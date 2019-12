Bei einem Unfall auf der Autobahn 28 bei Ganderkesee sind zwei Menschen verletzt worden. (Björn Hake)

Zwei verletzte Menschen und hoher Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein alkoholisierter 31-Jähriger aus Rhauderfehn am Montagabend auf der Autobahn 28 in Höhe der Anschlussstelle Ganderkesee-Ost verursacht hat. Nach Polizeiangaben war der 31-Jährige gegen 23.10 Uhr auf dem Überholfahrstreifen in Richtung Oldenburg unterwegs, als er plötzlich auf den Hauptfahrstreifen geriet. Hier fuhr er auf das Heck eines 75-Jährigen Huders auf, der auf der rechten Spur unterwegs war.

Durch die Kollision geriet das Fahrzeug des Huders ins Schleudern und kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem Überholfahrstreifen zum Stillstand. Der Wagen des 31-Jährigen prallte zweimal in die Außenschutzplanke, ehe er auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Unfallverursachers sowie alkoholbedingte Auffälligkeiten fest. Weil ein Test vor Ort nicht möglich war, wurde dem 31-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Auch seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

Der Huder sowie seine 81-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Die beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 22 500 Euro. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge blieb die A 28 bis etwa 0.15 Uhr in Richtung Oldenburg voll gesperrt.