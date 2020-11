Ein 53-jähriger Radfahrer ist bereits am Mittwoch, 4. November, von einer unbekannten männlichen Person angegriffen worden. Dabei wurde die Jacke des Radfahrers beschädigt.

Nach Polizeiangaben befuhr der Delmenhorster mit seinem Fahrrad gegen 16 Uhr den Radweg entlang der Syker Straße. Auf Höhe eines großen Verbrauchermarktes am Reinersweg kam ihm ein Fußgänger entgegen, der frontal auf ihn zuging. Unmittelbar bevor er an dem Fußgänger vorbeifuhr, zog dieser einen Gegenstand aus seiner Jackentasche und griff den Mann damit unvermittelt an. Daraufhin wich der 53-Jährige aus. Er wurde jedoch noch an seiner Jacke berührt, sodass diese beschädigt wurde. Da der Unbekannte keine Reaktion zeigte, setzte der 53-Jährige anschließend seine Fahrt fort. Der Unbekannte wurde als circa 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, mit schwarzem Vollbart und dunklem Teint beschrieben. Er trug eine schwarze, lange Jacke, blaue Jeans und eine schwarze Strickmütze.

Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 0 42 21 / 1 55 90 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.