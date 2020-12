Dienstagnachmittag kollidierten zwei Fahrzeuge in Großenkneten im Straßenverkehr. (Björn Hake)

Weil eine 20-jährige Autofahrerin einen anderen Wagen übersehen hat, kam es am Dienstag in Großenkneten zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizeibericht wollte die 20-Jährige aus der Gemeinde Großenkneten gegen 15.30 Uhr mit einem Auto von der Lether Gewerbestraße nach links auf die Cloppenburger Straße einbiegen. Hierbei übersah sie den Wagen einer 27-jährigen Autofahrerin aus Wildeshausen, die auf der Cloppenburger Straße von Ahlhorn in Richtung Cloppenburg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.