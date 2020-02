Britta Burke in dem Stars-for-Kids-Laden im Jute-Center. (INGO MöLLERS)

Es war ein ganz normaler Sommertag im Jahr 2013 der Britta Burke auf die Idee brachte, den Verein Stars for Kids zu gründen. Sie saß mit ein paar anderen „Wohlstandsmüttern“ – wie sie sich ausdrückt – am Spielplatz. Die Kinder tollten auf dem Klettergerüst oder buddelten in der Sandkiste und die Eltern schnackten und snackten dabei. Da sei ihr eine Reihe von Kindern aufgefallen. „Eines dieser Kinder kam zu uns und fragte, ob es auch so ein Brötchen haben dürfe“, erinnert sich Burke. Die Freundinnen gaben ihm gerne eines und das Kind ging zurück zu seinen Geschwistern. Die Art, wie das Kind dieses eine Brötchen mit seinen anderen Geschwistern teilte, machten Burke klar: „Diese Kinder haben Hunger. Die bekommen kein Mittagessen.“ Und sie beschloss, etwas dagegen zu tun.

Ein halbes Jahr später war der Verein Stars for Kids gegründet und als gemeinnützig anerkannt. „Stars ist dabei doppelt zu verstehen“, erläutert Burke. „Zum einen laden wir Prominente, die bei Kindern und Jugendlichen beliebt sind, nach Delmenhorst ein, um mit ihren Auftritten Spenden zu sammeln.“ Zum anderen denke sie dabei aber auch an das Märchen von den Sterntalern, bei dem am Schluss Sterne auf das arme Mädchen herabregnen, die sich in Dukaten verwandeln.

So haben sich schon verschiedene Teilnehmer von Castingshows wie "Deutschland sucht den Superstar“, Youtube-Influencer oder auch bekannte Fußballspieler für Stars for Kids eingesetzt. „Die Kontakte kamen über meinen Mann Jeffrey“, erklärt Burke. „Er hat ein eigenes Tonstudio und war der Tourmanager von Boney M.“ Mit dem Ende vergangenen Jahres verstorbenen „Mr. Bling Bling“ Alphonso Williams war er seit Langem befreundet. Er war von Anfang an bei den Stars, wie Burke den Verein abkürzt, dabei.

Burke selbst ist Psychoanalytikerin. Deswegen liege ihr das Wohl der Kinder auch so am Herzen: „Ich schaue auf die Kindheit meiner Patienten. Viele von ihnen sind früher vernachlässigt, missbraucht oder misshandelt worden.“ Da möchte sie gerne vorbeugen, indem sie wenigstens für eine warme Mahlzeit für die Kinder sorgt, deren Eltern ihnen das nicht bieten können. „Eine gute Kindertherapeutin wäre ich nie geworden“, vermutet sie. „Ich hätte das Elend nicht ausgehalten.“

Sie hilft den Kindern lieber mit Aktionen und Veranstaltungen, die den Kindern, aber auch ihr, den Mitgliedern und Unterstützern viel Spaß machen. „Eines unserer schönsten Events war die Harry-Potter-Woche“, schwärmt Burke, selbst großer Fan des Zauberschülers. „Die Feuerwehr hat uns eine Technik zur Verfügung gestellt, mit der die Kinder tatsächlich auf Besen fliegen konnten, es gab einen sprechenden Hut und wir haben uns als die Figuren verkleidet. Ich bin als die Lehrerin Professor Minerva McGonagall gegangen.“ Den Zaubererhut hat ihr inzwischen 19-jähriger Sohn Chris mithilfe einer Bluetooth-Box zum Sprechen gebracht.

Zusammen mit gut 120 Mitgliedern, Mitarbeitern der Stadt und Unterstützung anderer Einrichtungen in Delmenhorst setzt sie diese Veranstaltungen um. Mit dem Erlös wird dann der kostenlose warme Kindermittagstisch in den sieben Kinder- und Jugendhäusern finanziert. „Im Jahr müssen wir für die 280 Mahlzeiten am Tag 20 000 bis 25 000 Euro erwirtschaften“, sagt Burke. „Wir achten darauf, dass die Mahlzeiten ausgewogen sind und gut schmecken.“ Und was isst sie selbst am liebsten? „Oh, gute Frage“, überlegt sie. Ihr Sohn kommt ihr zu Hilfe: „Schwarzbrot mit Käse.“ Lachend bestätigt sie seine Aussage: „Manchmal esse ich aber auch gerne Pommes mit Mayo.“ Eine Wahl, die wohl auch so manches Kind treffen würde. Deswegen gibt es bei einigen Veranstaltungen auch mal Pommes mit Mayo. „Wir waren aber auch mal in der Graft und haben Äpfel gepflückt“, fällt Burke noch ein. „Damit die Kinder erfahren, wie Apfelsaft hergestellt wird.“

Eine weitere Einnahmequelle für Spenden ist der große Kinder-Second-Hand-Laden im Jute-Center. Doch der wird Ende Februar schließen. Aber Burke hat genug Alternativen im Kopf, wie man weiterhin an Spenden kommen kann. Im Vorstand ist Burke diejenige, die Ideen hat und die die Veranstaltungen organisiert. Tanja Berger ist Kassenwartin und setze „die Ideen um, bevor ich sie habe“, sagt Burke über ihre beste Freundin. Berger wiederum beschreibt Burke als „leicht verrückt. Sie hat tolle Ideen für Events. Sie ist ein echtes Arbeitstier und sagt immer: ‚Ach, das schaffe ich auch noch.‘“

Und das, obwohl der Verein am Anfang auch mal Kritik für seine Arbeit geerntet hat: „Oft hieß es, dass wir mit unserem Mittagstisch den Eltern ungefragt die Arbeit abnehmen“, erzählt Burke. „Aber das stimmt so nicht. Wir wollen nicht erreichen, dass Eltern nicht mehr für ihre Kinder kochen, sondern dass auch die Kinder eine warme Mahlzeit am Tag bekommen, deren Eltern es aus zeitlichen, psychischen oder finanziellen Gründen es nicht schaffen, ihre Kinder richtig zu ernähren.“ Burkes großes Herz kommt aber nicht nur Kindern zugute, sondern auch Tieren: Ihr Zuhause in Ganderkesee teilt Burke nicht nur mit Mann und Sohn, sondern auch mit drei Hunden und sieben Katzen, die ihnen zugelaufen sind.