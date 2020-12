Helejan, Vienna, Helen und Diana (von links) freuen sich auf die neuen Tablets, die Tom Wille am Montag an das Spielhaus Beethovenstraße überreichte. (INGO MÖLLERS)

„Wir sind gerne in unserem sozialen Umfeld engagiert“, sagt Tom Wille. Das Familienunternehmen Wille ist erst im August vorigen Jahres an die Stickgraser Allee umgesiedelt. Man versteht sich nun als Delmenhorster Unternehmen und spendete Montagnachmittag natürlich an eine städtische Institution. Vier neue Tablets wurden dem Spielhaus Beethovenstraße als Weihnachtsspende überreicht.

Wille sucht Bezug zur Region

Die Firma Wille ist seit über 50 Jahren als Spezialist für Drucklufttechnik bekannt. Kunden kommen aus Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt, Wasser- und Abwassertechnik, der Pharmaindustrie und der Petrochemie. Das ehemals in Bremen ansässige Familienunternehmen mit seinen 32 Beschäftigten bietet Techniken zur Drucklufterzeugung, -aufbereitung und -anwendung an. Die Spende konnte dieses Jahr ein wenig höher ausfallen als sonst, „wir mussten coronabedingt auf unsere Weihnachtsfeier verzichten“, erklärt Wille das größere Budget. Bei der Auswahl des Spielhauses Beethovenstraße als Zuwendungsempfänger hatte die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (DWFG) eine Empfehlung ausgesprochen. „Wir haben zur DWFG einen wirklich sehr guten Kontakt“, sagt Wille.

Beim Spielhaus ist die Freude groß, denn digitale Medien gewinnen besonders in der Corona-Pandemie, zum Beispiel beim Homeschooling, immer mehr an Bedeutung. „Wir öffnen das Haus für Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren“, sagt Anette Logemann als stellvertretende Leiterin der städtischen Einrichtung. Der aktuelle Lockdown schränke die Angebote für die Kinder wieder ein. „Aber wir haben dieses Jahr gelernt, alles sehr flexibel zu handhaben.“ Zur Kontaktverfolgung müssen sich alle zur Teilnahme an Angeboten des Spielhauses anmelden.

Täglich wird von 13 bis 14.30 Uhr eine Hausaufgabenbetreuung organisiert. "Dann müssen alle Kinder das Haus für eine Pause verlassen", erzählt Logemann. Die Zeit wird für ein gründliches Lüften genutzt, "außerdem wird alles gewischt und desinfiziert". Danach können die Kinder wieder spielen, "zum Beispiel Gesellschaftsspiele". Es werden auch Geschichten vorgelesen, zurzeit wird wieder viel gebastelt", sagt die stellvertretende Hausleiterin.

Jedes Spiel, das benutzt wurde, wandert anschließend nicht zurück ins Regal, sondern landet in einer Aufbewahrungskiste in einem speziellen Raum. „Die Kinder sagen, auch die Spiele müssen in Quarantäne“, freut sich Logemann über das große Verständnis der Kleinen. Alles, was waschbar ist, wird feucht gereinigt. Logemann nennt beispielsweise die Legosteine, die gewaschen werden können, für ein Kartenspiel komme das natürlich nicht infrage. Das Spielzeug aus der Quarantäne kommt nach drei Tagen zurück in den Kreislauf. „Die Kinder gehen erstaunlich routiniert mit den Corona-Regeln um, das liegt wohl auch daran, dass sie das in der Schule sehr gut vermittelt bekommen“, sagt Logemann.

Der Zugang zu und ein adäquater Umgang mit alters- und sozialgerechten Medien ist für viele Kinder schwierig. Denn manche von ihnen verfügen nicht über entsprechende Endgeräte, oder ihnen kann zu Hause der Umgang mit den Medien nicht vermittelt werden.

Das bisher einzige Tablet im Spielhaus Beethovenstraße ist daher sehr begehrt und wird viel genutzt. Neben Hausaufgaben werden auch Spiele und andere Medien ausprobiert und durch die Mitarbeiterinnen vor Ort der richtige Umgang damit vermittelt.