Auf den Plantagen im Alten Land wie auch auf der Streuobstwiese des Regionalen Umweltzentrums Hollen ist die Apfelernte in vollem Gange. Auch wenn es in Deutschland rund 2000 Apfelsorten gibt, finden nur die wenigsten den Weg in die Supermärkte. (Daniel Bockwoldt/dpa)

Sie heißen Geflammter Kardinal, Berliner Schafsnase, Königlicher Kurzstiel oder Geheimrat Dr. Oldenburg: So manche historische Apfelsorte weckt Assoziationen, die man vielleicht gar nicht so genau hinterfragen möchte. Wobei der Geheimrat Oldenburg, der auch auf der Streuobstwiese des Regionalen Umweltzentrums Hollen (RUZ) üppigst gedeiht, keineswegs etwas mit der gleichnamigen Stadt an der Hunte zu tun hat, sondern 1897 als Kreuzung aus den Sorten Minister von Hammerstein und Baumanns Renette im hessischen Geisenheim gezüchtet worden und nach einem Berliner Regierungsrat benannt worden ist. Sorry, liebe Lokalpatrioten – aber: Wieder was gelernt.

Seit rund zwei Wochen ist Hochsaison bei der Apfelernte im RUZ. Zwei Schulklassen pro Tag machen sich über die frischen Früchte her, um sie anschließend zu vermosten. Und wenn das unter den Bäumen liegende Fallobst nicht reicht, um die für die Klasse benötigte Menge zu sammeln, dann formieren sich ein paar Freiwillige auch schon mal zu einem Schüttel-Kommando, um ein bisschen nachzuhelfen. Nach der sehr guten Ernte 2018 war dieser Sommer ein bisschen zu trocken, um erneut ähnliche Erträge zu erzielen. So hat die Mosterei von Martin Clausen in Sandhausen ihre Saftpresse bereits Anfang August und damit ungewöhnlich früh in Betrieb genommen, um die frühen Sorten zu verarbeiten.

Lieblingsobst von vielen

„Der Apfel ist immer noch der Deutschen erklärtes Lieblingsobst Nummer eins“, weiß RUZ-Ernährungsexpertin Claudia Kay. So weise die Statistik einen Pro-Kopf-Verzehr von 19 Kilogramm pro Jahr aus, wobei darin auch schon die Menge enthalten sein dürfte, die die Menschen in flüssiger Form, also etwa als Apfelsaft zu sich nehmen.

Pomologen (also Obstbau-Fachleute) schätzen, dass es weltweit etwa 30 000 Apfelsorten gibt, davon rund 1500 bis 2000 in Deutschland. In den Supermärkten landen dagegen nur etwa zehn. „Da findet man vor allem die Sorten, die sich gut lagern lassen“, sagt Claudia Kay. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt werde der Apfel dabei über mehrere Monate in eine Art „künstliches Koma“ versetzt. Und neben der berühmten Gurken-Verordnung hat die Europäische Union natürlich auch eine Apfel-Verordnung erlassen: Die regelt, wann ein Apfel im Supermarkt verkauft werden darf. Dazu muss er nämlich mindestens 90 Gramm wiegen und einen Durchmesser von wenigstens 60 Millimeter haben.

In Deutschland ist die Sorte Elstar aufgrund ihres weißen Fruchtfleischs und dem aromatischen fein-säuerlichen Geschmack sehr beliebt. Wobei auch die Elstar-Äpfel – eine Kreuzung aus den Sorten Golden Delicious und Ingrid Marie – noch relativ jung sind und erst in den 1970er-Jahren in den Niederlanden zur Marktreife gebracht wurden. Seit einigen Jahren finden sich vermehrt auch sogenannte „Clubsorten“ im Angebot, eine Art Designeräpfel, deren Markenname lizenziert und handelsrechtlich besonders geschützt ist. Kanzi etwa, eine Kreuzung aus Gala und Braeburn, wurde erst im Jahr 2002 von der Universität Leuwen und einer belgischen Baumschule entwickelt. Andere Clubsorten sind Pink Lady oder Jazz.

„Äpfel enthalten viel Vitamin C, senken den Cholesterinspiegel, sättigen, haben viele Ballaststoffe und sind auch in anderen Gerichten (etwa Rotkohl) vielseitig einsetzbar“, sagt Claudia Kay. Dass unter der Schale besonders viele Vitamine sitzen, hat sich inzwischen herumgesprochen, weshalb Äpfel heutzutage deutlich seltener geschält werden als früher. Frischer Apfelsaft fördere zudem die Verdauung, was auch bei den RUZ-Schülern immer mal wieder ein Thema sei.

Darüber hinaus seien Äpfel gut für die Darmflora und das Zahnfleisch: Nicht von ungefähr propagiert die Zahnpasta-Werbung seit mehr als 50 Jahren, wie gesund es ist, selbst in den sauren Apfel zu beißen. In einen Granny Smith zum Beispiel. Sie wissen schon: Damit Sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen können...