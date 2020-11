Das Plexi-Möller-Gelände nach dem Brand. (INGO MOELLERS)

Im Streit um den Umgang mit dem ehemaligen Plexi-Möller-Gelände an der Oldenburger Landstraße erhöht die Bürgerinitiative (BI) Deichhorst den Druck auf die Stadtverwaltung. In einem 13-seitigen Papier hatte Stadtbaurätin Bianca Urban Fragen der Anwohner zum Großbrand im September beantwortet. Sie kündigte an, dem Stadtrat vorzuschlagen, aus dem Gewerbegebiet ein Wohngebiet zu machen (wir berichteten). Doch in vielen Sachfragen blieb die Spitzenbeamtin aus Sicht der BI zu schwammig. Deshalb legten die Anwohner nun nach und konfrontierten die Verwaltung mit einer langen Liste an kritischen Nachfragen.

Die Stadt hatte bereits kurze Zeit nach dem Großbrand erklärt, dass es genau an den Stellen gebrannt hatte, wo die Mieter das Gelände auf illegale Art und Weise genutzt hatten. „Es sind Überprüfungen unter Einbeziehung aller Überwachungsbehörden und des Eigentümers vorzunehmen. Der Eigentümer ist für die Umsetzung der Baugenehmigung verantwortlich“, schreibt Urban dazu. Die BI fordert genaue Erläuterungen zum Vorgehen der Stadt. Zudem fragen die Anwohner: „Kann man diese Baugenehmigung einsehen, oder können Sie uns mitteilen, was davon nicht umgesetzt worden ist?“

Die Stadtteil-Initiative prangert das Verhalten der Kleingewerbetreibenden an: „Warum können die sogenannten Autoschrauber dort an ihren Autos Arbeiten ausführen, die sie auf einem privaten Gelände und in einer privaten Garage nicht ausführen dürfen?“ Ohne Kontrolle werde auf dem Gelände mit Altöl, Bremsflüssigkeit und anderen umweltschädlichen Stoffen hantiert. Es gebe auch das Gerücht von vergrabenen Altölfässern.

Die Bürger aus Deichhorst fragen auch nach der Sondersitzung des Umweltausschusses, die es eigentlich geben soll. Der Vorsitzende dieses Gremiums, SPD-Ratsherr Detlef Roß, berichtet auf Nachfrage von einer regelrechten Hinhaltetaktik der Stadtverwaltung: „Ich musste erst einmal daran erinnern, dass ich als Vorsitzender sehr wohl die Möglichkeit habe, eine solche Sitzung einzufordern.“ Roß ist auch Vorsitzender des Fischereivereins und erfuhr durch die Mitglieder sehr schnell vom Fischsterben in der Welse. Bereits wenige Tage nach dem Brand kündigte er an, zu einer Sondersitzung der kommunalen Umweltpolitik einzuladen.

Doch die Verwaltung versagte ihm die organisatorische Unterstützung und schlug vor, über den Brand in einer regulären Sitzung zu sprechen. Dies wollte Roß aber nicht zulassen, weil der Zeitbedarf für eine Aussprache viel zu groß sei. „Von Frau Urban habe ich jetzt die Zusage, dass es die Sondersitzung geben wird, sobald es das Infektionsgeschehen zulässt“, erklärt Roß.

Dem Vorschlag der Verwaltung, mit einer Änderung des Bebauungsplans das Gelände in ein Wohngebiet zu verwandeln, steht Roß skeptisch gegenüber. „Bis das Baurecht entsprechend geändert ist, sind wir zwei bis drei Jahre älter“, kritisiert er. Die Bürgerinitiative fordert bei der Nutzungsänderung einen konkreten „Fahrplan“ der Verwaltung ein. Auf eine Anfrage des DELMENHORSTER KURIER an Bianca Urban und die Pressestelle der Stadt gab es bis zum Redaktionsschluss keine Reaktion.