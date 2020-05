Im Krankenhaus sind die Mitarbeiter Masken-Profis, so wieKlaus Gutberlet, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am jasof-Hospital Delmenhorst (JHD) und dort der für Hygiene zuständige Mediziner in seinem Team, und Mareike Schäfer (Zweite on rechts), die im Josef-Hospital Delmenhorst zum abteilungsübergreifenden Hygieneteam gehört. (Josef-Hospital Delmenhorst)

Klaus Gutberlet: Eine medizinische Maske hat eine andere Dichtigkeit. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte macht hier Vorgaben, wie die bestimmten Maskenarten Partikel unterschiedlicher Größe aufhalten. Es geht bei Masken grundsätzlich um die Dichtigkeit, also welche Partikel fangen sie ab und welche lassen sie noch passieren. Bei FFP2 und 3 geht fast nichts mehr durch. Besser wird es nur bei komplett abgeschlossenen Masken mit Respirator. Bei einer Alltagsmaske befinden wir uns im Schnitt am unteren Ende der Durchlässigkeit. Ein Schal oder auch eine Stoffmasken halten zwar auch einiges ab, aber längst nicht so viel wie die speziellen Stoffe, aus denen zum Beispiel auch OP-Masken bestehen.

Gutberlet: Ja, aber auch um die Passform. Je besser die Maske passt und am Gesicht sitzt, desto weniger kommt an ihr vorbei. Das ist zum Beispiel ein Problem für Bartträger, denn ein Bart sorgt natürlich dafür, dass mehr ungefiltert am Rande entweichen kann, da die Maske ja mitunter nicht wirklich überall gleichmäßig abschließen kann.

Gutberlet: Also die Masken haben das Problem, dass sie irgendwann durchfeuchten. Die Atemluft enthält Wasserdampf, und irgendwann ist jede Maske so feucht, dass sie ein idealer Nährboden für zum Beispiel Bakterien wird, die Feuchtigkeit lieben. Dieses Problem besteht vor allem bei Masken aus Papier oder Zellstoff. Dann sind nämlich nicht nur die von innen kommenden Erreger an der Maske und halten sich dort prima, sondern auch noch zunehmend die von außen hinzukommenden.

Mareike Seifert: Vor allem auch die, die wir selber an die Maske bringen, wenn wir sie während des Tragens anfassen. Das ist nämlich auch ein echtes Problem. Masken jeder Art sollten, wenn irgendwie möglich, nur an den Gummibändern angefasst werden und eben auf keinen Fall am Stoff oder am Papier. Menschen, die tagtäglich beruflich mit Masken zu tun haben, wissen das. Aber die Gewöhnung für alle Menschen dort draußen, die Hände aus dem Gesicht zu lassen, wird eine Weile dauern.

Gutberlet: Wir bemerken jetzt ja alle gemeinsam, wie oft wir uns instinktiv ins Gesicht fassen möchten. Maskenprofis kennen diese Impulse und können sie besser als die meisten anderen unterdrücken, aber alle sollten lernen, wie man mit Alltagsmasken umzugehen hat, denn sie schützen einen selber zwar nur begrenzt, aber sie helfen bei richtiger Verwendung auf jeden Fall, die eigenen Keime von anderen Menschen fernzuhalten – egal ob Corona oder viele andere Arten von Erregern.

Gutberlet: Das ist ganz schwer zu sagen und hängt sehr stark von der Art der Maske ab. Die normalen FFP1-Masken werden im Krankenhaus nach zwei bis fünf Stunden ausgewechselt.

Seifert: Spätestens wenn einige Male hineingehustet oder geniest worden ist, sollte sie gewechselt werden, da Feuchtigkeit und Virenlast, egal welche Viren, dann garantiert relativ hoch sind.

Gutberlet: Wenn Sie keine andere dabei haben, sie unbedingt absetzen möchten und sie nach der Fahrt erneut aufsetzen müssen, dann ist das ein erster Schritt. Aber auch nicht unbedingt ein guter. Sie wird dadurch nicht sauber, und das sollte bestenfalls eine Notmaßnahme sein. Papiermasken sollten nach einmaligem Tragen weggeworfen werden.

