Die Atlas-Fans können feiern. (Symbolbild) (Janina Rahn)

Fußball-Oberligist Atlas Delmenhorst hat den Niedersachsenpokal gewonnen. Im Finale besiegte der Club am Samstag in Hannover den Liga-Konkurrenten TuS Bersenbrück mit 3:2 (2:0). Durch den Erfolg hat sich Delmenhorst zudem für den DFB-Pokal qualifiziert. Mit dem Einzug in die erste Hauptrunde kann sich der Verein auf Einnahmen in Höhe von 121 000 Euro (TV-Prämie) sowie einen möglichen Bundesligisten freuen. Delmenhorst lag durch zwei Treffer von Thade Hein (13. Minute/40.) sowie ein Tor von Marco Priessner (50.) klar mit 3:0 in Führung, doch Aaron Goldmann (63./88.) machte die Partie noch einmal spannend. (dpa)

