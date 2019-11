Karim Sandtmann (Zweiter von links) brauchte viel Geduld, um sein Fitness-Park-Projekt auf den Weg zu bringen, doch seit Mitte November laufen die Arbeiten. Am Mittwoch gab es den symbolischen ersten Spatenstich. (Möllers)

Karim Sandtmann benötigte Geduld, viel Geduld. Im Sommer 2016 gab er bekannt, dass seine Fitness-Park-Gruppe in Delmenhorst bauen werde. 2017 sollte die Eröffnung gefeiert werden. Daraus wurde nichts. Die Einweihungsparty dürfte nun Ende 2020 stattfinden, am Mittwoch gab es den symbolischen ersten Spatenstich. Rund zwölf Monate Bauzeit veranschlagen die Architekten. Sandtmann sprich selbst von einer „überaus langwierigen Genehmigungsphase“. Vor allem die Brandschutzauflagen haben dazu geführt, dass am Bauantrag immer wieder nachgebessert werden musste. Zwischenzeitlich wurde das Verfahren sogar gestoppt, nachdem die Stadtverwaltung den Antrag abgelehnt hatte. Das Prozedere ging dann noch einmal ganz von vorne los. „Die Anforderungen an den Brandschutz wurden in Delmenhorst schon anders ausgelegt als in Stuhr“, sagt Sandtmann. In Brinkum betreibt die Bremer Fitness-Park-Gruppe eines ihrer bisher vier Center. Delmenhorst ist also Standort Nummer fünf.

An der Annenheider Allee entsteht auf einem 1,2 Hektar großen Areal eine 4500 Quadratmeter große Anlage. Besondere Strahlkraft könnten die 500 Quadratmeter reine Kletterfläche in der Boulderhalle entwickeln. Das Angebot richtet sich an Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis, es wird einen eigenen Kinderkletterbereich geben. Neben den Fitnessangeboten mit Kraft- und Ausdauersport sowie Kursen kommt auch eine Wellness-Area mit Saunalandschaft und Außenbereich. Zudem wird eine Kinderbetreuung geschaffen. Die Fitness-Park-Gruppe investiert nach eigenen Angaben rund 9,5 Millionen Euro.