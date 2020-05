Thorsten Reisewitz, Inhaber der Taxizentrale August Bitter, schätzt die Umsatzeinbußen seines Unternehmens auf 70 Prozent. Zurzeit nutzen nur sehr wenige Menschen ein Taxi. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Der Abend hat länger als geplant gedauert und es floss auch mehr Alkohol als gedacht. Der letzte Bus ist weg und der Nachhauseweg lang. Da ist es doch gut, dass es Taxis gibt. Und umgekehrt ist es für Taxiunternehmen gut, dass es Kneipenabende, Diskotheken, Partys und lange Veranstaltungen gibt. Aber genau die gibt es seit Mitte März nicht mehr. Dass seit dem 20. April die Geschäfte wieder geöffnet haben, nützt den Taxifahrern auch nicht viel.

„Wer fährt schon mit dem Taxi einkaufen?“, stellt Thorsten Reisewitz eine rhetorische Frage. Er ist Inhaber der Taxizentrale August Bitter. Ein paar Menschen brauchten schon Hilfe beim Einkaufen – sei es, weil es ihnen aufgrund einer Behinderung oder des hohen Alters schwer fällt. „Einkäufe haben wir schon immer abgeholt“, sagt Reisewitz. „Durch Corona sind das kaum merklich mehr geworden. Es mag viele ältere Leute geben, die sich freiwillig in Quarantäne begeben haben, aber die fragen eher ihre Nachbarn, ob sie für sie einkaufen gehen könnten.“ Reisewitz schätzt die Umsatzeinbußen auf 70 Prozent. Deswegen habe er mit seinen Mitarbeitern „Klartext“ geredet und sie auf Kurzarbeit eingeschworen. „Wir leisten eigentlich nur noch ein Mindestaufkommen, also Krankenfahrten und fahren Leute zum Arzt“, sagt er. „Aber selbst dieses Geschäft ist eingebrochen, weil viele Behandlungen nicht mehr durchgeführt werden.“ Die Maskenpflicht, die mittlerweile gilt, befürwortet er voll und ganz. Er sei sehr vorsichtig. „Unsere Fahrgäste müssen hinten einsteigen“, nennt er ein weiteres Beispiel für Hygieneauflagen. Außerdem trennt eine Folie den Fahrer von der Rückbank.

Auch Mahmet Bakir, Inhaber von Euro Taxi, „versucht alles“, um die Fahrgäste zu halten. „Wir tragen Mundschutze, benutzen Desinfektionsmittel, und ich habe eine Trennscheibe in den Wagen einbauen lassen“, zählt er auf. „Trotzdem sind die Finanzen um 80 Prozent runtergegangen.“ Er vermutet, dass viele Menschen denken, dass die Taxis wegen der Corona-Krise auch nicht mehr fahren dürfen. „Wir sind aber nach wie vor 24 Stunden am Tag zu erreichen und übernehmen auch Kranken-, Boten-, Einkaufs- und Bestrahlungsfahrten.“ Dass in der Innenstadt wieder mehr los ist, habe sich „noch nicht positiv ausgewirkt“. Aber von der N-Bank habe er bereits die ersten Hilfen bekommen. Von den 5000 Euro habe er Miete, Festkosten und die Autofinanzierung bezahlt.

Mustafa Avci, Inhaber von Taxi Avci, bezeichnet sich selbst als nicht ängstlich: „Die Fahrgäste können auch vorne sitzen.“ Auch er fährt nur noch Passagiere, die medizinische Maßnahmen in Anspruch nehmen müssen. „Wir haben feste Touren, um Patienten zur Krankengymnastik oder zur Dialyse zu fahren. Oder wie holen ihnen Medikamente aus der Apotheke ab. Wir würden auch Leuten in Quarantäne Einkäufe abnehmen. Aber es bestellt niemand etwas“, sagt er. „Ansonsten läuft unser Geschäft nicht so gut, weil wir nicht so viele Aufträge haben. Die sind um gut 90 Prozent runtergegangen.“ Dass mittlerweile alle Geschäfte wieder geöffnet haben, habe noch nicht viel geändert.

An einem Sonntag habe er mit seinem Taxi den ganzen Tag am Bahnhof gestanden, ohne dass ein einziger Fahrgast gekommen ist. Bis jetzt seien er und seine Mitarbeiter am Wochenende, vor allem in den Nächten von Sonnabend auf Sonntag, mit bis zu neun Fahrzeugen unterwegs gewesen. Aber ohne Veranstaltungen braucht zu dieser Zeit niemand ein Taxi. Auch, dass die Schule ausfällt, macht sich bei Taxi Avci bemerkbar. „Wir bringen viele körperbehinderte Kinder zur Schule und Kinder, die sehr weit von ihrer Schule entfernt wohnen“, erklärt der Inhaber des Taxiunternehmens. „Wenn das so weitergeht, können wir zumachen. Immerhin haben wir schon Geld von der Corona-Hilfe bekommen.“