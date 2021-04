Andre Tiefuhr wurde am Freitag zum neuen CDU-Kreischef gewählt. (INGO MÖLLERS)

Die Delmenhorster CDU hat einen neuen Kreischef. Freitagabend wurde Andre Tiefuhr zum Nachfolger von Bastian Ernst gewählt. Auf Tiefuhr entfielen 39 von 44 Stimmen. Der 45-jährige Ratsherr dankte seinem Vorgänger für dessen bisherige Arbeit. Ernst stand für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung, da er seinen Wohnsitz nach Oldenburg verlegt hat.

Ernst hatte die CDU-Versammlung noch für einen Rückblick auf die Arbeit des vergangenen Jahres genutzt. Er hob besonders die Aufstellung von Petra Gerlach als gemeinsamer Kandidatin für das Amt der Oberbürgermeisterin mit den Grünen hervor. Ernst erinnerte auch an einen schweren Verlust für die CDU: Im zurückliegenden Jahr war die CDU-Politikerin Annette Schwarz gestorben. An die langjährige Landtagsabgeordnete wird nun mit einer Namensgebung erinnert, indem die Parteizentrale in „Annette-Schwarz-Haus“ umbenannt wurde.

In einem Grußwort betonte der CDU-Bundestagskandidat Philipp Albrecht, dass es für die Union unbedingt darauf ankomme, den Wahlkreis Delmenhorst, Oldenburg Land und Wesermarsch wieder direkt zu gewinnen. Albrecht nahm auch Stellung zur Nominierung eines Kanzlerkandidaten für CDU/CSU und nannte Markus Söder als seinen Favoriten.

Bei den Wahlen zum Kreisvorstand gab es keine Überraschungen. Die Nominierten wurden jeweils mit großer Mehrheit gewählt. Den neuen Vorsitzenden Andre Tiefuhr unterstützen als Stellvertreter Frauke Wöhler und Jürgen Waßer, Schatzmeisterin bleibt Christina Naujoks und als Schriftführerin wurde Anika Hartmann wiedergewählt. Neuer Mitgliederbeauftragter ist Christoph Hartmann, zu Beisitzern wurden Joachim Bäcker, Markus Borchers, Rainer Meisel und Dorothea Stelljes-Szukalski bestimmt. Pressesprecher ist Paul Wilhelm Glöckner.