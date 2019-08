Einen ihrer letzten offiziellen Auftritte als Bürgermeisterin hatte Antje Beilemann (links) bei den Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft mit dem russischen Borisoglebsk. (Janina Rahn)

Bürgermeisterin Antje Beilemann hat am Montag ihr Amt nach acht Jahren niedergelegt. Das teilte die SPD-Politikerin am Montagabend mit. Damit einher geht auch ihr Ausscheiden aus dem Verwaltungsausschuss, zudem legt sie ihren Posten als Ratsvorsitzende nieder. Ende vergangener Woche war Antje Beilemann öffentlich in die Kritik geraten, weil sie ihr Ehrenamt als Patientenfürsprecherin nicht mit genügend Einsatz ausgefüllt hatte. Die Kritik hatte Christian Marbach geäußert, Sprecher der Interessengemeinschaft Klinikmorde Delmenhorst/Oldenburg, selbst Angehöriger eines Opfers des ehemaligen, wegen insgesamt 87 Morden an Patienten verurteilten Möreders Niels Högel.

Diese Episode war aber wohl nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Am Montag in der Fraktionssitzung der Gruppe SPD & Partner zog Ante Beilemann die Konsequenzen. "Seit Monaten schwindendes und mittlerweile fehlendes Vertrauen in der Zusammenarbeit mit dem Oberbürgermeister und der Fraktions- und Gruppenvorsitzenden der Gruppe SPD & Partner haben mich zu diesem Schritt veranlasst", teilte die ehemalige Bürgermeisterin um 0.48 Uhr am Dienstag in einer schriftlichen Erklärung mit.

Weiter heißt es dort: „So hatte ich beispielsweise Mobbingtexte des Oberbürgermeisters aus einer Konversation mit unter anderem der Fraktionsvorsitzenden, welche zu Lasten von Partei- und Fraktionsmitgliedern gingen, im Parteivorstand öffentlich gemacht, um damit diese unwürdigen und unsolidarischen Spaltungsversuche endlich zu beenden.“ Dabei ging es namentlich um Äußerungen an Ratsherr Harald Groth und seiner Frau Roswitha Ahrens-Groth in der Whats-App-Gruppe „Deppenretter“ (der DELMENHORSTER KURIER berichtete). Anschließend hagelte es nach Informationen unserer Zeitung harsche Kritik an Antje Beilemann, es gab Überlegungen, sie für diesen Akt der Indiskretion zu rügen. Davon sah die Fraktion schließlich aber ab. „Diese Aktion gegen Spaltung und Fraktionierung wird mir nun als mangelnde Loyalität vorgeworfen und mit Ausgrenzung und Vertrauensentzug bestraft“, erklärte Antje Beilemann.

„Dieser und andere Vorgänge sind auch bereits durch den ‚offenen Brief‘ der ehemaligen Parteivorsitzenden Petra Behlmer-Elster presseöffentlich gemacht worden. Auch diese trat zurück, da sie sich solch unwürdigen Umgang untereinander nicht zu eigen machen und vertreten wollte“, schreibt Beilemann weiter. Sie gehört parteiintern zum sogenannten Groth-Flügel, der aktuell sehr unter Kritik steht, seit Roswitha Ahrens-Groth in einem Facebook-Post Oberbürgermeister Axel Jahnz vorgeworfen hatte, den Gesellschaftsvertrag für das seit Mai vergangenen Jahres wieder unter städtischer Regie laufende Stadtkrankenhaus „gefälscht ins Handelsregister“ eingetragen zu haben. Jahnz hat mittlerweile Strafanzeige deswegen gestellt (wir berichteten).

Antje Beilemann dankte noch ihrem Bürgermeister-Kollegen Hermann Thölstedt (CDU) sowie den Beschäftigten der Verwaltung für die gute Zusammenarbeit. Auch richtete sie ihren Dank an die Bürger Delmenhorsts „für die jahrelange Unterstützung, Sympathie, aber auch kritische Begleitung“. Ganz ohne politisches Amt ist Antje Beilemann aber wegen des Rückzugs als Bürgermeisterin und Ratsvorsitzende nicht: Sie sitzt weiterhin dem Jugendhilfeausschuss des Stadtrates vor, zudem ist sie Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Düsternort-Adelheide. (Weitere Informationen folgen).