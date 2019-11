Johann Böhmann warnt vor den Folgen armutsbezogener Ausgrenzung. (MÖLLERS)

Johann Böhmann: Gern. Denn für einen Mediziner bestehen auf der Basis zahlreicher Untersuchungen keine Zweifel, dass es einen engen Zusammenhang zwischen materieller Armut und Krankheit sowie vorzeitigem Sterben gibt. Armut ist dabei ausdrücklich nicht nur Bildungsarmut. So wesentlich Bildung für die persönliche und soziale Entwicklung jedes einzelnen ist, kommt es ganz entscheidend auf die reale Möglichkeit von gesellschaftlicher Teilhabe an. Es ist auch zu kurz gegriffen, wenn sich medizinisches Personal ausschließlich um Gesundheitsförderung kümmert.

Ich verweise in dem Zusammenhang auf aktuelle Statistiken, die eindeutig belegen, dass das Armutsrisiko in Delmenhorst im bundesdeutschen Maßstab besonders hoch ist. Kinder und Jugendliche in der Stadt sind in Delmenhorst statistisch gesehen fast doppelt so oft von Armut betroffen wie im Bundesdurchschnitt. Die Folgen sind in meinen Augen teilweise drastisch: Denn je früher Menschen ihre Ausgrenzung durch Armut erleben, um so häufiger entwickeln sie Gesundheitsstörungen. Dabei werden in der Regel in hoher Zahl emotionale und psychische Krankheiten diagnostiziert, die sich auch in späteren Lebensphasen als Belastung auswirken. Jugendliche hingegen, die Ausgrenzung durch Armut erleben, reagieren eher durch Rebellion, zum Beispiel dadurch, dass sie auf unterschiedlichen Feldern straffällig werden.

Ganz klar: Ausgrenzung als Folge materieller Armut. Da helfen uns in den aktuellen Debatten auch keine Hinweise auf frühere gesellschaftliche Epochen, etwa auf die ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, in denen die Mehrzahl der Bevölkerung an Mangel litt. Damit lösen wir die Probleme nicht. Wir müssen doch nur auf die Verhaltensweisen früher menschlicher Gesellschaften blicken, um den hohen Stellenwert sozialer Einbindung zu verstehen: Bei Naturvölkern war der Ausschluss aus der Gemeinschaft eine Art Todesurteil.

Armut in einer reichen Gesellschaft ist schlimm. Die Folgen zeigen sich nicht nur im Lebensstil, zum Beispiel bei der Ernährung. Vielmehr bildet sich bei den Betroffenen als Folge der Ausgrenzung vielfach eine negative emotionale Grundhaltung heraus, die zu einer lebenslangen Prägung werden kann. Armut und die oft damit einhergehende Ausgrenzung graben sich in den Charakter ein, führen zu Neid und Hass. Und manchmal entwickeln sich aus dieser Situation Suchtproblematiken. Ich bin übrigens grundsätzlich skeptisch Initiativen gegenüber eingestellt, die die Suchtproblematik armer Menschen bei Alkohol, Tabak und anderen nicht legalen Drogen mit dem Aufruf zur Abstinenz angehen wollen. Nehmen wir das Beispiel Alkohol: Der ist ein klassisches Antidepressivum. Wer das Trinken aufgeben soll, muss reale Wege zur Verbesserung der Lebenswirklichkeit aufgezeigt bekommen. Alkoholprävention kann nur auch Armutsprävention sein. Vergleichbares gilt übrigens für Therapien mit Übergewichtigen.

Eine große. Denn schlechte Verhältnisse, in denen Kinder aufwachsen müssen, setzen sich leider oft ein Leben lang fort und verfestigten sich. Materielle Armut kann deswegen durchaus als Glückskiller charakterisiert werden. Materiell betrachtet, wächst mit jedem Euro das Glück, das ist ein Erfahrungswert von mir. Eine Sättigung stellt sich meist erst bei circa 60 000 Euro Einnahmen im Jahr ein. Um ein Mindestmaß an materiellem Glück zu erzeugen, stehe ich der Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens durchaus positiv gegenüber. Das müsste dann allerdings auch ausreichend hoch sein, um gesellschaftliche Teilhabe real zu ermöglichen. Als gesellschaftliches Vorbild müssen uns an der Stelle keine Utopien dienen, sondern wir müssen einfach auf die skandinavischen Länder schauen. Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass dort die Ungleichheit nicht so stark ausgeprägt ist wie in der Bundesrepublik. Die Menschen sind deswegen im Durchschnitt auch glücklicher.

Armut führt fast automatisch zu einem weitgehenden Verzicht auf demokratische Teilhabe. Geradezu instinktiv scheint den Betroffenen bewusst, dass sie mit ihren Problemen und Meinungen sowieso nicht gehört werden. Dies zeigte der letzte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung deutlich. Auch aus Demokratieüberlegungen heraus sind daher meines Erachtens wirksame Schritte gegen die weiter zunehmende Ungleichheit erforderlich.

Nun, Armut an sich muss ja nicht zum gesellschaftlichen Problem werden. Ich erinnere in dem Zusammenhang an das Christentum auch als Armutsreligion, in dem einst ein Armutsideal gefördert wurde, das Nonnen und Mönchen teils zu hohem Ansehen verhalf. Das funktioniert aber nur dann, wenn die relative Gleichheit der Menschen in einer Gesellschaft gegeben und wenn ein solches Armutsideal nicht dazu gedacht ist, dass die Betroffenen still halten sollen.

Wenn ich auf mein Fach, die Medizin, blicke, dann stelle ich fest, dass eine arme, in diesem Sinne beispielsweise eine fleischarme Ernährung durchaus gesund sein kann. Ich erinnere in dem Zusammenhang einfach mal an eine alte Medizinerweisheit: „Esse morgens wie ein Bauer, mittags wie ein Edelmann und abends wie ein Bettler.“ Allerdings entsprechen unsere Ernährungsgewohnheiten dem nicht – und unser medizinisches Versorgungssystem reagiert darauf nicht adäquat. Die ärztliche Basisversorgung in der Stadt können wir durchaus als luxuriös bezeichnen, aber die vorsorgende Gesundheitsbetreuung ist dagegen noch unterbelichtet. Meine These ist: Etwa 80 Prozent der Erkrankungen sind lebensstilbedingt. Dem können wir mit der Forcierung der High-Tech-Medizin kaum sinnvoll begegnen.

Mir liegt sehr daran, dass bereits in Kindergärten und in Schulen eine konzertierte Aktion zur medizinischen Prävention durchgeführt wird. Die Wiederbelebung einer ausreichenden Alltagsbewegung steht für mich dabei weit obenan. Ich plädiere eindringlich für eine tägliche Sport- und Bewegungsstunde in der Schule. Mein konkreter Vorschlag dazu lautet: In der Schule jeden Tag eine Meile gehen, und zwar Lehrer und Schüler.

Zur Person

Johann Böhmann (69)

Der ehemalige Chefarzt der Delmenhorster Kinderklinik konzentriert sich inzwischen stark auf das weite Feld der Gesundheitsprävention, also der gezielten Krankheitsvorbeugung. Vor mehr als zwei Jahrzehnten (1998) hat er in Delmenhorst bereits die Initiative „Gesundheit im Kindesalter“ (GIK) gegründet. Inzwischen fungiert er als Direktor des „Delmenhorster Instituts für Gesundheit“ (DIG), hat in seinen Präventionsinitiativen also alle Lebensphasen im Blick.