Gutberlet: Ja, natürlich.

Seifert: Die Maske sollte immer möglichst in einem Plastikbeutel verschlossen transportiert werden. Und nachdem man die Maske eingepackt hat, sollte man sich auch die Hände waschen oder desinfizieren. Gleiches gilt, wenn man die Maske wäscht. Danach bitte die Hände waschen. Hygiene ist hier entscheidend.

Seifert: Grundsätzlich bei etwa 60 Grad mit Vollwaschmittel, besser bei 90 Grad. Oder die Maske in einem Kochtopf zehn Minuten auskochen.

Gutberlet: Aber wirklich zehn Minuten, nicht nur mal eben kurz. Denn wir wissen einfach noch zu wenig über die Widerstandsfähigkeit des Erregers. Es könnte gut sein, dass eine Minute genügt, aber wir wissen es nicht. Deshalb bitte zehn Minuten, um sicher zu gehen.

Gutberlet: Nein, nicht in die Mikrowelle. Denn die Maske könnte in Brand geraten oder die Mikrowelle beschädigt werden. Zudem wissen wir nicht, ob Mikrowellen die Viren zuverlässig abtöten. Und würden Sie ein Hemd zehn Minuten lang bügeln?

Gutberlet: Da sehen Sie es. Es verhält sich hier genauso wie beim Kochen. Eventuell reichen wenige Augenblicke, aber wir wissen es derzeit noch nicht. Deshalb bitte nicht bügeln.

Seifert: Das ist nicht ideal, denn auch dort wird sie feucht, und hygienisch verbessert sich die Situation nicht. Aber es ist besser, als sie anzufassen und kurz in die Tasche zu stecken, um sie nach der Fahrt wieder aufzusetzen.

Gutberlet: Letztendlich braucht jeder mehrere Masken, es reicht nicht, nur ein oder zwei Masken zu besitzen. Das dürfte den meisten Alltagen dort draußen nicht gerecht werden. Die korrekte Handhabung einer Alltagsmaske von frisch bis zur Waschmaschine ist also alles andere als einfach.

Gutberlet: Als Profi mit Blick auf die Öffentlichkeit müssen wir sagen, dass es nicht sauber funktionieren wird. Die entscheidende Frage wird sein, nützt es auch mit Fehlern bei der Verwendung. Denn es wird Fehler geben, Fehler, die die Masken weniger wirksam machen, als sie sein könnten.

Seifert: Und die Maske ersetzt nicht den Abstand. Sie ist eine zusätzliche Maßnahme. Wenn man die Wahl zwischen Abstand oder Maske hat, dann ist immer der Abstand zu wählen.

Gutberlet: Ja davor haben wir am meisten Sorgen. Es darf kein falsches Gefühl der Sicherheit entstehen, durch das man jetzt den Abstand vernachlässigt.

Seifert: Die nächsten Monate ja, aber darüber hinaus bin ich mir nicht sicher. Und was 2021 sein wird, das kann kaum jemand sagen.

Gutberlet: Sicher sagen kann das niemand, aber ich glaube nicht, dass sich das durchsetzen wird, auch wenn es vielleicht Tote in einer Grippesaison verhindern könnte. Denn wir haben ja schon ein Mittel, was hilft und dennoch kaum genutzt wird: Wir haben eine sehr geringe Akzeptanz der Grippeschutzimpfung. 2017/2018 hatten wir 40 000 Grippetote, und trotzdem sind kaum mehr Menschen unseren Impfaufrufen im Folgewinter gefolgt. Und eine dauerhafte Maskenpflicht wird politisch kaum durchsetzbar sein. Deswegen wird die Alltagsmaske irgendwann wieder aus dem Alltag verschwinden, bis zur nächsten Pandemie.

Zur Person

Klaus Gutberlet ist Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Josef-Hospital Delmenhorst (JHD). Er ist auf der Station auch der für die Hygiene zuständige Arzt.

Mareike Seifert gehört als Hygienefachkraft zum abteilungsübergreifenden Hygiene- Team des JHD.