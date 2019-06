Die Stadt Delmenhorst hat auch beim Jahresabschluss 2016 besser abgeschnitten als erwartet. (Ingo Möllers)

So langsam nähert sich die Stadt Delmenhorst der Jetztzeit bei der Aufarbeitung ihrer Jahresabschlüsse. Und die Erfolgsgeschichte, die mit der Umstellung der Haushaltsführung von der Kameralistik hin zur Doppik mit dem Zahlenwerk 2011 begann, setzt sich fort. Im Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und zentrale Angelegenheiten ging es nun um den Abschluss 2016. Und er ist der bis jetzt zweitbeste, den die Stadt in den vergangenen acht Jahren erwirtschaftet hat: Mit einem Plus von 5,7 Millionen Euro wurde das Haushaltsjahr beendet. Was auch deswegen überrascht, weil der Haushaltsentwurf, um den politisch hart gerungen wurde, nur einen Überschuss von 33 700 Euro auswies.

„Mit dem Abschluss des Haushaltsjahres 2016 kann erfreulicherweise ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Verbesserung der finanziellen Handlungsmöglichkeiten der Stadt Delmenhorst gegangen werden“, resümiert denn auch Thomas Bruns, Fachdienstleiter Finanzen in der Verwaltung, in seinem Rechenschaftsbericht. „Durch die gute konjunkturelle Lage konnten die finanziellen Herausforderungen des Jahres durch Mehreinnahmen bei den Steuern gemeistert werden.“ Die Ausführungen spiegeln erneut das wieder, was schon die recht positiven vorherigen Jahres-Abschlüsse erklärte: Da die Stadtkämmerer bei der Aufstellung ihres Haushaltes die Steuereinnahmen trotz einer positiven Konjunkturentwicklung eher konservativ geschätzt haben, gab es am Ende eine große positive Überraschung.

Kleinerer politischer Spielraum

Was im Umkehrschluss aber eben auch immer bedeutet, dass der Politik durch zu geringe Einnahmeansätze im Zahlenwerk massiv Gestaltungsspielraum genommen wird. Das zumindest war jahrelang Tenor der SPD in den Haushaltsberatungen. Auch wenn viele Politiker unter der Hand scherzen, dass mehr Geld nichts bringen würde, weil es die Stadt eh nicht schaffe, alles auszugeben. Seit Jahren schiebt Delmenhorst einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag an Ausgabenresten vor sich her. Sprich: Die Projekte, die die Politik beschlossen hat, können gar nicht alle umgesetzt werden, weil es der Verwaltung oft genug an Manpower fehlt, alles auf den Weg zu bringen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Baubranche seit Jahren boomt und es der öffentlichen Hand immer schwerer fällt, überhaupt noch Aufträge zu vergeben. Eine Entwicklung, die sich seit 2016 noch einmal spürbar verschärft hat und sich mittlerweile zu einem riesigen Problem entwickelt hat, wie Andreas Tensfeldt, Fachbereichsleiter Gebäudemanagement bei der Stadt, auch im Wirtschaftsausschuss berichtete. „Wir müssen uns in der Abarbeitung großer Projekte neu aufstellen.“ Wie das genau aussehen könnte, ist aber noch unklar.

Doch das am Ende des Jahres für fest eingeplante Projekte nicht ausgegebene Geld wird im Jahresabschluss gar nicht berücksichtigt. Im Abschluss geht es um Geld aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, nicht um die Investitionen. Dabei hat Delmenhorst bei so ziemlich allen Steuerarten Mehreinnahmen zu verbuchen, lediglich beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lag der reale Betrag 3000 Euro unter dem, was die Kämmerer zuvor angesetzt hatten. Und beim Posten „Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ flossen 484 000 Euro weniger als prognostiziert. Ansonsten sprudelten die Einnahmen. So gab es fast 4,9 Millionen Euro mehr Gewerbesteuer als erwartet, so überwies das Land 1,3 Millionen Euro mehr Schlüsselzuweisungen. Auf Platz drei in diesem Ranking landete mit 315 000 Euro die Vergnügungssteuer – und das obwohl die Stadt seit Jahren rigoros mittels Bebauungsplänen gegen die Neuansiedlung von Spielhallen vorgeht. Alles in allem verbuchte die Stadt 6,7 Millionen Euro mehr Allgemeine Finanzierungsmittel, wie es so schön heißt, als prognostiziert.

Das größte Ausgabenminus aus den Pflichtausgaben der Verwaltung ergab sich – was nicht verwundert und in der Natur der Sache liegt – im Fachbereich Jugend, Familie, Senioren und Soziales. Auch 2016 musste die Stadt mehr Geld als im Haushalt vorgerechnet für Transferaufwendungen ausgeben, insgesamt summierte sich dieser Posten auf ein zusätzliches Minus von 7,3 Millionen Euro. Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz belasteten den Haushalt allein mit 2,6 Millionen Euro mehr als gedacht. Aber auch bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung musste die Stadt deutlich tiefer als erwartet in die Tasche greifen und an der Stelle für hilfsbedürftige Bürger 1,8 Millionen Euro mehr ausgeben.

Zur Sache

Jahresabschlüsse der Stadt

2011: 7 630 697,26 Euro

2012: 5 151 935,37 Euro

2013: 1 774 545,09 Euro

2014: 1 634 562,59 Euro

2015: 941 589,71 Euro

2016: 5 697 584,78 Euro

Gesamt: 22 830 914,80 Euro