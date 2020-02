Das Atlas-Werk im Norden Delmenhorsts am Horster Weg. Mitte der 1990er-Jahren gab es erste Anzeichen für die drohende Krise, die Verkäufe der Bagger und Krane brach ein, die Belegschaft war bereist deutlich reduziert gegenüber den Boomjahren nach der Wende. (INGO MÖLLERS)

Die goldenen Zeiten nach der Wende und vor allem das Superjahr 1992 mit einem Umsatz von 900 Millionen Mark sind vorüber, 1994 ist der Umsatz auf 700 Millionen Mark zurückgegangen: Dem Delmenhorster Lkw-Kran- und Mobilbagger-Hersteller Atlas-Weyhausen machen mehr Konkurrenz im Inland und Einbrüche auf dem Exportmarkt zu schaffen. Habe man in den Jahren 1980 bis 1990 stets an die 2500 Bagger exportiert, so seien es im Jahr 1993 noch gerade 1000 gewesen, sagte der Geschäftsführer Marketing und Vertrieb, Gerhard Brünjes. Die Delmenhorster Firmengruppe exportiert weltweit und verkauft ihre Maschinen bis nach Australien, Kanada und Nahost. Die schwierigere wirtschaftliche Lage hatte zuletzt auch einen Arbeitsplatz-Abbau zur Folge. Beschäftigte Atlas-Weyhausen 1992 an seinen sechs norddeutschen Produktionsstandorten an die 3000 Arbeitnehmer, so waren es Ende 1994 laut Geschäftsleitung noch 2100. Mit viel Elan geht Atlas-Weyhausen jetzt daran, vor allem auf dem Exportsektor verlorene Anteile zurückzuholen. Dazu will das Unternehmen auch die Anfang April in München stattfindende „Bauma“ nutzen. Auf der größten Baumaschinenmesse der Welt wollen die Delmenhorster gleich drei Neuheiten vorstellen: einen Ladekran der 12,5-Tonnen-Klasse, einen Bagger mit 122 PS wassergekühltem Dieselmotor und den neuen Radlader 82 EW mit sechs Tonnen Schubkraft. (9. Februar 1995)



Wenn es Bremen gut geht, geht es in der Regel auch Delmenhorst gut, denn die kreisfreie Stadt ist stark mit dem wirtschaftlichen Wohl und Wehe der benachbarten Hansestadt verbunden. Das dokumentiere allein schon die Pendlerbewegung, sagt der Chef des Delmenhorster Arbeitsamts Wolfgang Ohlrogge. So verdienen von den circa 15 000 Delmenhorster Pendlern rund 8000 ihren Lebensunterhalt in Bremen. Die Abhängigkeit von der Bremer Wirtschaft wirkt sich zurzeit auch einmal negativ auf den Delmenhorster Arbeitsmarkt aus. Die Bremer Industrie rationalisiert, um mit der weltweiten Konkurrenz Schritt zu halten, und auf der Strecke bleiben vor allem ältere Arbeitnehmer. So erhöhte sich die Arbeitslosenquote im Bereich der Delmenhorster Dienststelle um 0,7 Prozentpunkte auf 11,7 Prozent. Genau 5530 Männer und Frauen waren Ende Januar arbeitslos gemeldet. (8. Februar 1995)



Das Delmenhorster Wohnungsbauförderungsamt ist aufgelöst worden. Dadurch haben sich organisatorische Veränderungen in der Stadtverwaltung ergeben. So ist die Abteilung Wohngeld des jetzt aufgelösten Amtes in das Sozialamt integriert worden, das künftig „Amt für soziale Dienste“ heißt. Die Abteilung Wohnungsbauförderung wird dem Liegenschaftsamt zugeordnet und die Wohngeldabteilung zieht ins Siemershaus. Das Steueramt zieht ebenfalls um und befindet sich künftig im LzO-Gebäude. (10. Februar 1995)



Festnahme im Huder Radlader-Einbruch: Die Polizei hat als mutmaßlichen Täter einen 39 Jahre alten Mann aus Lemwerder ermittelt. Er steht in dringendem Verdacht, in der Nacht zum 29. Dezember 1994 mit einem Radlader die Tür des Eurospar-Marktes an der Heinrich-Dreyer-Straße durchbrochen und den im Eingangsbereich von einem Huder Geldinstitut aufgestellten Geldautomaten entwendet zu haben. Der Einbrecher hatte nur wenige Minuten benötigt, um den rund eine Tonne schweren Geldschrank aus der Verankerung zu brechen und abzutransportieren. Anfang Januar war der Geldautomat dann aufgebrochen und geplündert im Bereich Hohenbökener See entdeckt worden. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter auf einem ländlichen Anwesen in der Gemeinde Lemwerder festgenommen. Nach der Festnahme suchten circa 30 Polizeibeamte sowie die Besatzung eines Hubschraubers das Anwesen und die nähere Umgebung ab. Mit Erfolg: Die Beamten stießen auf eine nicht unerhebliche Summe Bargeld in verschiedener Stückelung. Der 39-Jährige sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Ob auch der spektakuläre Einbruch nach gleichem Muster in die Raiffeisenbank Schierbrock auf sein Konto geht, war von der Polizei nicht zu erfahren. In Schierbrok war Ende August ein Einbrecher nachts mit reinem Radlader durch die hölzerne Außenwand der seinerzeit provisorischen Geschäftsstelle gefahren – die Bank ließ sich gerade ein neues Gebäude errichten. Anschließend zog der Täter mit dem Radlader und einem Stahlseil den Geldautomaten heraus. Die Spur des Einbrechers führte damals nach Krögerdorf, einem Ortsteil der Gemeinde Lemwerder. Dort wurde der Tresor am Morgen des 1. September an einem Wirtschaftsweg gefunden. Der Täter hatte vergeblich versucht, den Geldautomaten aufzubrechen. (9. Februar 1995)



Auch in der Samtgemeinde Harpstedt gibt es jetzt einen Seniorenbeirat. Die Gründungsversammlung wählte Erna Meyer zur Vorsitzenden. Stellvertreter wurden Karl Landwehr und Karl-Heinz Rode. Die Vorsitzende des Beirats wird im Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend und Soziales des Samtgemeinderats beratend vertreten sein. (9. Februar 1995)



Gut Dauelsberg hat die Modernisierung des Wohnbereiches, in dem Nichtsesshafte langfristig betreut werden, mit einer Feierstunde abgeschlossen. Ziel des betreuten Wohnens ist es, Nichtsesshafte auf ein selbstständiges Leben in einer eigenen Wohnung vorzubereiten. Mussten sich auf Gut Dauelsberg bisher zwei Männer ein Zimmer von 14 bis 15 Quadratmetern teilen, so gibt es heute Einzelzimmer. Diese frühere Enge hatte immer wieder für Konfliktpotenzial gesorgt. Damit ist es jetzt vorbei. Gut Dauelsberg befindet sich in der Trägerschaft des Bezirksverbandes Oldenburg und ist die einzige Einrichtung stationärer Nichtsesshaftenhilfe im Oldenburger Land. Darauf verwies der Verbandsvorsitzende, Oldenburgs Oberstadtdirektor Heiko Wandscher, während der Feierstunde. (11. Februar 1995)



