Schmidtke uns besucht hat.“ – „Wir wurden angehört und ernst genommen, und ich habe ein gutes Gefühl, dass auch etwas auf den Weg gebracht wird“, bilanzierte Susanne Lebedinzew. „Vielleicht muss man mal über eine Vorhaltepflicht von Bund und Ländern nachdenken“, meinte Schmidtke und versprach, das Thema Hospizarbeit an den entsprechenden Stellen anzusprechen.