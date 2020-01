Die Interessengemeinschaft Altes Deichhorst ist überhaupt nicht zufrieden damit, wie die Stadtverwaltung das ehemalige Delmod-Gelände baulich entwickeln will. Kritik gibt es vor allem an der Größe der geplanten Mehrfamilienhäuser. (INGO MOELLERS)

Dass sie trotz der Anpassungen, die die Verwaltung nach dem vehementen Widerstand gegen ihre Baupläne für das ehemalige Delmod-Areal vorgenommen haben, immer noch nicht mit dem Vorhaben zufrieden sind, haben am Dienstagabend zahlreiche Anwohner im Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr zum Ausdruck gebracht.

Bis in den Flur standen die Vertreter der Interessengemeinschaft (IG) Altes Deichhorst, die dem Ausschussvorsitzenden Heinrich-Karl Albers (CDU) eine Liste mit über 350 Unterschriften von Bürgern aushändigten, die gegen die Bebauungspläne der Stadt sind. Auch in der Einwohnerfragestunde brachten diverse Anwohner ihren Ärger über die Pläne zum Ausdruck. Letztlich half der Protest aber dennoch nicht: Die Ausschussmitglieder votierten am Ende einstimmig für die von der Verwaltung vorgelegte Vorlage.

Wie berichtet, plant die Stadt auf dem Gelände an der Delmodstraße in Deichhorst ein neues, durchmischtes Wohnquartier mit Einfamilien- und Reihenhäusern, aber eben auch Wohnungen in größeren Mehrfamilienhäusern, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Doch gerade an den größeren Mehrfamilienhäusern stören sich die Anwohner.

Sie fordern, dass statt der geplanten Gebäudehöhe von 13 Metern maximal eine Höhe von neun Metern erlaubt werden sollte und auch die Gebäudelängen von bis zu 35 Metern reduziert werden sollten. „Größere Bauten passen dort einfach nicht in die Wohngegend“, monierte einer der Anwohner, der sogar von einer möglichen Ghetto-Bildung und Zuständen wie im Wollepark oder Düsternort sprach, die man vermeiden wolle. Neben der Geschosshöhe sind es aber auch Fragen des Verkehrsaufkommens sowie des Naturschutzes, die die Anwohner umtreiben.

Stadtplaner Ulrich Ihm erklärte in einem Vortrag noch einmal das genaue Vorhaben und stellte dabei vorwiegend Vergleiche zum derzeit dort gültigen Bebauungsplan eines Gewerbegebietes. Demnach wären dort eine Versiegelung der Flächen bis zu 80 Prozent und Gebäudehöhen bis zu 15 Metern zulässig. Demgegenüber sind in den Plänen für den Wohnungsbau eine Bebauung mit Nebenanlagen von 45 bis 60 Prozent angedacht und eine Gebäudehöhe bis maximal 13 Metern.

Den Vergleich konnten die Anwohner nicht nachvollziehen: „Nach der Insolvenz von Delmod hat die OLB mehrere Jahre lang versucht, das Grundstück an Investoren zu verkaufen. Das ist nicht gelungen, es fand sich niemand, der das Grundstück als Gewerbegebiet nutzen wollte. Das Szenario, wie es Herr Ihm skizziert hat, ist also nicht realistisch. Unseres Wissens wäre ein derartiges Gewerbegebiet in direkter Nachbarschaft zu bestehenden Wohngebieten nach heutiger Rechtsprechung überdies nicht genehmigungsfähig. Das heißt, die genannten Vergleiche entbehren jeder Grundlage“, teilt die Interessengemeinschaft im Nachgang der Sitzung mit.

Ihm verwies in seiner Ansprache auch darauf, dass man bereits auf die Kritik der Anwohner reagiert und die Baukörpergröße im Bereich des westlichen Plangebiets von 15 auf 13 Meter reduziert habe. Auch mit den Fragen der Natur und der Verschattung sowie dem Verkehr habe man sich intensiv beschäftigt. So werde sich etwa an der öffentlichen Grünfläche im südlichen Bereich nichts ändern. Und auch eine Verschattung der bestehenden Häuser ist laut Stadtplaner durch die Neubauten nicht zu befürchten. „Wir haben unterschiedliche Bedarfe und Wünsche an Wohnraum“, erklärte Ihm.

Und dazu gehörten nicht nur Einfamilienhäuser, sondern auch bezahlbare, kleinere und auch barrierefreie Wohnungen. „Unsere Aufgabe ist es, das zu ermöglichen.“ Eine Reduzierung der Mehrfamilienhäuser um ein ganzes Geschoss würde letztlich das Problem mit sich bringen, dass die restlichen Wohnungen in dem Haus entsprechend teurer werden würden, weil etwa die Kosten für den Fahrstuhl entsprechend auf die einzelnen Parteien aufgesplittet würden. „Wir haben Menschen, die dort genauso wohnen wollen, wie Sie auch“, sagte der Stadtplaner, der auch die Stigmatisierung von Menschen, die in Geschosswohnungen wohnen, kritisierte.

Etwas, das die Anwohner so nicht auf sich sitzen lassen wollten: „Herr Ihm suggerierte in seiner Präsentation mehrfach, dass Bewohner der umliegenden Straßen auf Menschen herabblicken, die in Wohnungen leben“, schreibt die Interessengemeinschaft, die es für unsachlich und unfair hält, dass ihnen solche Aussagen unterstellt werden würden. Tatsächlich würde es die IG „ausdrücklich begrüßen, wenn auf dem Delmod-Gelände Wohnraum geschaffen würde, der Delmenhorst als Stadt insgesamt attraktiver macht. Dazu können selbstverständlich auch Mehrfamilienhäuser gehören.“

Seitens der Politik wurde letztlich vorgeschlagen, dass sich die Stadtverwaltung vielleicht noch einmal mit der Interessengemeinschaft zusammensetzen solle, um die gestellten Fragen und Anregungen zu besprechen, weil im Ausschuss selbst keine Diskussion zulässig ist. Ausschussvorsitzender Albers verwies außerdem noch einmal darauf, dass die Anwohner gerne zu den Fraktionssitzungen mit ihren Anregungen kommen könnten und dass auch nach dem Beschluss für eine erneute öffentliche Auslegung, die die Politiker letztlich einstimmig befürworteten, noch immer Einwände gegen das Vorhaben eingereicht werden können.