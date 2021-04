Blick auf das Gewerbegelände aus Richtung Oldenburger Landstraße. (Christian Butt)

Auch sieben Monate nachdem die Feuerwehr den Großbrand auf dem ehemaligen Plexi-Möller-Gelände gelöscht hat, bringt das Gewerbegrundstück die Anwohner in Delmenhorst immer noch zur Weißglut. Mit dem Beschluss, das Areal an der Oldenburger Landstraße in das Wohngebiet „Bäketal“ verwandeln zu wollen (wir berichteten), sind Stadtverwaltung und Ratspolitik eigentlich der erklärten Maximalforderung der Bürgerinitiative Deichhorst gefolgt. Doch auf der Bürgerversammlung machte ein Aufgebot an Führungskräften aus dem Rathaus deutlich, dass der aufgestellte Bebauungsplan nicht schlagartig alles ändert. Während der zweistündigen Debatte in der Markthalle verwies Stadtbaurätin Bianca Urban mehrfach auf laufende Arbeitsprozesse. Ihre oft verwandte Formulierung „da sind wir im doing“ geriet dabei zum Bumerang.

Denn am Sonntag konterte die Bürgerinitiative in einer Pressemitteilung: „Ganz viel im ,doing' aber nichts ,done'“. Frei von Anleihen im Englischen lässt sich die Kritik der Anwohner so übersetzen: Viel in Arbeit, aber nichts erledigt. „Natürlich brauchen solche Vorgänge, wie die Aufarbeitung von jahrelangem Wegsehen und Ignorieren wildwuchsähnlicher Zustände, Zeit und personelle Ressourcen, das ist uns auch klar“, schreiben die Anwohner. Gleichzeitig frage man sich, wie das Gebiet nach Jahren voller Anfragen, Meldungen und Beschwerden und nach zwei Großbränden für die Verwaltung immer noch so eine „Wundertüte“ sein könne. Offenbar sei noch immer nicht ganz klar, was sich auf dem Gelände abspiele. Die Initiative bezieht sich etwa auf eine Aussage von Jürgen Müller-Schönborn, Fachdienstleiter Umwelt, wonach es nach dem Großbrand fünf Tage brauchte, um den Pächter der abgebrannten Hallen zu ermitteln. In der Presseerklärung heißt es wörtlich: „Spätestens nach dieser Veranstaltung ist allen Teilnehmern klar, dass das Treiben auf dem Sterngelände nicht nur ärgerlich, sondern in hohem Maße gefährlich ist.“

Mit der Bezeichnung „Sterngelände“ verweist die Bürgerinitiative auf die aktuelle Grundstücksbesitzerin, die Stern Immobilien Gesellschaft. Laut Müller-Schönborn hat diese inzwischen Gutachter eingeschaltet, um ein Sanierungskonzept für das Gelände zu erarbeiten. Es geht offenbar um die Frage, wie sehr der Boden durch freigesetzte Chemikalien belastet ist. Ansonsten lieferte die Bürgerversammlung keine Informationen über die Absichten der Eigentümerin. Insbesondere die Frage, ob eine Umwandlung in Wohnland auch im Interesse der Stern Gesellschaft liegt, ist noch völlig offen.

„Aus planerischer Sicht würden wir den aktuellen Stand als Gewerbegebiet gerne überwinden. Aber die Entwicklung als Wohngebiet steht noch ganz am Anfang, so etwas geht nicht von heute auf morgen“, sagte Stefan Lehmann, Fachbereichsleiter Stadtplanung. Er ist erst seit dem 1. Dezember in dieser Position, ebenso verhält es sich mit der neuen Fachdienstleiterin für Bauordnung. Und auch der direkte Vorgesetzte, Fachbereichsleiter Maximilian Donaubauer, wechselte erst kürzlich nach Delmenhorst. Alle drei mussten sich in einen Konflikt einarbeiten, der seinen Ursprung im Jahr 1970 hat. Damals hatte die Stadt das Grundstück für das Unternehmen Plexi-Möller als Gewerbegebiet ausgewiesen, in direkter Nachbarschaft zu Wohngebieten. „Heute würde man so etwas nicht mehr machen. Nun müssen wir aber mit dieser gewachsenen Situation umgehen“, sagte Lehmann.

Jüngstes Kapitel der „gewachsenen Situation“ sind die rund 60 Container, die nach Schilderungen von Anwohnern Mitte März binnen eines Tages auf das Gelände gestellt wurden und sogleich im Internet als Lagerräume zu mieten waren. Weil dafür aber die nötige Baugenehmigung fehlte, untersagte die Stadt die Nutzung. Anwohner forderten während der Bürgerversammlung aber einen Abtransport der Container. „Weil keine Genehmigung vorlag, haben wir die entsprechenden Schreiben verschickt. Aber in einem solchen Prozess gibt es auch Rechtsmittel. In diesem Verfahren befinden wir uns gerade“, erklärte Stadtbaurätin Urban. Die Chefin des Bauamts machte aber deutlich, dass am Ende des Prozesses auch eine nachträgliche Legalisierung stehen könnte: „Grundsätzlich ist eine gewerbliche Nutzung mit Containern zulässig.“



Zur Sache

Sondersitzung am Mittwoch

Am Mittwoch, 28. April, beschäftigt der Großbrand die Politik ein weiteres Mal. Der Umweltausschuss diskutiert ab 17 Uhr in einer Sondersitzung über die Auswirkungen auf die Natur, Thema ist insbesondere das Fischsterben in der Welse. Das Löschwasser hatte sich mit Chemikalien aus den Lagerhallen zu einem todbringenden Gemisch für das Ökosystem entwickelt. „Ein Gutachter wird dazu seine Messergebnisse vorstellen“, sagt Ausschussvorsitzender Detlef Roß (SPD). Er ist gleichzeitig auch Vorsitzender des Delmenhorster Fischereiverbands. „Nach dem Brand wollte die Stern Gesellschaft eigentlich Kontakt zu uns aufnehmen. Das ist bis heute leider nicht passiert“, berichtet Roß. Ziel der Politik müsse es nun sein, einen Austausch mit der Grundstückseigentümerin in Gang zu bringen: „Es lässt sich besser miteinander reden als übereinander.“