Roland Wohlert ist einer der Anwohner, die in den vergangenen Wochen keine warme Heizung oder heißes Wasser hatten. (Ingo Möllers)

Zwei, drei Pullover übereinander gestülpt oder in Decken eingewickelt haben zahlreiche Bewohner aus den Wohnhäusern im Bereich von Fridtjof-Nansen-Straße und Bertha-von-Suttner-Straße immer wieder Tage in den vergangenen Wochen verbracht. In vielen der Wohnungen dort ging die Heizung nicht mehr oder nur zwischendurch mal sporadisch. Und auch auf warmes Wasser mussten viele von ihnen verzichten. Zustände, die unzumutbar sind, findet Roland Wohlert, einer der betroffenen Anwohner. „Es wohnen hier auch viele ältere Menschen oder junge Mütter mit Kindern, für die ist das noch dramatischer“, sagt der 61-Jährige. Als einmal mehr Probleme in Wohnungen einer großen Immobiliengesellschaft in der Stadt?

„Es ist wirklich schlimm“, erzählt auch eine 75-jährige Dame, die an der Fridtjof-Nansen-Straße wohnt. „Ich habe zwischenzeitlich schon den Herd angemacht, damit überhaupt etwas Wärme in die Wohnung kommt“, erzählt die Frau. „Ich weiß einfach nicht, was ich noch machen soll.“

Das Problem ist bei dem zuständigen Unternehmen TAG Immobilien bekannt. Am 26. Februar habe sie die Nachricht erreicht, dass es in einem Teilbereich des Quartiers Probleme mit dem Warmwasser und der Heizung gibt, woraufhin eine beauftragte Fachfirma sofort informiert worden sei und den Schaden behoben habe, heißt es seitens der TAG Immobilien. „In Folge dessen sind weitere Probleme aufgetreten“, erklärt Unternehmenssprecherin Grit Zobel. Die zwei vor Ort arbeitenden Fachfirmen hätten schließlich am 4. März eine defekte Pumpe als Problem identifiziert. Weil eine Pumpe mit der geforderten Leistung in der Region um Delmenhorst jedoch nicht verfügbar war, habe die TAG Immobilien daraufhin als Rückfalllösung eine mobile Wärmestation gemietet, die noch immer vor Ort steht.

Der Einbau der Pumpe erfolgte dann am vergangenen Freitag. Allerdings hatte die Lösung nur kurzzeitig Bestand, bereits am Montag ist die Heizungsanlage erneut ausgefallen. Der Ausfall dauerte laut Zobel allerdings weniger als eine Stunde, weil der Monteur das Problem schnell beheben konnte. „Unsere Mieter waren von dem kurzen Aussetzer nicht betroffen, da ausreichend Restwärme im System vorhanden war. Seit der Reparatur kam es zu keinem weiteren Ausfall.“

Heizungen laufen nur lauwarm

Richtig zufrieden sind die Anwohner aber noch nicht, die Heizungen würden zwar inzwischen wieder laufen, aber nur lauwarm und nicht richtig heiß werden. Manuela Gucaj, die mit ihren vier Kindern und einem Hund in einer Wohnung an der Bertha-von-Suttner-Straße lebt, ist ebenfalls von den Ausfällen betroffen gewesen. Damit sie und ihre Kinder nicht frieren müssen, hat die 45-Jährige schon einen Heizstrahler angeschafft. „Hier funktioniert einfach gar nichts“, moniert sie. Man müsse sich mit Wasserkochern und Kochtöpfen irgendwie durchschlagen, wenn es mal wieder kein warmes Wasser gebe. Einer ihrer Nachbarn habe inzwischen auch große Probleme mit Schimmel in der Wohnung. „Das sind doch so keine Lebensumstände“, findet die Mutter.

Vor dem Haus kommt eine andere junge Mutter mit ihrem Kleinkind im Buggy vorbeigelaufen. Sie ist auf dem Weg zum Arzt, erzählt sie. „Wir sind inzwischen beide krank, weil wir keine Heizung und kein warmes Wasser haben“, moniert sie. Dass die Heizung nicht gehe, sei auch nicht erst seit einigen Wochen der Fall, sondern immer wieder seit Ende vergangenen Jahres vorgekommen. „Das sind einfach grausame Zustände.“

Roland Wohlert kann noch diverse weitere solche Geschichten erzählen. Viele der Anwohner wenden sich an ihn, weil sie sonst niemanden haben, der ihnen zuhört, sagt er. Der Hausmeister, der für die Wohnblöcke zuständig ist, sei nur eine Stunde in der Woche erreichbar, erzählt Wohlert, der sich deswegen auch immer wieder selbst an die TAG Immobilien gewandt hat. Dort habe er teilweise jedoch gar keine Reaktion auf seine Anschreiben erhalten oder er sei teils „aggressiv abgewehrt“ worden. Sogar mit Obdachlosigkeit sei ihm durch die Blume gedroht worden, erzählt er. Diese Vorwürfe dementiert das Immobilienunternehmen jedoch. „Uns ist nichts Derartiges bekannt“, betont Zobel.

Derzeit laufen im Wohnblock an der Fridtjof-Nansen-Straße 38 auch noch Bauarbeiten. Dort werden die Bäder modernisiert. „Die Maßnahme kann nur strangweise durchgeführt werden. An jedem Strang sind acht Wohnungen angeschlossen, sodass auf jeder Etage im Haus eine Wohnung von der Maßnahme betroffen ist. Vor dem Haus stehen während der Bauzeit für die Mieter Sanitärcontainer bereit, ausgestattet mit WC, Urinal, Waschtisch und Dusche“, erläutert die Unternehmenssprecherin. Denn während der Sanierung muss die Wasserversorgung am jeweiligen betroffenen Strang komplett eingestellt werden.

Vor dem Haus sein Geschäft verrichten

„Da müssen Leute aus dem achten Stock kommen und vor dem Haus ihr Geschäft verrichten“, merkt Wohlert an. Und es komme ja durchaus auch mal vor, dass man nachts auf Toilette müsse. „Es leben auch viele ältere Menschen in dem Haus. Das ist doch eine Zumutung“, findet er.

Diese zusätzliche Belastung der Bewohner findet aber absehbar ein Ende: Rund drei Wochen hat die Fachfirma pro Strang für die Sanierung vorgesehen, wobei die Bäder bereits nach zwei Wochen wieder nutzbar sein sollen. „Für die Trinkwasserversorgung gibt es während der Sanierung die Möglichkeit, im Treppenhaus auf jeder Etage Frischwasser zu beziehen“, erklärt die Unternehmenssprecherin.