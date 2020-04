Ganderkesee. Wer dieser Tage auf den Internetseiten der Regio-VHS Ganderkesee-Hude unterwegs ist, mag sich wundern. Dort sind Kurse und Veranstaltungen weiterhin nur bis einschließlich Sonnabend, 18. April, abgesagt. Daran, dass der Kursbetrieb ab Montag wieder startet, als ob nichts gewesen wäre, glaubt aber auch bei der Regio-VHS niemand. „Wir hängen an der Allgemeinverfügung des Landkreises Oldenburg und warten gespannt, welche Signale von dort kommen“, sagte VHS-Leiter Andreas Lembeck am Mittwochmorgen auf Anfrage.

Offiziell also gilt: Nichts Genaues weiß man nicht. Lembeck hat aber zumindest ein Indiz, welches Szenario auf die Volkshochschulen und deren Nutzer in den kommenden Wochen und Monaten zukommen könnte. „Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat gerade ein Sonderprogramm für Online-Integrationskurse aufgelegt, an dem auch wir teilnehmen. Diese Kurse umfassen 200 Unterrichtsstunden mit einem Pensum von 15 Stunden in der Woche. Wenn ich da meinen Rechenschieber im Kopf bemühe, komme ich auf eine Kursdauer von rund drei Monaten. Und wenn das Bundesamt jetzt drei Monate online plant, dann könnte das eventuell auch eine Richtschnur für das gesamte Programm der Regio-VHS sein“, zieht Lembeck seine Schlüsse.

Die Regio-VHS ist bestrebt, mit den Migranten in ihrem Kundenkreis vier Online-Gruppen einzurichten. „Zurzeit sind wir aber erst einmal dabei zu prüfen, welche Familien überhaupt über die technischen Voraussetzungen verfügen, um an einem solchen Kursus teilzunehmen. Die Zahl der Teilnehmer ist daher zurzeit noch eher vage“, beschreibt der VHS-Chef die Lage.

Obwohl an einen normalen VHS-Betrieb zurzeit nicht zu denken ist, gibt es aber natürlich schon Planspiele in den Köpfen der Verantwortlichen. „Wenn es wieder erlaubt sein sollte, Kurse unter Einhaltung von Abstandsregeln anzubieten, dann müssen wir uns jeden einzelnen Kurs anschauen und überlegen, ob und wo wir die Räumlichkeiten dafür haben“, nennt Lembeck ein Beispiel. Ansonsten geht der VHS-Chef aber nicht davon aus, dass die Volkshochschulen bei einer schrittweisen Lockerung der Ausgangsbeschränkungen eine große Priorität erhalten würden. „Erwachsenenbildung ist schließlich nicht systemrelevant“, meint er.

Insbesondere für die Dozenten, die von VHS-Kursen leben würden, sei die erzwungene Schließzeit eine finanzielle Katastrophe. „Weil sie in der Regel keine größeren Betriebsausgaben wie Arbeitszimmer geltend machen können, haben sie auch kaum Möglichkeiten, Förderprogramme in Anspruch nehmen“, erklärt Lembeck. Einigen bliebe nur der Schritt zu Hartz IV. Allerdings betreffe dies nur einen Bruchteil der Honorarkräfte. „Etwa 90 Prozent unserer Dozenten leben nicht ausschließlich davon“, schätzt er.

Fest steht bereits, dass der Themenschwerpunkt zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs auf Herbst verschoben wird. „Wir werden die geplanten Veranstaltungen im Oktober und November nachholen“, kündigt Lembeck an. Auch die Kabarett-Veranstaltungen mit Lioba Albus (neuer Termin: 1. Oktober) und den Goldfarb-Zwillingen (neuer Termin: 5. November) sowie der Vortrag von Klaus Handke über Südsee-Impressionen (neuer Termin: 18. November) sind bereits in der zweiten Jahreshälfte terminiert.

Für den Kulturbereich sei angedacht, einige Veranstaltungen aus dem Kulturhaus Müller per Livestream ins Internet zu übertragen. So habe man zu diesem Zweck inzwischen zwei Kameras angeschafft. Allerdings muss die Regio-Volkshochschule auch bei diesen Vorbereitungen einen traurigen Rückschlag verkraften. So sei der Administrator, der sich um die ganzen technischen Vorbereitungen der Online-Angebote gekümmert hat, am Ostermontag ganz plötzlich verstorben. „Das war erstens ein großartiger Mensch, und wir vermissen zweitens ganz schmerzhaft sein Knowhow“, ist Lembeck betroffen.

Ein Lob hat der VHS-Chef für die Kunden und Nutzer der Regio-VHS parat. Denn obwohl zurzeit sämtliche Veranstaltungen abgesagt seien, habe es bislang nur ganz vereinzelt Wünsche nach Rückerstattungen gegeben: „Die meisten hoffen immer noch, dass die Angebote doch noch stattfinden können.“