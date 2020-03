Elisabeth Westphal vom Landfrauenverein Ganderkesee (links) übergibt selbst genähte Atemschutzmasken an Gisela Albers, Pflegedienstleiterin des Laurentius-Hospizes. (Mission-Lebenshaus)

Unter dem Motto „Aktion Mundschutz – Landfrauen helfen“ hat der Niedersächsische Landfrauenverband (NLV) Hannover seine Mitglieder Ende März dazu aufgerufen, Mundschutze zu nähen. Elisabeth Westphal vom Landfrauenverein Ganderkesee überreichte in Vertretung der fleißigen Unterstützerinnen schon wenige Tage später knapp 40 selbst genähte Atemschutzmasken an Gisela Albers, Pflegedienstleiterin des Laurentiushospizes in Falkenburg.

„Das Hospiz war nur die erste Einrichtung, die unsere Masken bekommen hat“, betont Westphal. „Es wird weiter genäht. Vielleicht werden ja noch andere Pflegedienste auf unsere Arbeit aufmerksam. Wir lassen uns überraschen, wie viel die Frauen nähen.“ Westphal näht nämlich nicht allein. Ihre Mit-Landfrau Sonja Schlesier sei eine weitere Anlaufstelle. „Meine Tochter hatte noch Bettwäsche mit Flamingos, die sie nicht mehr mochte“, sagt Schlesier. „Daraus habe ich sehr bunte und fröhlich aussehende Mundschutze genäht. Ich habe aber auch weiße Exemplare gefertigt.“

Westphal und Schlesier gehören dem Vorstandsteam des Landfrauenvereins Ganderkesee an. Bei ihnen können die Landfrauen ihre selbst genähten Mundschutzmasken abgeben. Die beiden Vorstandsteammitglieder bringen die Masken dorthin, wo sie gebraucht werden. Jede Landfrau näht die Mundschutze allerdings allein für sich, da Treffen aufgrund der Einschränkung des öffentlichen Lebens derzeit nicht möglich sind. Der Kontakt der Frauen untereinander läuft über digitale Medien.

Es geht bei der „Aktion Mundschutz – Landfrauen helfen“ darum, Behelfs-Mund-Nasen-Schutze zu nähen und den Einrichtungen, in denen Bedarf besteht, zur Verfügung zu stellen. „Privatpersonen nehmen wir aber vorerst aus“, sagt Schlesier. „Wir wollen uns vorerst auf soziale Einrichtungen und Arztpraxen konzentrieren.“ Dabei nähen die Frauen keine medizinischen Mundschutze, sondern solche, die im Pflege- und Privatbereich zum Einsatz kommen können.

Dass ihre Masken den Träger im Zweifel nicht vor dem Coronavirus schützen, wissen die Landfrauen. „Aber vielleicht schützen sie vor anderen Viren, die dafür sorgen, dass man anfälliger für Covid-19 wird“, hofft Westphal. „Im Hospiz haben sie gesagt, dass es auch so eine psychologische Sache sei. Die Bewohner wissen dann, dass man an sie denkt und dass man verhindern möchte, dass sie auch noch an Covid-19 erkranken. Denn die Masken sind besser als nichts.“ Und Schlesier ergänzt: „Das Hospiz wollte diese Masken auch haben, weil dann auch Verwandte und Freunde die Bewohner des Hospizes besuchen können.“

Nähanleitung vorhanden

Marita Eschenhorst und Karin Plate, beide Vorstandsmitglieder des NLV, haben eine Nähanleitung erstellt und diese selbst getestet: „Übung macht den Meister. Bleibt einfach fröhlich und kreativ beim Nähen“, lautet ihr motivierendes Fazit.

Schlesier und Westphal aus Ganderkesee nähen Mundschutzmasken aus Stoffresten, ohne Nasendraht, weil der beim Waschen rostet, wenn er nicht aus Edelstahl besteht. Die Atemschutzmasken sind nämlich bei 60 Grad Celsius waschbar. Da Gummibänder mittlerweile knapp werden, haben sich die Landfrauen überlegt, im Zweifelsfall einfach Stoffbänder anzunähen, die der Träger hinten zusammenbinden kann. „Aber ich habe zum Glück noch von meiner Schwiegermutter ein paar Gummibäder bekommen“, sagt Schlesier. „Tja, die ältere Generation hat noch so allerlei in ihrem Nähkästchen. Auch Landfrauen, die nicht nähen können, lassen uns wissen, dass sie uns noch Gummibänder zukommen lassen können.“

Der NLV stellt bis zu 10 000 Euro für die Aktion zur Verfügung, um den Landfrauen entstehende Auslagen zu erstatten. Wer Mundschutzmasken haben will, kann sich entweder an Elisabeth Westphal (Telefon 0 42 22 / 63 47) oder Sonja Schlesier (Telefon 0 42 22 / 40 02 70) wenden.