Um den Waldorfkindergarten in Hude um eine Krippengruppe zu erweitern, muss die Detailplanung erheblich verändert werden. (Ingo Möllers)

Der Waldorfkindergarten in der Gemeinde Hude soll um einen Anbau für die Einrichtung einer neuen Kindergruppe erweitert werden. Die Idee ist nicht neu, schon 2017 wurde das Projekt angeschoben und ein erster Vorentwurf skizziert. Außerdem machte die Gemeinde die Zusage, das bestehende Grundstück zu erweitern. Dies ist im April dieses Jahres auch notariell erfolgt: Der Kindergarten hat ein rund sieben Meter breites Flurgrundstück von der benachbarten Förderschule erhalten. Architekt Hermann Dunkler-Gronwald ist seitdem mit der detaillierten Ausgestaltung des Anbaus beschäftigt.

An diesem Montag beschäftigt sich der Ausschuss für Jugend, Soziales und Gesellschaft mit dem Thema. Dort könnte es Diskussionen geben, denn die Kostenschätzung hat sich seit dem ersten Vorentwurf deutlich verändert: Statt der seinerzeit geplanten 350 000 Euro liegt die aktuelle Kostenprognose nun bei 624 000 Euro. Bei der ersten Kalkulation habe es sich allerdings nur um eine „äußerst grobe Schätzung“ gehandelt, betonte der Architekt.

Dass die Kosten um knapp 80 Prozent gestiegen sind, liegt an mehreren Faktoren. So führen Vorgaben des Landesjugendamtes, des Veterinäramtes und auch erhöhte Brandschutzanforderungen zu einer aufwendigeren Planung als bisher angenommen. „Die sanitären Anlagen für Kinder und Mitarbeiter wurden bemängelt, die Essenssituation bedarf einer Veränderung, der Betrieb der Küche ist nur mit der Auflage eines Küchenneubaus befristet erlaubt, die Größe der neuen Küche musste im Vergleich zum Vorentwurf verdoppelt werden, die Personaltoilette hat behindertengerecht ausgestattet zu sein, die Nutzung des Raumes im Obergeschoss ist aus Brandschutzsicht äußerst problematisch“, erläutern Anna Blankemeyer und Janneke Hünger von der Steuergruppe Anbauprojekt. Dies führt zu erheblichen Änderungen in der Detailplanung. So erhöht sich im Vergleich zum ersten Vorentwurf die erforderliche Nutzfläche von rund 120 auf 180 Quadratmeter um 50 Prozent.

Nutzfläche erhöht sich um 50 Prozent

Wichtigste Änderung ist der Bau eines Mehrzweckraums. Dieser werde einerseits für den Mittagstisch der Krippen- und Kindergartenkinder genutzt, andererseits für die Mittagsruhe im Spätdienst. Auch Eltern-Kind-Gruppen können den Mehrzweckraum an zwei Vormittagen nutzen. Außerdem ist die Nachfrage nach Betreuung im Spielkreis so groß, dass dieser entgegen der ursprünglichen Planung ebenfalls in diesem Mehrzweckraum weitergeführt und sogar von sieben auf zehn Plätze erweitert werden kann. Hiervon abgesehen bietet der Mehrzweckraum zusätzliche Bewegungsfläche für Kindergarten und Krippengruppe.

Das Fazit der Steuergruppe fällt demnach positiv aus: Der Mehrzweckraum ermögliche ein Überdenken des Betreuungskonzepts für kleine Kinder. In Zukunft werde der Waldorfkindergarten bis zu 35 Kindern unter drei Jahren ein abgestuftes Betreuungsangebot machen können. Für die Kinder ab drei Jahren werde die verbesserte Essens- und Mittagszeitsituation im Spätdienst zu einer höheren Qualität der Betreuung führen.

Trägerverein muss Darlehen aufnehmen

Um die nicht durch Zuschüsse gedeckten Kosten zu finanzieren, muss der Trägerverein des Kindergartens ein Darlehen aufnehmen. Die Verwaltung geht von einem monatlichen Aufwand in Höhe von 1400 Euro aus. Im Zuge des Kooperationsvertrages will die Gemeinde ihren Betriebskostenzuschuss um diesen Betrag erhöhen.

Entsprechend lautet auch der Beschlussvorschlag der Verwaltung: So soll die Umsetzung der An- und Umbaumaßnahmen des Waldorfkindergartens zur Errichtung einer Krippe unter Zugrundelegung der aktualisierten Kostenschätzung und Entwurfsplanung zugestimmt werden. Die Bauarbeiten sollen nach Vorstellungen der Verwaltung schnellstmöglich starten. Mit der Eröffnung der neuen Krippengruppe ist dennoch nicht vor Beginn des Jahres 2021 zu rechnen.