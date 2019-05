Das Amtsgericht in Delmenhorst ist von Unbekannten mit Altöl verunreinigt worden. (Janina Rahn)

Das Amtsgericht in Delmenhorst ist von Unbekannten verunreinigt und beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, schlugen der oder die Täter in der Nacht zu Montag zwischen 0 und 1 Uhr zu und warfen einen Plastikbeutel gegen die Gebäudefassade. Dieser platzte daraufhin und eine dunkle Substanz breitete sich an der Hauswand aus.

Durchgeführte Tests ergaben, dass es sich dabei um Altöl handelte. Da dieses zum Teil bereits in das Mauerwerk eingezogen war, wurde der entstandene Schaden auf rund 15000 Euro beziffert.

Gegen die unbekannte Verursacher wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und umweltrechtlicher Verstöße eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun der Staatsschutz, da ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, heißt es.