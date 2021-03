Kunterbunt, süß und erfrischend – Bubble Teas von "Bubble Ta" in der Bahnhofstraße kommen bei der Delmenhorster Jugend richtig gut an. (Ingo Möllers)

Tee gehört zum Norden wie Fahrrad fahren, steife Brisen und Platt. Wenig überraschend also, dass in der Bahnhofstraße ein neuer Teeladen eröffnet hat. Was Taha Dagdevirens Geschäft aber hauptsächlich von anderen Teeläden unterscheidet, ist die Tatsache, dass sein Tee süß und kalt serviert wird – mit Strohhalm und einer ganz besonderen Zutat. Er bietet nämlich kunterbunte Bubble Teas – wörtlich übersetzt Blasentees – an. Die sogenannten Blasen sind kleine mit Flüssigkeit befüllte Kugeln, die schon beim leichten Draufbeißen direkt im Mund zerplatzen. Was beim norddeutschen Teetrinker im ersten Moment auf Skepsis stoßen mag, kommt vor allem bei den Jugendlichen Delmenhorsts ziemlich gut an. Als am Sonnabend, 6. März, die Türen von „Bubble Ta“ zum ersten Mal öffneten, war der Ansturm so groß, dass Dagdeviren immer noch überrascht über den Andrang ist. „Wir hätten nie damit gerechnet, dass der Bubble Tea so gut ankommt“, sagt er im Gespräch mit dem DELMENHORSTER KURIER.

Nach fast zwei Wochen im Geschäft ist Dagdeviren sehr zufrieden mit seinem Laden und dessen Beliebtheit in der Stadt. Allerdings stößt das Konzept nicht nur auf Freude. Lange Schlangen vorm Laden sind zwar gut für das Geschäft, machen zu Zeiten von Corona allerdings das Ordnungsamt auf sich aufmerksam. Aus diesem Grund musste Dagdeviren seinen Bubble-Tea-Laden trotz eingesetztem Ordner aus Sicherheitsgründen an den ersten beiden Tagen auf Anordnung des Ordnungsamts vorzeitig schließen. Seitdem hat es aber bei „Bubble Ta“ keine weiteren Probleme gegeben. Zudem werden immer wieder Stimmen laut, die auf die gesundheitlichen Risiken des Tees aufmerksam machen, da dieser viel Zucker enthält. Aus Rücksicht auf die Gesundheit der Kundschaft bieten Dagdeviren und seine Mitarbeiter daher an, dass Kunden selbst darüber entscheiden können, wie süß sie ihren Bubble Tea trinken wollen.

Bei seinem Laden legt Dagdeviren außerdem Wert auf Regionalität und Nachhaltigkeit. So sind alle seine Becher und Strohhalme biologisch abbaubar. Ein Bremer Unternehmen stellt diese her. Ein Großteil der Tee-Inhaltsstoffe ist übrigens vegan, da er sich selbst so ernährt. Die Idee für einen Bubble-Tea-Laden in der Delmenhorster Innenstadt kam ihm, weil er vorher immer für einen Tee nach Bremen fahren musste. Dort gab es bis zur Eröffnung von „Bubble Ta“ das einzige Bubble-Tea-Geschäft im Umfeld. „Dann doch lieber vor Ort. Wir möchten gerne die Bahnhofstraße für Jugendliche attraktiver machen, Delmenhorsts Wirtschaft ankurbeln und mehr Laufkundschaft bekommen“, sagt der 23-jährige Geschäftsführer von „Bubble Ta“. Das Risiko, während einer Pandemie mit einer Idee wie dieser in Delmenhorst zu starten, nimmt er dafür in Kauf: „Ich komme aus einer selbstständigen Familie und hab' gezielt nach Marktlücken gesucht. Man kann hinfallen, aber wichtig ist, wieder aufzustehen“, sagt er.

Mit der für Delmenhorst noch neuartigen Idee hat er anscheinend eine Lücke entdeckt, die von der Jugend sehr gut angenommen wird. Er setzt damit auf ein modernes Konzept und einen aktuellen Trend. „Es hat viele gefreut, dass es den Laden in Delmenhorst gibt und die Jugendlichen wieder raus kommen“, sagt Dagdeviren. Was hier in Deutschland nur langsam ins Rollen kommt und von Jugendlichen bevorzugt wird, ist weltweit allerdings schon seit Jahren ein ziemliches Phänomen.

Bubble Tea wurde in den 1980er-Jahren in Taiwan erfunden und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Der Trend schwappte in den 1990ern zunächst nach Amerika über und kam zum ersten Mal 2009 in Deutschland an. Das Interesse an den knalligen Getränken ebbte wieder ab, als eine Studie fälschlicherweise behauptete, dass Inhaltsstoffe der Tees krebserregend seien. Diese Behauptung konnte widerlegt werden, und so steigt hierzulande die Nachfrage der Getränke besonders durch den Einfluss der Jugendlichen wieder an. Um auch ältere Kunden anzusprechen, möchte Dagdeviren sein Angebot bald mit Kaffeevarianten des Bubble Teas erweitern. Viele erwachsene Kunden sind aktuell überwiegend wegen ihrer Kinder bei ihm zu Gast. Um die Hemmschwelle für Neukunden so gering wie möglich zu halten, setzt er auf eine informative Beratung. Viele Gäste würden zunächst unsicher scheinen, seien dann aber doch sehr neugierig auf das neue Produkt.

Der Fokus von „Bubble Ta“ liegt zurzeit hauptsächlich auf den Tees. In Zukunft möchte Dagdeviren allerdings sein Angebot mit herzhaften oder süßen veganen Speisen erweitern und möglicherweise auch in die Nachbarstädte expandieren. Sollten es die Umstände bald wieder zulassen, lädt sein Geschäft mit Sitzmöglichkeiten und einem Sommergarten zum Verweilen ein. „Wir wollen mit Geschmack und Service punkten“, sagt Dagdeviren.

Zur Sache

Die Kugeln in Bubble Teas bestehen hauptsächlich aus Tapioka (Speisestärke). Die Tees setzen sich aus einer Mischung aus Milchtee, Fruchttee oder Softdrink und Kugeln zusammen. Das asiatische Erfrischungsgetränk wird in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen angeboten. Es gibt also unterschiedliche Varianten, um den Tee zu trinken. Die typische Basis des Getränks besteht aus gekühltem Schwarz- oder Grüntee.