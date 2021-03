Symbolbild (David-Wolfgang Ebener/dpa)

Bei der Verlesung der Anklageschrift konnte selbst dem geneigtesten Zuhörer beinahe schwindelig werden. Der Staatsanwalt hörte gar nicht mehr auf umzublättern. Er hantierte mit mehreren Papierstapeln und las eine nicht enden wollende Reihe von Zahlen vor. Zahlen im fünf- bis sechsstelligen Bereich, die für Geldsummen standen, die nicht dem Staat, also der Gesellschaft zuteil wurden, sondern in eigene Taschen gewirtschaftet worden sind. Nach vollendeter Verlesung ließ sich der Staatsanwalt auf seinen Stuhl fallen und griff direkt zur Wasserflasche, während der Vorsitzende Richter – fast versteckt hinter einem riesigen Aktenberg – das Wort ergriff.

Am Landgericht Oldenburg ging es am Montag um ein Ganderkeseer Umzugsunternehmen. Die Firma hat nicht lange durchgehalten: Im Jahr 2013 gegründet, war sie bereits Ende 2014 pleite. Doch nicht nur das lässt stutzen. So einiges, was die beiden Chefs offenbar unter dem Wort Betriebsführung verstanden haben, war dubios. Deshalb müssen sich nun Vater und Sohn vor dem Landgericht verantworten. Ihnen wird neben der Insolvenzverschleppung vorgeworfen, Sozialabgaben und Umsatzsteuern nicht an den Staat gezahlt zu haben.

Der eingetragene Geschäftsführer des Unternehmens ist der 69-jährige Vater des eigentlichen, faktischen Geschäftsführers – seines 44-jährigen Sohnes. Der Junior hatte im Betrieb die Fäden in der Hand. Er war derjenige, der Personalentscheidungen traf, Löhne auszahlte und sich um die Finanzen sowie das laufende Geschäft kümmerte. Doch schon im November 2014 soll die Gesellschaft laut der Anklage der Staatsanwaltschaft zahlungsunfähig gewesen sein. Es bestanden Deckungslücken von über zehn Prozent. Ein Insolvenzantrag wurde jedoch nicht gestellt.

Stattdessen machte das Umzugsunternehmen bis Juli 2015 weiter – mit Schwarzarbeit. Der zuständigen Einzugsstelle gegenüber haben die beiden Angeklagten falsche Angaben bezüglich der tatsächlichen Höhe der ausgezahlten Löhne und die Anzahl der tatsächlich beschäftigten Arbeitnehmer gemacht. So wurden insgesamt rund 400.000 Euro Sozialabgaben nicht abgeführt. Zudem haben weder Vater noch Sohn die nötigen Umsatzsteuervoranmeldungen getätigt, sodass sie insgesamt etwa 168.500 Euro am Finanzamt vorbei geschleust haben. Bei ihrer Vorgehensweise legten die beiden eine gewisse kriminelle Energie an den Tag. So verschwanden beispielsweise Arbeitsscheine in einem Briefkasten auf dem Betriebsgelände, auf den nur Vater und Sohn Zugriff hatten. Später seien die Scheine vernichtet worden.

Die beiden Angeklagten gaben die Taten über ihre Anwälte unumwunden zu. Nach einem Rechtsgespräch kam man zu einer Verständigung mit dem Gericht. Demnach begrenzt sich der Korridor für das Strafmaß auf ein Jahr und sechs Monate bis zu zwei Jahren Haft für den Sohn sowie auf acht Monate bis zu einem Jahr Haft für den Vater. Bevor das Urteil festgesetzt wird, muss sich das Gericht erst einmal durch einige Kisten mit prall gefüllten Aktenordnern voller Unterlagen des Unternehmens lesen.

Das Urteil könnte bereits am kommenden Fortsetzungstermin fallen. Dieser findet am Mittwoch, 14. April, um 14 Uhr am Landgericht Oldenburg statt. Weitere Termine sind für den 16. April, 20. April, 22. April, 23. April und 27. April jeweils um 9 Uhr angesetzt, werden aber aller Voraussicht nach nicht in Anspruch genommen.