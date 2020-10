Einige Betrugsversuche am Telefon sind am Donnerstag gescheitert. Die bislang unbekannten Täter hatten nach Angaben der Polizei mehrere Delmenhorster und Bürger aus dem Landkreis Oldenburg angerufen und sich dabei als Polizeibeamte ausgegeben. Die Anrufer suggerierten den Betroffenen, dass es in der Nachbarschaft eine Täterfestnahme gegeben habe. Angeblich sei dabei ein Zettel mit ihren Daten gefunden worden. Die falschen Polizisten befragten ihre Opfer nach ihren Vermögenswerten. Die Angerufenen wurden in allen bekanntgewordenen Fällen skeptisch und beendeten umgehend das Gespräch. Die Polizei Delmenhorst ermittelt nun wegen versuchten Betruges. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei und bittet bei suspekten Anrufen, diese zu hinterfragen und keinerlei Auskünfte zu geben. Betroffene sollten sich die Nummer des Anrufers notieren und direkt auflegen. Die Polizei steht in vielen Fällen auch als beratender Ansprechpartner zur Verfügung. Im Zweifelsfall sollten Betroffene daher auch direkt bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle anrufen.